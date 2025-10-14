Каждая минута решает всё: как система EMOM превращает тренировки в экстремальное испытание
В последнее время на трендовых платформах и в фитнес-сообществе можно заметить множество новых тренировочных методик. Одна из них, предложенная Ией Зориной, медицинским автором Лайфхакера и атлетом, ставит акцент на интенсивность и минимальные перерывы между упражнениями. Это система EMOM (Every Minute On the Minute), где за одну минуту нужно успеть выполнить упражнение, а оставшееся время — отдыхать. Но отдыхать придется с максимальной скоростью. Чем быстрее выполняете задачу, тем больше времени у вас для восстановления. В чем же заключается суть? Мы разберемся.
Что понадобится для тренировки?
Для выполнения этой тренировки вам понадобятся минимальные приспособления:
-
Таймер (обычный, без интервалов)
-
Коврик
Как выполнять тренировку?
-
Установите таймер на 25 минут. Каждый круг будет длиться 5 минут.
-
Начинайте выполнять первое упражнение с первой минуты и до конца минуты, а оставшееся время отдыхайте.
-
С начала второй минуты приступайте ко второму упражнению. Следите за тем, чтобы не замедляться. Чем быстрее вы сделаете упражнение, тем больше времени для отдыха.
-
После завершения всех пяти упражнений за 5 минут, начните заново.
Упражнения для тренировки
-
Прыжки с поворотом - 14 раз.
-
Чередование ног в упоре лёжа - 30 раз.
-
Связка приседаний и выпадов накрест - 30 раз.
-
Бёрпи - 10 раз.
-
Касание ног в "крабе" - 20 раз.
Как правильно выполнять упражнения?
1. Прыжки с поворотом
Начинайте с положения ног шире плеч. В момент прыжка поворачивайте не только ноги, но и бёдра с плечами. Так вы активируете косые мышцы живота.
2. Чередование ног в упоре лёжа
Не раскачивайте таз, старайтесь держать тело в одном положении. Если не хватает гибкости, не опускайтесь слишком низко, но выполняйте упражнение плавно.
3. Связка приседаний и выпадов накрест
Приседайте до параллели с полом, следя за тем, чтобы пятки оставались на месте. В выпадах важно уходить ногой накрест, не касаясь колена пола.
4. Бёрпи
Лягте на пол, касаясь его грудью и бёдрами. Не обязательно выполнять отжимание, главное — быстро подставить ноги и с прыжком выпрыгнуть.
5. Касание ног в "крабе"
Держите руки чуть шире плеч для стабильности, не опускайте таз и не допускайте его прогиба.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: Неудачное положение тела в упражнениях.
- Последствие: Риск травмирования суставов и перенапряжение.
- Альтернатива: Постепенно увеличивайте амплитуду движений, контролируя каждый шаг.
-
Ошибка: Перегрузка и усталость.
- Последствие: Пониженная эффективность тренировки и затягивание восстановления.
- Альтернатива: Слушайте своё тело, избегайте перенапряжения и включайте восстановительные дни.
А что если…
-
А что если у меня нет времени на полноценную тренировку?
- EMOM-система идеально подходит для тех, у кого нет много времени. Простой таймер и интенсивность выполнения упражнений позволяют за короткое время получить отличный результат.
-
А что если я новичок в тренировках?
- Начинайте с уменьшенного числа повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. Главное — следить за техникой выполнения.
-
А что если мне нужно больше отдыха между упражнениями?
- Понижайте количество повторений, чтобы успеть отдохнуть и избежать перенапряжения.
FAQ
-
Как долго длится тренировка по системе EMOM?
- Тренировка длится 25 минут, включая пять кругов упражнений.
-
Что делать, если я не успеваю выполнить все упражнения за минуту?
- Уменьшите количество повторений, чтобы успеть выполнить все упражнения в срок.
-
Какие упражнения можно добавить в систему EMOM?
- Система EMOM позволяет варьировать упражнения. Попробуйте включить планку, прыжки через скакалку или другие силовые упражнения.
Мифы и правда
-
Миф: Система EMOM подходит только для опытных спортсменов.
- Правда: EMOM можно адаптировать под любой уровень физической подготовки. Главное — начинать с меньших повторений и постепенно увеличивать нагрузку.
-
Миф: Нужно отдыхать как можно дольше, чтобы восстанавливаться.
- Правда: Важен баланс. Чем быстрее выполняете упражнение, тем больше времени дается на отдых.
Интересные факты
-
Программа EMOM изначально была разработана для высококлассных атлетов, но с течением времени она стала популярной среди любителей фитнеса.
-
Тренировка по системе EMOM улучшает не только силу, но и выносливость.
-
Это отличный способ быстро сжигать калории и наращивать мышечную массу.
Исторический контекст
Система EMOM была разработана в 2010-х годах как часть кроссфита. Она стала основой для множества других тренировочных методик, использующих принцип максимальной интенсивности с минимальными перерывами.
