Всего 5 минут — и силы на пределе: новая тренировка бросает вызов каждому
Представьте тренировку, где бег сочетается с тяжёлыми штангами, а результат измеряется не только временем, но и выносливостью. Именно так выглядит этот комплекс, объединяющий легендарную "Грейс" и динамичный бег. Он создан для тех, кто готов испытать себя на пределе и проверить, насколько быстро можно справиться с короткими, но мощными отрезками.
Основной вариант
Задача на время:
- бег 400 м,
- 30 толчков,
- бег 200 м.
Вес:
- женщины — 95 фунтов,
- мужчины — 135 фунтов.
Тренировка построена так, чтобы атлеты выполняли штанговые движения небольшими сериями или даже по одному повтору, но почти без пауз. Продвинутые спортсмены стремятся пройти её за 5-6 минут. А некоторые задаются вопросом: возможно ли уложиться меньше чем в 5 минут?
Как масштабировать нагрузку
Не каждый готов сразу взять штангу стандартного веса или пробежать полную дистанцию. Есть несколько способов облегчить тренировку:
- уменьшить вес снаряда;
- сократить дистанцию бега;
- заменить рывок с пола на вариант "с виса" либо использовать гантели;
- при травмах или ограничениях бег можно заменить на гребной или лыжный эргометр, либо велосипед Echo.
Если тяжело выполнять движение над головой, можно ограничиться взятием штанги на грудь. При проблемах с запястьями — использовать гантели.
Промежуточный уровень
На время:
- бег 400 м,
- 30 толчков,
- бег 200 м.
Вес:
- женщины — 65 фунтов,
- мужчины — 95 фунтов.
Для начинающих
Упрощённый вариант на время:
- бег 200 м,
- 30 толчков,
- бег 200 м.
Вес:
- женщины — 35 фунтов,
- мужчины — 45 фунтов.
Советы тренеру
При толчках важно сразу переходить из фазы взятия штанги в фазу толчка, чтобы движение было максимально эффективным.
Эта тренировка бросает вызов не только физической форме, но и психологической готовности идти до конца. Она доказывает, что сочетание скорости и силы способно превратить обычное занятие в настоящий спортивный вызов.
