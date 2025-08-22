Всего 10 минут — а ноги и корпус трясутся: секрет этой схемы удивил даже спортсменов
Эта тренировка выглядит обманчиво простой, но уже через несколько минут вы почувствуете, насколько сильно она нагружает мышцы корпуса и ноги. Всё, что нужно, — 10 минут времени, немного пространства и правильный настрой.
Как выглядит схема
Участнику предлагается выполнить как можно больше повторений за 10 минут:
- 1 минута планки
- 25 прыжков через ящик
- 1 минута планки
- 25 прыжков через ящик
- 1 минута планки
- 25 прыжков через ящик
- 1 минута планки
- Приседания со штангой на спине до конца времени
Женщинам предлагается работать со штангой весом 125 фунтов и использовать ящик высотой 20 дюймов, мужчинам — 185 фунтов и ящик 24 дюйма.
Главная цель — дойти до штанги так, чтобы на приседания оставалось не менее двух минут.
Влияние упражнений друг на друга
Планка с первых секунд нагружает корпус, а прыжки заметно забирают силы ног. В итоге к приседаниям со штангой вы подойдёте уже уставшими, и это — главный вызов тренировки.
Совет тренера: удерживая планку, напрягайте ягодицы и подтягивайте рёбра к бёдрам. Это позволит держать ровную линию от плеч до таза и снизит нагрузку на поясницу.
Масштабирование нагрузки
Если базовый вариант слишком сложен, есть несколько способов облегчить задачу:
- уменьшить вес штанги или высоту ящика;
- сократить время удержания планки;
- делать планку с колен или выполнять вместо прыжков — зашагивания на тумбу;
- заменить приседания со штангой приседаниями с гантелями или гирей.
При травмах и ограничении подвижности можно делать планку с опорой на ящик и заменить приседания на воздушные либо выпады.
Средний уровень сложности
Для тех, кто готов к тренировке, но не к максимальным весам:
- женщины: штанга 95 фунтов, ящик 20 дюймов;
- мужчины: штанга 135 фунтов, ящик 24 дюйма.
Схема остаётся той же: чередование планки и прыжков, затем приседания до конца 10 минут.
Вариант для новичков
Здесь время и объём работы снижены:
- 30 секунд планки
- 20 перешагиваний на ящик
- цикл повторяется трижды
- оставшееся время — приседания со штангой.
Женщинам предлагается вес 35 фунтов и ящик 12 дюймов, мужчинам — 45 фунтов и 20 дюймов соответственно.
