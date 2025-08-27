Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

10 минут, которые меняют тело: секрет быстрого HIIT для ног и пресса

Кеони Худоба рассказал, как выполнять 10-минутный комплекс HIIT для пресса и ног

Попробуй представить: всего 10 минут — и твои ноги горят, а пресс работает на полную мощность. Именно этим и отличается высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) от привычных круговых занятий: здесь нет затяжных пауз, движения плавно переходят друг в друга, а пульс держится в зоне высокой нагрузки.

HIIT стал настоящим открытием для тех, кто ценит результат и время. Тренер Кеони Худоба, основатель онлайн-программы COREntine, говорит:

"Я люблю, когда одно движение естественно перетекает в другое. У нас всего 10 минут, и нужно провести их максимально эффективно".

Что понадобится

Минимальный набор — средний по весу гантель (или её альтернатива, например бутылка с водой) и немного свободного места. Желательно под рукой иметь воду и предварительно выполнить динамическую разминку, чтобы мышцы были готовы к нагрузке.

Программа тренировки

Каждое упражнение выполняется по 60 секунд. После одного круга можно сделать паузу в минуту и при желании повторить ещё раз — или даже два.

  • Reverse Lunge с поворотом корпуса: выпад назад и скручивание в сторону опорной ноги.
  • Pulse to Lunge: при усталости можно отложить вес и сосредоточиться только на движении.
  • Deadlift to Side Bend (левая нога): наклон с прямой спиной и акцентом на левую ногу.
  • Reverse Lunge to Balance (левая нога): при подъёме можно дополнительно подтянуть колено к груди.
  • Lunge With Side Bend (левая нога): в нижней точке выпада наклон корпуса влево.
  • Runner's Hop (левая нога): динамичный прыжок, либо облегчённый вариант — подъём колена.
  • Повторение трёх последних упражнений для правой ноги.

Худоба напоминает:

"Сконцентрируйтесь на точке перед глазами — это поможет сохранить баланс".

Важные детали

После завершения круга обязательно уделите 2-3 минуты заминке. Это снизит риск травмы и поможет мышцам быстрее восстановиться.

Интересный факт: исследования показывают, что HIIT-тренировки не только ускоряют сжигание калорий, но и улучшают работу сердечно-сосудистой системы даже у людей с ограниченным временем для спорта. Более того, всего пара недель регулярных занятий способна заметно повысить выносливость.

