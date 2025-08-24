Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет приседания со штангой
Девушка выполняет приседания со штангой
© commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Всего 10 раундов — и тело работает на пределе: попробуйте комплекс с тягами и рывками

Новая программа CrossFit проверяет выносливость 10 раундами за 15 минут

Всего десять раундов — и каждый станет проверкой на прочность. Участникам предстоит выполнить:

  • 4 становые тяги,
  • 3 рывка штанги с виса,
  • 2 приседания со штангой над головой.

Для женщин рабочий вес составляет 105 фунтов, для мужчин — 155 фунтов.

В чём суть испытания

Эта программа ближе к спринту, чем к марафону. Она объединяет нагрузку на мышцы и метаболическую систему, заставляя тело работать на пределе. Главная цель — не выпускать штангу из рук и проходить каждый раунд с минимальным количеством пауз.

Становая тяга будет самой простой частью комплекса. Настоящая проверка — это рывки и приседания над головой: именно они определяют, насколько тяжёлой окажется сессия.

Как оценить свой уровень

Перед стартом полезно вспомнить результат от 24 мая 2022 года и использовать его как ориентир. Тренировка должна укладываться в 15 минут, а для опытных атлетов планка ещё выше — менее минуты на каждый раунд.

Масштабирование нагрузки

Если предложенный вес кажется чрезмерным, его можно снизить. Это уменьшит интенсивность, сохранив при этом структуру комплекса.

Для тех, кто восстанавливается после травмы или сталкивается с ограничениями, есть альтернативы:

  • заменить штангу на гантели при выполнении тяг и рывков,
  • вместо движений над головой выбрать фронтальные приседания.

Варианты под разные уровни подготовки

Средний уровень:

  • 10 раундов на время,
  • 4 становые тяги, 3 рывка с виса, 2 приседания над головой,
  • вес: женщины — 75 фунтов, мужчины — 115 фунтов.

Новички:

  • 10 раундов на время,
  • 4 тяги, 3 рывка из виса, 2 приседания над головой,
  • вес: женщины — 35 фунтов, мужчины — 45 фунтов.

Советы тренеру

При работе с тягами можно использовать смешанный хват — это позволит сохранить силы. После выполнения упражнения стоит ненадолго опустить штангу, скорректировать хват и только затем переходить к рывкам.

Такая система делает тренировку доступной для любого уровня и позволяет прогрессировать постепенно, сохраняя динамику и удовольствие от процесса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренеры назвали приседания, выпады и мостик базой для сильных ягодиц дома вчера в 22:26

Домашние упражнения сильнее тренажёров: проверено на ягодицах

Тренеры назвали лучшие упражнения для ягодиц дома: приседания, мостик, выпады и «удары осла» помогут укрепить мышцы и улучшить биомеханику движений.

Читать полностью » Тренер-нутрициолог предложила комплекс движений против усталости в дороге вчера в 21:12

Как сохранить здоровье в пробке: три движения, которые спасают спину и шею во время поездки

Фитнес-тренер объяснила, как прямо за рулём снять напряжение с шеи, позвоночника и таза с помощью трёх простых упражнений.

Читать полностью » Тренер объяснила, как с помощью лопаты и стула поддерживать осанку и здоровье спины 23.08.2025 в 23:26

Сад как спортзал: упражнения для позвоночника прямо на участке

Эксперт по осанке назвала пять простых упражнений, которые можно делать на даче: от скручиваний с лопатой до «Ангела» у стены.

Читать полностью » Физиотерапевт Сам Чан объяснил, какие упражнения повышают риск повреждений плеч после долгого перерыва вчера в 19:50

Возвращение в спорт превращается в ловушку: самые опасные упражнения первого дня

Возвращаетесь в спорт после паузы? Эти упражнения могут помешать вашему прогрессу. Узнайте, что лучше исключить и чем заменить для безопасного старта.

Читать полностью » Тренер Кемма Каннингем назвала эффективную 5-минутную тренировку для рук вчера в 19:30

Всего четыре движения — и руки выглядят так, будто вы часами в зале

Всего пять минут в день и ни одной гантели: программа из четырёх простых упражнений укрепит руки, улучшит осанку и подарит заряд энергии.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм вчера в 19:10

Ползать по полу — значит тренировать мозг: неожиданный эффект простого упражнения

Может ли простое ползание стать лучшей тренировкой для силы, выносливости и мозга? Узнайте, чем уникален bear crawl и как добавить его в свои занятия.

Читать полностью » Хиропрактик Дэвид Ли назвал пользу упражнения кошка-корова для здоровья спины вчера в 18:50

Движение, которое укрепляет спину и улучшает дыхание без спортзала

Простая поза йоги "кошка-корова" способна за минуты пробудить тело, снять напряжение со спины и настроить на спокойный и продуктивный день.

Читать полностью » Тренер Линдси Огден назвала основные варианты упражнения dead bug для начинающих и продвинутых вчера в 18:30

Упражнение с самым странным названием оказалось ключом к сильному корпусу

Обычное на вид упражнение способно прокачать пресс лучше скручиваний. Узнайте, как «мертвый жук» и его вариации укрепляют корпус без риска для спины.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоюрист назвал безопасные действия, если на трассе показывают съехать на обочину
Спорт и фитнес

Тренер Татьяна Лампа рекомендовала 5 упражнений для развития силы ног
Красота и здоровье

Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление
Питомцы

Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек
Еда

Как приготовить слоеный салат с курицей, ананасом и сыром
Еда

Энтони Бурден назвал мапо тофу своим средством против похмелья
Наука и технологии

Палеоантрополог Крис Стрингер: петралонский череп не относится к Homo sapiens и неандертальцам
Дом

Простые идеи для реставрации мебели: от замены фурнитуры до обоев и плёнки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru