Сердце на грани: что означает пульс выше 200 ударов при тренировке

Во время физических нагрузок сердечный ритм естественно ускоряется. Это необходимо для тренировки сердечно-сосудистой системы и поддержания здоровья. Однако у многих возникает тревога: что делать, если во время занятий пульс подскакивает выше 200 ударов в минуту? Для молодых людей это может оказаться в пределах нормы, но для других возрастных групп подобные показатели — повод насторожиться.

Максимальная и целевая частота пульса

Частота сердечных сокращений (ЧСС) показывает, сколько раз сердце бьётся за минуту. Врачи выделяют три ключевых показателя:

• ЧСС в состоянии покоя;

• максимальная ЧСС, достижимая при нагрузке;

• целевая ЧСС — диапазон, в котором тренировка наиболее эффективна.

На показатель влияет возраст, вес и общее состояние здоровья.

"Во время упражнений сердце и давление должны увеличиваться, и это нормально", — пояснил кардиолог Нилай Мехта.

Чтобы рассчитать приблизимый максимум, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует использовать формулу: 220 минус возраст. Так, у 45-летнего человека предел — около 175 ударов в минуту, и пульс в 220 ударов уже опасен. Для двадцатилетних, напротив, 200 ударов находятся на границе допустимого.

"Для молодого человека до 20 лет при интенсивных нагрузках 200 ударов в минуту могут быть нормой", — отметил кардиолог Райан Гинди.

При этом формула даёт лишь ориентир. Точный максимум определяется при стресс-тесте у врача. Существуют и альтернативные методы расчёта, например формулы Гулати и Танаки, которые учитывают возраст и пол.

Оптимальная зона тренировок

Эксперты советуют ориентироваться на процент от максимального пульса:

• 65-75% — безопасный диапазон для умеренной активности;

• 75-90% — уровень высокой интенсивности.

Так, у 40-летнего человека целевая зона — примерно 90-153 ударов в минуту. Превышение этой границы допустимо лишь кратковременно и при отсутствии неприятных ощущений.

Когда стоит остановиться

Если пульс резко подскакивает до 200 ударов, важно оценить не только возраст, но и самочувствие. Молодым людям такой ритм может быть допустим, но появление одышки, боли в груди или головокружения — сигнал немедленно прекратить тренировку.

"Если пульс достигает 200 ударов почти сразу и сопровождается симптомами, лучше остановиться и обратиться к врачу", — сказал кардиолог Нилай Мехта.

Особенно осторожными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким риском инфаркта. Им рекомендуется снижать нагрузку и уделять больше времени отдыху.

"У тех, кто находится в группе риска, стоит уменьшить интенсивность и увеличить время восстановления", — подчеркнул кардиолог Райан Гинди.

Даже у здоровых людей регулярное превышение максимальной ЧСС может привести к перетренированности, снижению результатов и травмам.

Симптомы, требующие внимания

Некоторые признаки должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу:

Боль или давление в груди. Одышка, не проходящая в течение 5-10 минут. Сердцебиение с перебоями. Головокружение и слабость. Необычно высокая ЧСС при привычной нагрузке.

"Если пульс остаётся повышенным даже в покое, стоит показаться кардиологу", — отметил кардиолог Абид Али Фахри.

У молодых людей внезапное повышение пульса до 200 ударов в состоянии покоя может указывать на аритмию или тахикардию.

Как контролировать пульс

Следить за состоянием сердца во время нагрузок можно несколькими способами:

• Подсчёт пульса вручную. Нужно приложить два пальца к запястью или к сонной артерии на шее и сосчитать удары за минуту.

• Фитнес-гаджеты. Современные часы, браслеты и датчики фиксируют ЧСС в реальном времени и помогают отслеживать динамику.

• Шкала восприятия нагрузки (RPE). Она основана на субъективной оценке усилий от 6 до 20 баллов. Если при тренировке можно разговаривать, это умеренный уровень, если речь даётся с трудом — интенсивный.

"Носимые устройства удобны, но не всегда способны корректно распознать все изменения", — отметил кардиолог Абид Али Фахри.

Что важно помнить

Регулярные тренировки полезны для сердца, но чрезмерная нагрузка может быть опасна. Если пульс превышает 200 ударов, многое зависит от возраста и наличия симптомов. Для молодых это может быть нормой, для людей старше 30 — сигнал тревоги. В любом случае ориентироваться нужно не только на цифры, но и на собственное самочувствие.