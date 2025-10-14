Каждая минута решает всё: как система EMOM превращает тренировки в экстремальное испытание

В последнее время на трендовых платформах и в фитнес-сообществе можно заметить множество новых тренировочных методик. Одна из них, предложенная Ией Зориной, медицинским автором Лайфхакера и атлетом, ставит акцент на интенсивность и минимальные перерывы между упражнениями. Это система EMOM (Every Minute On the Minute), где за одну минуту нужно успеть выполнить упражнение, а оставшееся время — отдыхать. Но отдыхать придется с максимальной скоростью. Чем быстрее выполняете задачу, тем больше времени у вас для восстановления. В чем же заключается суть? Мы разберемся.

Что понадобится для тренировки?

Для выполнения этой тренировки вам понадобятся минимальные приспособления:

Таймер (обычный, без интервалов)

Коврик

Как выполнять тренировку?

Установите таймер на 25 минут. Каждый круг будет длиться 5 минут. Начинайте выполнять первое упражнение с первой минуты и до конца минуты, а оставшееся время отдыхайте. С начала второй минуты приступайте ко второму упражнению. Следите за тем, чтобы не замедляться. Чем быстрее вы сделаете упражнение, тем больше времени для отдыха. После завершения всех пяти упражнений за 5 минут, начните заново.

Упражнения для тренировки

Прыжки с поворотом - 14 раз. Чередование ног в упоре лёжа - 30 раз. Связка приседаний и выпадов накрест - 30 раз. Бёрпи - 10 раз. Касание ног в "крабе" - 20 раз.

Как правильно выполнять упражнения?

1. Прыжки с поворотом

Начинайте с положения ног шире плеч. В момент прыжка поворачивайте не только ноги, но и бёдра с плечами. Так вы активируете косые мышцы живота.

2. Чередование ног в упоре лёжа

Не раскачивайте таз, старайтесь держать тело в одном положении. Если не хватает гибкости, не опускайтесь слишком низко, но выполняйте упражнение плавно.

3. Связка приседаний и выпадов накрест

Приседайте до параллели с полом, следя за тем, чтобы пятки оставались на месте. В выпадах важно уходить ногой накрест, не касаясь колена пола.

4. Бёрпи

Лягте на пол, касаясь его грудью и бёдрами. Не обязательно выполнять отжимание, главное — быстро подставить ноги и с прыжком выпрыгнуть.

5. Касание ног в "крабе"

Держите руки чуть шире плеч для стабильности, не опускайте таз и не допускайте его прогиба.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: Неудачное положение тела в упражнениях.

Последствие : Риск травмирования суставов и перенапряжение.

: Риск травмирования суставов и перенапряжение. Альтернатива: Постепенно увеличивайте амплитуду движений, контролируя каждый шаг.

Ошибка: Перегрузка и усталость.

Последствие : Пониженная эффективность тренировки и затягивание восстановления.

: Пониженная эффективность тренировки и затягивание восстановления. Альтернатива: Слушайте своё тело, избегайте перенапряжения и включайте восстановительные дни.

А что если…

А что если у меня нет времени на полноценную тренировку?

EMOM-система идеально подходит для тех, у кого нет много времени. Простой таймер и интенсивность выполнения упражнений позволяют за короткое время получить отличный результат.

А что если я новичок в тренировках?

Начинайте с уменьшенного числа повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. Главное — следить за техникой выполнения.

А что если мне нужно больше отдыха между упражнениями?

Понижайте количество повторений, чтобы успеть отдохнуть и избежать перенапряжения.

FAQ

Как долго длится тренировка по системе EMOM?

Тренировка длится 25 минут, включая пять кругов упражнений.

Что делать, если я не успеваю выполнить все упражнения за минуту?

Уменьшите количество повторений, чтобы успеть выполнить все упражнения в срок.

Какие упражнения можно добавить в систему EMOM?

Система EMOM позволяет варьировать упражнения. Попробуйте включить планку, прыжки через скакалку или другие силовые упражнения.

Мифы и правда

Миф : Система EMOM подходит только для опытных спортсменов.

Правда : EMOM можно адаптировать под любой уровень физической подготовки. Главное — начинать с меньших повторений и постепенно увеличивать нагрузку.

: EMOM можно адаптировать под любой уровень физической подготовки. Главное — начинать с меньших повторений и постепенно увеличивать нагрузку. Миф : Нужно отдыхать как можно дольше, чтобы восстанавливаться.

Правда: Важен баланс. Чем быстрее выполняете упражнение, тем больше времени дается на отдых.

Интересные факты

Программа EMOM изначально была разработана для высококлассных атлетов, но с течением времени она стала популярной среди любителей фитнеса. Тренировка по системе EMOM улучшает не только силу, но и выносливость. Это отличный способ быстро сжигать калории и наращивать мышечную массу.

Исторический контекст

Система EMOM была разработана в 2010-х годах как часть кроссфита. Она стала основой для множества других тренировочных методик, использующих принцип максимальной интенсивности с минимальными перерывами.