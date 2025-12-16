Высокий ум даёт не только преимущества: теневая сторона, о которой молчат

Высокий интеллект нередко воспринимается как универсальное преимущество, однако на практике он может создавать дополнительные сложности в повседневной жизни. Люди с развитым мышлением сталкиваются не только с когнитивными задачами, но и с более тонкими эмоциональными и социальными вызовами. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на мнение психолога Веры Никишиной.

По словам специалиста, высокий интеллект не гарантирует легкой адаптации к окружающему миру. Напротив, он часто сопряжен с внутренней сложностью, которая делает взаимодействие с меняющимися обстоятельствами менее простым.

Интеллект и социальная адаптация

Психолог, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина отмечает, что высокий уровень интеллекта нередко сочетается с пониженной социальной адаптивностью. Таким людям труднее подстраиваться под динамичные условия и внешние изменения.

"Если мы понимаем умных людей как людей с высоким уровнем интеллекта, то признаем и тот факт, что высокий интеллект зачастую связан с высоким уровнем эмоциональной сложности. Кроме того, высокий интеллект часто имеет более низкий уровень социальной адаптации. Ему значительно сложнее конфигурироваться и пристраиваться в меняющиеся обстоятельства, чем более низкому уровню интеллекта", — отметила Никишина.

Эксперт подчеркивает, что речь идет не о дефиците социальных навыков, а о более сложной внутренней структуре переживаний и оценок.

Эмоции и злость: неочевидная связь

Комментируя исследования канадских ученых о склонности умных людей к злости, Никишина выразила несогласие с однозначной трактовкой этих выводов. По ее словам, злость относится к базовым эмоциям и не управляется интеллектом напрямую.

"Злость — это базовая эмоциональная настройка, которая продуцируется и проявляется без управления со стороны интеллекта. Целесообразность проявления этой негативной эмоции для людей с высоким интеллектом минимальна, поскольку она достаточно затратна и в целом непродуктивна, если проявляется часто и без оснований", — пояснила психолог.

При этом она отметила, что реакции на ложь, противоречия или непонимание могут быть самыми разными и зависят от индивидуальных особенностей, а не только от уровня интеллекта.

Эмоциональная сложность вместо шаблонов

Никишина считает неверным представление о высоком интеллекте как о наборе фиксированных эмоциональных характеристик. По ее мнению, такой уровень мышления не привязан к одной доминирующей эмоции или типу поведения.