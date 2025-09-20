11 овощей, которые насыщают лучше мяса: в них клетчатки больше, чем вы думаете

Белок сейчас на пике популярности, но на фоне хайпа легко забыть о другой ключевой "карбе" — клетчатке. Она помогает дольше оставаться сытым, поддерживает полезные бактерии кишечника, снижает риск запоров и участвует в контроле сахара и холестерина. Проблема в том, что большинство взрослых едят лишь половину от нормы: 25 г в день для женщин и 38 г для мужчин.

Почему стоит сделать ставку на овощи

Овощи — один из самых простых путей добрать клетчатку без сложных схем. Часть из них даёт ещё и ощутимую порцию белка, что делает гарниры и салаты не только вкусными, но и по-настоящему сытными.

"Клетчатка играет очень важные роли для нашего здоровья и самочувствия", — сказала диетолог Эмбер Янг.

11 овощей-чемпионов по клетчатке

1. Фасоль

• 10 г на 1/2 стакана варёной navy; 8 г — чёрной; 7 г — белой лима; 6 г — нута.

Фасоль обгоняет почти все овощи по содержанию клетчатки. Удобный лайфхак — готовить "на неделю": супы, рагу, салаты. Баночные бобовые экономят время.

"Лучше брать консервированные бобы", — посоветовала диетолог Тхань Тхань Нгуен.

2. Чечевица

• 8 г на 1/2 стакана в варёном виде.

Добавляйте в пасту, фарш, супы или запекайте до хруста для перекуса — просто и питательно.

3. Артишоки

• 7 г в среднем сыром; 10 г на 1 стакан в варёном виде.

Подходят для салатов, запеканок, дипов и начинок — быстро повышают общий "клетчаточный" счёт блюда.

4. Зелёный горошек

• 9 г на 1 стакан варёного.

Бросайте в мак-н-чиc, крем-супы, салаты. Сплит-горох даёт ~8 г на 1/2 стакана, чёрноглазый горох — ~6 г.

"Если у меня мало сил и хочется чего-то утешительного, но с пользой, я просто добавляю горошек в макароны с сыром", — сказала диетолог Эмбер Янг.

5. Тыква

• 7 г на 1 стакан пюре (консервированной).

Идёт и в сладкую, и в солёную выпечку: сконы, маффины, хлеб, а также чили, карри, лазанью, тефтели. Проще всего — банка пюре в кладовке.

"Одна запечённая тыква хранится довольно долго", — отметила Тхань Тхань Нгуен.

6. Брюссельская капуста

• 6 г на 1 стакан варёной.

Лучший способ — запекать: меньше горечи, больше карамели и текстуры. Хорошо переносит заморозку.

"Просто оставьте их в духовке и займитесь другими делами. Главное — хороший набор специй", — сказала Тхань Тхань Нгуен.

7. Брокколи

• 5 г на 1 стакан варёной.

Классика жанра — "mac and trees": добавьте цветную смесь в кипящую пасту и дайте ей дойти вместе с макаронами.

"Просто кидайте замороженные овощи в кипящую пасту — и блюдо становится полезнее", — сказала Эмбер Янг.

8. Кале

• 5 г на 1 стакан в готовом виде.

При тепловой обработке объём сильно уменьшается — съесть нужную порцию клетчатки гораздо легче. Сотэ, супы, рагу — всё работает.

9. Листовая капуста (collard greens)

• 5 г на 1 стакан варёной.

Хороша в супах и тушении. Классическое сочетание — с чесноком и беконом; в вегетарианской версии — с фасолью и копчёной паприкой.

10. Картофель

• 5 г с кожурой (в микроволновке); 3 г без кожуры.

Половина клетчатки — в шкурке. Если текстура не смущает, запекайте целиком; если да — сохраняйте кожуру для "skin chips". Батат даёт >6 г на стакан варёного.

"Даже без кожуры вы всё равно получите немного клетчатки", — отметила Тхань Тхань Нгуен.

11. Шпинат

• 4 г на 1 стакан в готовом виде.

В сыром виде клетчатки мало, а вот тушёный/жареный легко "компактно" даёт приличную порцию. Добавляйте к пасте, пирогам, омлетам и рагу.

Если эти овощи "не ваши"

Не нужно насиловать себя редкими сортами: выбирайте то, что хочется есть часто и в приличном объёме.