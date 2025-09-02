Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
© tresdesign.com by Greg L is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Сердце на грани: что означает пульс выше 200 ударов при тренировке

Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта

Во время физических нагрузок сердечный ритм естественно ускоряется. Это необходимо для тренировки сердечно-сосудистой системы и поддержания здоровья. Однако у многих возникает тревога: что делать, если во время занятий пульс подскакивает выше 200 ударов в минуту? Для молодых людей это может оказаться в пределах нормы, но для других возрастных групп подобные показатели — повод насторожиться.

Максимальная и целевая частота пульса

Частота сердечных сокращений (ЧСС) показывает, сколько раз сердце бьётся за минуту. Врачи выделяют три ключевых показателя:
• ЧСС в состоянии покоя;
• максимальная ЧСС, достижимая при нагрузке;
• целевая ЧСС — диапазон, в котором тренировка наиболее эффективна.

На показатель влияет возраст, вес и общее состояние здоровья.

"Во время упражнений сердце и давление должны увеличиваться, и это нормально", — пояснил кардиолог Нилай Мехта.

Чтобы рассчитать приблизимый максимум, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует использовать формулу: 220 минус возраст. Так, у 45-летнего человека предел — около 175 ударов в минуту, и пульс в 220 ударов уже опасен. Для двадцатилетних, напротив, 200 ударов находятся на границе допустимого.

"Для молодого человека до 20 лет при интенсивных нагрузках 200 ударов в минуту могут быть нормой", — отметил кардиолог Райан Гинди.

При этом формула даёт лишь ориентир. Точный максимум определяется при стресс-тесте у врача. Существуют и альтернативные методы расчёта, например формулы Гулати и Танаки, которые учитывают возраст и пол.

Оптимальная зона тренировок

Эксперты советуют ориентироваться на процент от максимального пульса:
• 65-75% — безопасный диапазон для умеренной активности;
• 75-90% — уровень высокой интенсивности.

Так, у 40-летнего человека целевая зона — примерно 90-153 ударов в минуту. Превышение этой границы допустимо лишь кратковременно и при отсутствии неприятных ощущений.

Когда стоит остановиться

Если пульс резко подскакивает до 200 ударов, важно оценить не только возраст, но и самочувствие. Молодым людям такой ритм может быть допустим, но появление одышки, боли в груди или головокружения — сигнал немедленно прекратить тренировку.

"Если пульс достигает 200 ударов почти сразу и сопровождается симптомами, лучше остановиться и обратиться к врачу", — сказал кардиолог Нилай Мехта.

Особенно осторожными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким риском инфаркта. Им рекомендуется снижать нагрузку и уделять больше времени отдыху.

"У тех, кто находится в группе риска, стоит уменьшить интенсивность и увеличить время восстановления", — подчеркнул кардиолог Райан Гинди.

Даже у здоровых людей регулярное превышение максимальной ЧСС может привести к перетренированности, снижению результатов и травмам.

Симптомы, требующие внимания

Некоторые признаки должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу:

  1. Боль или давление в груди.

  2. Одышка, не проходящая в течение 5-10 минут.

  3. Сердцебиение с перебоями.

  4. Головокружение и слабость.

  5. Необычно высокая ЧСС при привычной нагрузке.

"Если пульс остаётся повышенным даже в покое, стоит показаться кардиологу", — отметил кардиолог Абид Али Фахри.

У молодых людей внезапное повышение пульса до 200 ударов в состоянии покоя может указывать на аритмию или тахикардию.

Как контролировать пульс

Следить за состоянием сердца во время нагрузок можно несколькими способами:

Подсчёт пульса вручную. Нужно приложить два пальца к запястью или к сонной артерии на шее и сосчитать удары за минуту.
Фитнес-гаджеты. Современные часы, браслеты и датчики фиксируют ЧСС в реальном времени и помогают отслеживать динамику.
Шкала восприятия нагрузки (RPE). Она основана на субъективной оценке усилий от 6 до 20 баллов. Если при тренировке можно разговаривать, это умеренный уровень, если речь даётся с трудом — интенсивный.

