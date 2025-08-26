Эта круговая тренировка на выносливость выжимает все силы, но эффект стоит того
Высокоинтенсивные круговые тренировки — это не только способ прокачать физическую форму, но и настоящая проверка на выносливость. Этот комплекс сочетает взрывные прыжки и тяжёлую силовую работу, заставляя работать каждую мышцу.
Основной вариант
- 5 раундов на время и нагрузку:
- 10 запрыгиваний на тумбу
- 10 становых тяг
- Отдых между раундами — 1 минута.
- Высота: для девушек — 24 дюйма, для мужчин — 30 дюймов.
После тренировки: выполняется удержание в положении "уголок" в течение 3 минут за минимальное количество подходов.
Средний уровень
- 5 раундов на время:
- 10 запрыгиваний на тумбу
- 10 становых тяг
- Отдых — 1 минута.
- Высота: для девушек — 20 дюймов, для мужчин — 24 дюйма.
Финишное задание: 3 минуты удержания в L-седе с согнутыми коленями, как можно меньше подходов.
Для новичков
- 5 раундов на время:
- 10 подъёмов на тумбу
- 10 становых тяг
- Отдых — 1 минута.
- Высота: для девушек — 12 дюймов, для мужчин — 20 дюймов.
Завершение: планка 2 минуты, колени опущены на пол, минимум подходов.
Стимул и стратегия
Каждый интервал должен быть коротким, с неполным восстановлением. Вес подбирается так, чтобы все 10 повторений становой можно было выполнить подряд без потери техники.
Будьте готовы к тому, что в последних раундах задняя поверхность тела будет работать на пределе. Высота прыжка должна бросать вызов, но темп обязан оставаться стабильным.
Масштабирование и вариации
- Уменьшайте высоту тумбы и вес штанги.
- Вместо прыжка можно выполнять степ-ап.
- После тренировки в "уголке" уменьшайте амплитуду, подтягивая колени.
- При травмах используйте сумо-становую с гирей/гантелями или делайте гуд-морнинг без веса.
В качестве альтернативы "уголку" подойдут планка или удержание ног сидя.
Совет тренера
"Прыжок на тумбу — это не только сила ног. Используйте мах руками вверх при подготовке к прыжку — так вы подниметесь выше и легче", — отмечает тренер.
Именно в этих деталях кроется ключ к результату: правильная техника и грамотная нагрузка помогают развить не только физическую силу, но и характер.
