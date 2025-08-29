Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Всего 4 минуты — и мышцы горят: секрет взрывного CrossFit-комплекса

Программа: 20 секунд работы и 10 отдыха в формате табата плюс AMRAP на 4 минуты

20 секунд интенсивной работы, 10 секунд отдыха и так — 8 подходов. Этот формат уже успел стать классикой для тех, кто ценит взрывную динамику и короткие, но эффективные нагрузки.

Вторая часть: 4 минуты AMRAP

Здесь главная цель — выполнить как можно больше повторений:

  • 8 попеременных рывков гантели из виса,
  • 8 приседаний на одной ноге (вариант выбирайте по уровню подготовки).

Нагрузка на гантели должна быть такой, чтобы вы могли двигаться без остановок, сохраняя технику.

Закрепить результат предстоит всё теми же двойными прыжками.

Масштабирование под уровень

  • Опытные атлеты работают с гантелью 35 фунтов (женщины) и 50 фунтов (мужчины).
  • Средний уровень — 20 и 35 фунтов соответственно, с упрощёнными вариантами приседаний.
  • Новички используют 10 и 15 фунтов и заменяют сложные движения более доступными: одиночные прыжки, обратные выпады или воздушные приседания.

Советы тренера

Чтобы сохранить равновесие при приседании на одной ноге, важно держать грудь над бедром рабочей ноги и слегка смещать корпус в её сторону. Этот небольшой наклон помогает удержать баланс и снизить нагрузку на поясницу.

Тренировка даёт простой, но эффективный результат: вы работаете в высоком темпе и считаете только общее количество повторений. Такой формат развивает не только силу, но и контроль над движением.

Кубок сообщества 2025: участникам предстоит фронтальный присед и взятие штанги на грудь сегодня в 2:46

Кубок сообщества 2025: 20 минут, две штанги и один неожиданный итог

Участники Кубка сообщества YETI должны за 20 минут выполнить два упражнения с максимальным весом. Кто окажется сильнее и техничнее?

Читать полностью » Взрывные отжимания повышают мощность верхней части тела — данные Journal of Strength and Conditioning Research сегодня в 2:30

Отжимания, которые могут превратить тренировку в экстремальный прыжок

Взрывные отжимания — показатель силы и координации. Какие варианты стоит освоить, чтобы шаг за шагом выйти на уровень профессионалов?

Читать полностью » Исследование Physiology and Behavior показало рост мышц без отягощений сегодня в 2:10

Пять движений с весом тела, которые заменяют дорогие фитнес-программы

Ежедневные тренировки с весом тела обещают силу, выносливость и сжигание калорий. Но есть нюанс: как понять, когда пора остановиться?

Читать полностью » Джош Хоноре представил комплекс 10х10 для укрепления мышц кора сегодня в 1:00

Одно неверное движение — и осанка рушится: спасает тренировка 10х10

Этот экспресс-комплекс из 10 упражнений поможет укрепить мышцы пресса и улучшить осанку всего за несколько минут.

Читать полностью » Пол Галло из Американского колледжа спортивной медицины назвал причины зевоты при тренировках сегодня в 1:30

Зевота во время тренировки: странный сигнал организма, который нельзя игнорировать

Почему во время тренировки мы начинаем зевать и стоит ли этого бояться? Разбираем неожиданные причины и скрытые сигналы организма.

Читать полностью » Тренировка на время в CrossFit: схема из трёх раундов со штангой и берпи сегодня в 1:26

15 минут ада: прыжки, становая и берпи превратили тренировку в настоящий челлендж

Три раунда за 15 минут: прыжки, становая тяга и берпи. Как правильно распределить силы и адаптировать тренировку под свой уровень?

Читать полностью » Томас Уотсон: холмовые повторы улучшают скорость и экономичность бега сегодня в 1:10

Бег в гору работает как тренажёр для ног, но даёт неожиданный бонус

Короткая, но мощная тренировка в гору способна заменить целый день в спортзале: укрепляет ноги, ускоряет бег и снижает риск травм. Узнайте как.

Читать полностью » Приливы во время менопаузы помогают уменьшить физические нагрузки — объяснила тренер Кэрол Майклс сегодня в 0:50

Спорт и жара внутри тела: что на самом деле запускает приливы

Приливы во время менопаузы способны выбить из колеи даже во время спорта. Но правильный подход к тренировкам поможет их пережить легче.

Читать полностью »

