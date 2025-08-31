Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Гребля, гантели и тумба: короткий комплекс, от которого пульс зашкаливает

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям

Сегодняшний комплекс рассчитан на высокую интенсивность при относительно небольшом объёме. Это тот случай, когда за короткое время можно получить максимум эффекта. Такой формат идеально готовит к серьёзным испытаниям, вроде легендарной "Герой" или "Мёрф", которые традиционно ждут спортсменов по понедельникам.

Задача проста: за 12 минут выполнить как можно больше раундов и повторений.

Основной вариант

  • гребля на 200/250 метров,
  • ходьба в стойке на руках на 25 футов,
  • 10 перешагиваний через тумбу с гантелями,
  • снова 25 футов ходьбы в стойке на руках.

Инвентарь:

  • для женщин — гантели 20 фунтов, тумба 20 дюймов
  • для мужчин — гантели 35 фунтов, тумба 24 дюйма

Спортсмены среднего уровня смогут пройти около 4 раундов, а те, кто готов ускориться — до 6.

Средний уровень

Для тех, кто хочет нагрузку чуть мягче, но сохранить динамику:

  • гребля 200/250 метров,
  • 20 касаний плеч в положении согнувшись,
  • 10 перешагиваний через тумбу с гантелями,
  • ещё 20 касаний плеч.

Инвентарь:

  • для женщин — гантели 15 фунтов, тумба 20 дюймов
  • для мужчин — гантели 25 фунтов, тумба 24 дюйма

Для новичков

Самая простая версия, подходящая для старта:

  • гребля 200/250 метров,
  • медвежий кроль на 25 футов,
  • 10 перешагиваний через ящик,
  • снова медвежий кроль на 25 футов.

Инвентарь:

  • для женщин — коробка 12 дюймов
  • для мужчин — коробка 20 дюймов

Масштабирование и замены

  • Уменьшайте вес гантелей.
  • Сокращайте дистанцию ходьбы на руках.
  • Вместо ходьбы на руках можно делать касания плеч в упоре или ползком.

При травмах или ограниченной подвижности: эхо-велосипед 500/700 м либо бег на 200 м. Перешагивания — без веса и на низкой тумбе.

Совет от тренера

Во время ходьбы в стойке на руках важно думать не только о движении вперёд. Сфокусируйтесь на том, как ладони вдавливаются в пол, а носки тянутся к потолку — так баланс будет гораздо устойчивее.

