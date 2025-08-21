Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Шесть приёмов, которые сохранят силы до конца HIIT и ускорят результат

Рокки Снайдер объяснил, как контролировать нагрузку на HIIT по дыханию и пульсу

Вы когда-нибудь замечали, что самые энергичные старты на тренировке часто заканчиваются преждевременной усталостью? Особенно это касается HIIT — интервальных тренировок высокой интенсивности, где короткие всплески максимальной нагрузки чередуются с отдыхом. Стоит лишь слишком сильно рвануть на первых минутах — и силы иссякают задолго до финала.

Почему слишком быстрый старт опасен

Конкуренция в зале лишь усиливает эту ловушку. В CrossFit или Orange Theory дух соперничества может подталкивать нас к ускорению, но вместе с тем мешает слушать своё тело. Итог — быстрое выгорание и сложности с восстановлением даже в повседневной жизни.

"Сохраняйте максимум усилий для последних раундов", — советует сооснователь Kamps Fitness Сам Карл, CPT. По его словам, 15 минут HIIT могут показаться "коротким" занятием, но превращаются в испытание, если вы выдохлись уже к пятой минуте.

Подготовка решает всё

Многие недооценивают разминку. Но именно она помогает распределить силы и удерживать стабильный ритм. "Лучший вариант — 10 минут подготовки. Цель — пройти всю тренировку, а не часть", — напоминает Карл.
Физиологи отмечают: пропуск разминки повышает риск травм и делает тело менее отзывчивым на нагрузку. А ведь HIIT требует полной включённости мышц и суставов.

Как контролировать нагрузку

Самый простой способ отследить интенсивность — "тест на разговор", отмечает CSCS, автор книги Return to Center Рокки Снайдер. Если вы способны произнести предложение из 6-8 слов и только после этого вдохнуть, значит, ритм выбран верно. Две-три слова без дыхания — это уже перебор.
Для любителей точных данных подойдёт пульсометр. Снайдер рекомендует ориентироваться на формулу "180 минус возраст" и отслеживать прогресс по стабильности ЧСС при росте нагрузки.

Проверка через равновесие

Нервная система тоже отличный индикатор. Снайдер советует во время пауз вставать на одну ногу. Сильная неустойчивость — сигнал снизить темп. Со временем вы заметите, как баланс становится лучше вместе с выносливостью.

HIIT без прыжков? Легко

Не обязательно включать в тренировку прыжковые элементы, чтобы получить результат. "HILIT — высокоинтенсивные низкоударные упражнения — работают не хуже", — подчёркивает доктор спортивной медицины NYU Langone Health Корделия Картер.
Вместо бёрпи или прыжков на тумбу можно делать степ-апы, а прыжковые приседания заменить на обычные. Такой подход снижает нагрузку на суставы и подходит новичкам.

Секрет в концентрации

Сложные движения, вроде рывков гири, требуют полной вовлечённости. "Оставайтесь в настоящем моменте. Не думайте о том, что впереди", — советует CSCS, основатель The Gym Goat Реда Элмарди. Если сосредоточиться трудно, используйте дыхательные техники: глубокий вдох, короткая задержка, плавный выдох. Это помогает и сосредоточиться, и снять мышечное напряжение.

