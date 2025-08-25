Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:08

Всего 5 минут — и силы на пределе: новая тренировка бросает вызов каждому

Кроссфит-комплекс с 30 толчками и бегом на 400 метров: нормы и варианты масштабирования

Представьте тренировку, где бег сочетается с тяжёлыми штангами, а результат измеряется не только временем, но и выносливостью. Именно так выглядит этот комплекс, объединяющий легендарную "Грейс" и динамичный бег. Он создан для тех, кто готов испытать себя на пределе и проверить, насколько быстро можно справиться с короткими, но мощными отрезками.

Основной вариант

Задача на время:

  • бег 400 м,
  • 30 толчков,
  • бег 200 м.

Вес:

  • женщины — 95 фунтов,
  • мужчины — 135 фунтов.

Тренировка построена так, чтобы атлеты выполняли штанговые движения небольшими сериями или даже по одному повтору, но почти без пауз. Продвинутые спортсмены стремятся пройти её за 5-6 минут. А некоторые задаются вопросом: возможно ли уложиться меньше чем в 5 минут?

Как масштабировать нагрузку

Не каждый готов сразу взять штангу стандартного веса или пробежать полную дистанцию. Есть несколько способов облегчить тренировку:

  • уменьшить вес снаряда;
  • сократить дистанцию бега;
  • заменить рывок с пола на вариант "с виса" либо использовать гантели;
  • при травмах или ограничениях бег можно заменить на гребной или лыжный эргометр, либо велосипед Echo.

Если тяжело выполнять движение над головой, можно ограничиться взятием штанги на грудь. При проблемах с запястьями — использовать гантели.

Промежуточный уровень

На время:

  • бег 400 м,
  • 30 толчков,
  • бег 200 м.

Вес:

  • женщины — 65 фунтов,
  • мужчины — 95 фунтов.

Для начинающих

Упрощённый вариант на время:

  • бег 200 м,
  • 30 толчков,
  • бег 200 м.

Вес:

  • женщины — 35 фунтов,
  • мужчины — 45 фунтов.

Советы тренеру

При толчках важно сразу переходить из фазы взятия штанги в фазу толчка, чтобы движение было максимально эффективным.

Эта тренировка бросает вызов не только физической форме, но и психологической готовности идти до конца. Она доказывает, что сочетание скорости и силы способно превратить обычное занятие в настоящий спортивный вызов.