"Носимые устройства удобны, но не всегда способны корректно распознать все изменения", — отметил кардиолог Абид Али Фахри.

Что важно помнить

Регулярные тренировки полезны для сердца, но чрезмерная нагрузка может быть опасна. Если пульс превышает 200 ударов, многое зависит от возраста и наличия симптомов. Для молодых это может быть нормой, для людей старше 30 — сигнал тревоги. В любом случае ориентироваться нужно не только на цифры, но и на собственное самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Сэм Чан перечислил упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов сегодня в 2:10

Сутулость, зажатый таз и боль в пояснице — всё начинается с этих маленьких мышц

Всего 10 минут в день помогут забыть о зажатых бёдрах. Простые упражнения снимают напряжение и возвращают подвижность суставам.

Читать полностью » CDC: 25 минут плавания равны трём милям бега по нагрузке сегодня в 1:50

Один километр в бассейне против пяти на беговой дорожке: шокирующее сравнение

Плавание и бег по-разному влияют на организм, хотя оба помогают укрепить здоровье. Какой вариант выбрать для себя и чем они отличаются?

Читать полностью » Тренировка груди и ног: эффективный комплекс упражнений сегодня в 1:30

Грудь и ноги за одно занятие: секретный приём для тех, у кого нет времени

Как совместить прокачку груди и ног за одно занятие и получить максимум эффекта при экономии времени? Ответ в этой подборке упражнений.

Читать полностью » Грудь и трицепс или грудь и бицепс: оптимальные комбинации мышц для тренировок сегодня в 1:27

Качайте грудь и трицепс вместе — рост мышц ускорится вдвое

Как правильно совмещать грудь и руки при трёх тренировках в неделю? Разбираем плюсы и минусы популярных связок и показываем рабочие программы.

Читать полностью » Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности сегодня в 1:10

Сад превращается в тренажёрку: простая работа, которая заменяет фитнес

Обычные садовые работы могут сжечь не меньше калорий, чем тренировка. Почему стрижка газона соперничает с фитнесом — в нашем материале.

Читать полностью » Физиотерапевт Сара Дюваль назвала главные причины боли и скованности при сидении со скрещёнными ногами сегодня в 0:50

Скрещённые ноги и скрытые сигналы тела: что стоит за привычной позой

Почему простая поза "по-турецки" с возрастом становится трудной и даже болезненной? Разбираем главные причины и способы вернуть телу подвижность.

Читать полностью » Диетолог Ван Хорн назвала продукты для сохранения мышц во время снижения веса сегодня в 0:30

Секретный механизм тела: когда мышцы начинают гореть раньше жира

Можно ли избавиться от лишнего жира, не разрушая мышцы? Эксперты объясняют, как питание и тренировки помогают удержать баланс.

Читать полностью » StatPearls: регулярные тренировки снижают риск травм ротаторной манжеты плеча сегодня в 0:10

Маленькие мышцы плеча, без которых рушится вся подвижность руки

Маленькие мышцы плеча играют ключевую роль в наших ежедневных движениях. Узнайте, как их укрепить и избежать неприятных травм.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Польза отжиманий от стены для осанки и мышц верхней части тела — Лиззи Мэй
Наука и технологии

Учёные Калифорнийского университета создали карту развития яичников обезьян
Садоводство

Как поливать орхидею правильно — безопасные способы вместо опасных мифов
Авто и мото

Hyundai и Kia представили двигатель на аммиаке без выбросов CO2 — проект KIMM
Спорт и фитнес

Учёные: нагрузка на бицепс при упражнениях на скамье Скотта выше, чем при подъёмах стоя
Питомцы

Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки
Авто и мото

Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании
Красота и здоровье

Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet