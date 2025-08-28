Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:25

Фруктовая бомба замедленного действия: как виноград, дыня и банан убивают вашу фигуру

Фрукты и диабет: какие плоды стоит ограничить в рационе – советы эксперта Юлии Сафроновой

При выборе фруктов для ежедневного рациона важно учитывать их гликемический индекс (ГИ), поскольку он показывает, насколько быстро плоды повышают уровень сахара в крови.

Высокий показатель ГИ свидетельствует о том, что фрукт может вызвать резкий скачок глюкозы, что негативно сказывается на здоровье и фигуре. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" диетолог-нутрициолог Юлия Сафронова поделилась списком наиболее опасных фруктов, которые лучше ограничить или исключить из рациона.

Виноград — лидер антирейтинга

Первое место в списке занимает виноград. Несмотря на свою популярность и приятный вкус, даже небольшая гроздь этого фрукта способна значительно повысить уровень энергии благодаря высокому содержанию глюкозы. Однако, по словам Юлии Сафроновой, именно из-за этого виноград не рекомендуется употреблять в больших количествах. Гликемический индекс винограда находится на верхней границе нормы, что делает его потенциально опасным для тех, кто следит за уровнем сахара или борется с лишним весом.

"Он относительно низкокалориен, но из-за высокого содержания сахара вызывает выброс инсулина — гормона, который способствует накоплению жира в организме", — отметила эксперт.

Хурма — полезный, но опасный фрукт

На четвертом месте в списке находится хурма. Этот плод богат антиоксидантами и бета-каротином, которые положительно влияют на иммунитет и зрение. Однако для людей с сахарным диабетом или склонностью к гипергликемии хурма считается нежелательным продуктом из-за высокого гликемического индекса. Диетолог рекомендует не есть более одного плода в день, чтобы избежать резких скачков сахара в крови.

"Хурма — очень питательный фрукт, но его употребление должно быть ограничено для тех, у кого есть проблемы с обменом веществ", — подчеркнула Юлия Сафронова.

Банан — источник быстрой энергии

Следующий по опасности фрукт — банан. Он славится своей способностью быстро насыщать энергией благодаря содержанию натуральных сахаров. Спелый банан содержит примерно половину суточной нормы потребления сахара для взрослого человека, что делает его не очень подходящим для тех, кто следит за уровнем глюкозы или страдает диабетом.

"ВОЗ рекомендует ограничивать потребление добавленных и природных сахаров до 25 граммов в день. Один спелый банан уже содержит около 12-15 граммов сахара", — напомнила диетолог.

Ананас — миф о жиросжигании

На втором месте по опасности находится ананас. Несмотря на популярный миф о его способности сжигать жиры и ускорять метаболизм, научных подтверждений этому нет. Более того, ананас обладает высоким ГИ и может вызывать скачки уровня сахара в крови при чрезмерном употреблении.

"Ананас содержит бромелайн — фермент, который помогает переваривать белки и обладает противовоспалительным эффектом. Но он не способен сжигать жиры", — подчеркнула Юлия Сафронова.

Лидер антирейтинга — дыня

Самым "опасным" фруктом по гликемическому индексу считается дыня. Ее показатель достигает 75 баллов из 100 возможных. При употреблении дыни кровь буквально наполняется глюкозой за короткое время после еды. Поэтому даже здоровым людям рекомендуется ограничивать порцию до 200 граммов в день.

"Дыня вызывает резкий скачок сахара и может стать причиной быстрого повышения инсулина", — отметила эксперт.

Интересные факты о фруктах и гликемическом индексе

1. Исследования показывают, что фрукты с низким ГИ помогают контролировать аппетит и способствуют снижению веса благодаря более медленному высвобождению сахаров.
2. В странах Средиземноморья традиционная диета включает много оливкового масла и низкоГИ фруктов, что связано с меньшей заболеваемостью диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Некоторые исследования указывают на то, что употребление фруктов с высоким ГИ может привести к развитию инсулинорезистентности при постоянном злоупотреблении.

Выбор фруктов должен основываться не только на вкусе или сезонности, но и на их гликемическом индексе. Высокий ГИ у таких плодов как виноград, дыня или банан требует умеренности при их употреблении для сохранения здоровья и контроля веса. Диетолог Юлия Сафронова советует ориентироваться на баланс: включать больше низкоГИ продуктов и соблюдать умеренность во всем.

