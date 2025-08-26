400 метров, 30 толчков и снова бег: тренировка сводит с ума даже профи
Эта тренировка совмещает динамику бега и мощь классического "Грейс", превращая её в настоящий тест на скорость, силу и концентрацию. Она рассчитана на тех, кто готов работать на пределе и проверять свои возможности.
Основной комплекс
На время:
- бег 400 метров,
- 30 толчков,
- бег 200 метров.
Вес:
- женщины — 95 фунтов,
- мужчины — 135 фунтов.
Задача — выдержать высокий темп и минимизировать отдых. Толчки рекомендуется выполнять короткими сериями и одиночными повторениями, сохраняя стабильность. Опытные атлеты могут пройти этот комплекс всего за 5-6 минут. Но главный вопрос — удастся ли кому-то уложиться в 5?
Стимул и стратегия
- Тренировка построена так, чтобы сочетать взрывные усилия и быстрый бег.
- Нагрузка должна оставаться умеренной, позволяя двигаться непрерывно.
- Важно контролировать дыхание: толчки — в ритме, бег — на грани ускорения.
Масштабирование
Чтобы адаптировать комплекс под свой уровень:
- снизьте вес штанги,
- сократите дистанцию,
- замените бег:
- 400/200 м на гребной или лыжный эргометр (400-500 / 200-250 м),
- велотренажёр Echo (900-1250 / 500-700 м).
При ограничениях:
если трудно выжимать штангу над головой — выполняйте только взятие на грудь,
при проблемах с запястьями замените штангу на гантели.
Варианты для разных уровней
Промежуточный уровень:
- бег 400 м,
- 30 толчков,
- бег 200 м.
Вес: женщины — 65 фунтов, мужчины — 95 фунтов.
Для новичков:
- бег 200 м,
- 30 толчков,
- бег 200 м.
Вес: женщины — 35 фунтов, мужчины — 45 фунтов.
Советы тренеру
Напоминайте атлетам переходить из взятия штанги сразу в фазу толчка.
Подчёркивайте важность контроля техники и ритма.
Эта программа — отличный способ проверить не только физическую силу, но и умение выдерживать темп под нагрузкой. Те, кто рискнёт выполнить её на максимальной скорости, почувствуют настоящий драйв соревнования.
