400 метров, 30 толчков и снова бег: тренировка сводит с ума даже профи

Эта тренировка совмещает динамику бега и мощь классического "Грейс", превращая её в настоящий тест на скорость, силу и концентрацию. Она рассчитана на тех, кто готов работать на пределе и проверять свои возможности.

Основной комплекс

На время:

бег 400 метров,

30 толчков,

бег 200 метров.

Вес:

женщины — 95 фунтов,

мужчины — 135 фунтов.

Задача — выдержать высокий темп и минимизировать отдых. Толчки рекомендуется выполнять короткими сериями и одиночными повторениями, сохраняя стабильность. Опытные атлеты могут пройти этот комплекс всего за 5-6 минут. Но главный вопрос — удастся ли кому-то уложиться в 5?

Стимул и стратегия

Тренировка построена так, чтобы сочетать взрывные усилия и быстрый бег.

Нагрузка должна оставаться умеренной, позволяя двигаться непрерывно.

Важно контролировать дыхание: толчки — в ритме, бег — на грани ускорения.

Масштабирование

Чтобы адаптировать комплекс под свой уровень:

снизьте вес штанги,

сократите дистанцию,

замените бег: 400/200 м на гребной или лыжный эргометр (400-500 / 200-250 м), велотренажёр Echo (900-1250 / 500-700 м).



При ограничениях:

если трудно выжимать штангу над головой — выполняйте только взятие на грудь,

при проблемах с запястьями замените штангу на гантели.

Варианты для разных уровней

Промежуточный уровень:

бег 400 м,

30 толчков,

бег 200 м.

Вес: женщины — 65 фунтов, мужчины — 95 фунтов.

Для новичков:

бег 200 м,

30 толчков,

бег 200 м.

Вес: женщины — 35 фунтов, мужчины — 45 фунтов.



Советы тренеру

Напоминайте атлетам переходить из взятия штанги сразу в фазу толчка.

Подчёркивайте важность контроля техники и ритма.



Эта программа — отличный способ проверить не только физическую силу, но и умение выдерживать темп под нагрузкой. Те, кто рискнёт выполнить её на максимальной скорости, почувствуют настоящий драйв соревнования.