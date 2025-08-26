Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спорт в паре
Спорт в паре
© commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

400 метров, 30 толчков и снова бег: тренировка сводит с ума даже профи

Кроссфит-комплекс с бегом и толчками рассчитан на выполнение за 5–6 минут

Эта тренировка совмещает динамику бега и мощь классического "Грейс", превращая её в настоящий тест на скорость, силу и концентрацию. Она рассчитана на тех, кто готов работать на пределе и проверять свои возможности.

Основной комплекс

На время:

  • бег 400 метров,
  • 30 толчков,
  • бег 200 метров.

Вес:

  • женщины — 95 фунтов,
  • мужчины — 135 фунтов.

Задача — выдержать высокий темп и минимизировать отдых. Толчки рекомендуется выполнять короткими сериями и одиночными повторениями, сохраняя стабильность. Опытные атлеты могут пройти этот комплекс всего за 5-6 минут. Но главный вопрос — удастся ли кому-то уложиться в 5?

Стимул и стратегия

  • Тренировка построена так, чтобы сочетать взрывные усилия и быстрый бег.
  • Нагрузка должна оставаться умеренной, позволяя двигаться непрерывно.
  • Важно контролировать дыхание: толчки — в ритме, бег — на грани ускорения.

Масштабирование

Чтобы адаптировать комплекс под свой уровень:

  • снизьте вес штанги,
  • сократите дистанцию,
  • замените бег:
    • 400/200 м на гребной или лыжный эргометр (400-500 / 200-250 м),
    • велотренажёр Echo (900-1250 / 500-700 м).

При ограничениях:

если трудно выжимать штангу над головой — выполняйте только взятие на грудь,
при проблемах с запястьями замените штангу на гантели.

Варианты для разных уровней

Промежуточный уровень:

  • бег 400 м,
  • 30 толчков,
  • бег 200 м.

Вес: женщины — 65 фунтов, мужчины — 95 фунтов.

Для новичков:

  • бег 200 м,
  • 30 толчков,
  • бег 200 м.

Вес: женщины — 35 фунтов, мужчины — 45 фунтов.

Советы тренеру

Напоминайте атлетам переходить из взятия штанги сразу в фазу толчка.
Подчёркивайте важность контроля техники и ритма.

Эта программа — отличный способ проверить не только физическую силу, но и умение выдерживать темп под нагрузкой. Те, кто рискнёт выполнить её на максимальной скорости, почувствуют настоящий драйв соревнования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа с подъёмами на GHD и лазанием по канату: рекомендации тренеров сегодня в 0:16

Лазание по канату и гири на плечах: тренировка, после которой трясутся руки

Интенсивная тренировка с канатом, GHD и гирями: от варианта для элиты до простых модификаций для новичков. Узнайте, как адаптировать под себя.

Читать полностью » Физиотерапевт Сэм Бекуртни перечислил эффективные замены жиму штанги дома и в зале сегодня в 0:10

Жим штанги рушит баланс: чем заменить, чтобы не потерять форму

Не только жим штанги: узнайте, какие упражнения помогут прокачать грудные мышцы дома и в зале, развивая силу, баланс и выносливость.

Читать полностью » Эксперт посоветовал учитывать характер и здоровье ребёнка при выборе секции вчера в 23:26

Когда тренировки убивают мотивацию: как не превратить спорт в каторгу для ребёнка

Эксперт объяснил, как выбрать спортивную секцию для ребёнка: учитывать интересы, темперамент, здоровье и быть готовыми сменить направление.

Читать полностью » Тренер объяснил, почему упражнения бёдер не решают проблему дряблости вчера в 22:26

Бёдра становятся рыхлыми не из-за лени: виновата поза, в которой сидят все

Эксперт по осанке объяснил, почему внутренняя поверхность бёдер становится дряблой: виноваты длительное сидение и сбои в глубинной мышечной цепи.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвала противопоказания к занятиям лечебной физкультурой вчера в 21:38

ЛФК может навредить: когда "щадящие" упражнения становятся опасными

Фитнес-тренер объяснила, когда упражнения ЛФК на спину могут быть опасны: от остеохондроза и грыж до беременности и проблем с сердцем.

Читать полностью » Два дня тренировок в неделю уменьшают риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний — исследование вчера в 20:17

Сидячая неделя убивает: что спасает даже самых занятых людей

Учёные из Оксфорда доказали: тренировки всего дважды в неделю снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых болезней более чем на 20%.

Читать полностью » Физиотерапевт Сэмюэл Чан рассказал, какие ошибки мешают выполнять жим над головой правильно вчера в 19:50

Самое мощное упражнение, которое слабыми делает даже сильных

Почему жим над головой так часто вызывает трудности? Разбираем скрытые причины и упражнения, которые помогут вернуть силу и мобильность плеч.

Читать полностью » Американский совет по упражнениям: женщины набирают мышечную массу при тренировках с тяжёлыми весами вчера в 19:10

Что скрывает зеркало после месяца тренировок с железом

Женщины всё чаще выбирают тяжёлые веса и силовые тренировки. Узнайте, как построить мышцы, ускорить метаболизм и добиться заметных результатов.

Читать полностью »

Новости
Еда

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Еда

Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина
Питомцы

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
Авто и мото

Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota
Еда

Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества
Наука и технологии

Китай начал строительство подводного дата-центра у Шанхая на энергии ветра — Hailanyun
Дом

Экономист Казова: выращивание картофеля в квартирах может покрыть до 10% спроса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru