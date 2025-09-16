В одном бутерброде может быть клетчатки больше, чем в салате
Большинство людей знают, что клетчатка необходима для здоровья. Она помогает работе кишечника, снижает уровень "плохого" холестерина и сахара в крови, а также снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника. Но при всём этом около 90% американцев не получают даже минимальной суточной нормы этого нутриента. Многие думают, что клетчатку можно найти только в овощах и фруктах, но на самом деле существует множество других источников. Главное — чтобы они оставались растительными.
Цельнозерновые продукты
Диеты с низким содержанием углеводов сделали цельные злаки менее популярными, но они остаются одним из лучших источников клетчатки. По данным USDA, не менее половины злаков в рационе должны быть цельнозерновыми. В среднем порция даёт от 3 до 5 г клетчатки.
Хлеб
Даже обычный 100% цельнозерновой хлеб содержит около 3 г клетчатки в одном ломтике. В бутерброде это уже 6 г. Более богатые варианты — хлеб из пророщенного зерна или мультизерновой. Но важно помнить: "мультизерновой" не всегда значит "цельнозерновой".
Попкорн
Воздушная закуска может удивить: в трёх чашках готового попкорна около 6 г клетчатки. Именно большой объём порции делает его неплохим вариантом для перекуса.
Паста
Цельнозерновые макароны содержат примерно вдвое больше клетчатки, чем белые — 7 г против 3 г на 50 г сухого продукта. Вкус и текстура отличаются, но это доступный способ увеличить потребление клетчатки.
Завтраки из хлопьев
Существуют каши и хлопья с высоким содержанием клетчатки. Например, Grape-Nuts (7 г на полчашки), shredded wheat (8 г) или отрубные хлопья (до 12 г на чашку). Дополнительный бонус — высокий уровень железа в некоторых видах.
Бобовые
Фасоль и чечевица — чемпионы по клетчатке: в половине чашки от 7 до 8 г. Их легко добавлять в супы, салаты и вторые блюда, а консервированные варианты не уступают свежим.
Нут
Половина чашки даёт более 6 г клетчатки. Его можно добавлять в салаты, смузи или готовить хрустящие снеки.
Чёрная фасоль
Около 8 г клетчатки в половине чашки. Отлично подходит для рагу или чили.
Пинто
Содержит примерно столько же клетчатки, сколько чёрная фасоль, плюс богат витаминами группы B и минералами.
Продукты из бобовых
Хумус — популярный пример. Всего две столовые ложки содержат около 2 г клетчатки. В сочетании с цельнозерновой питой это двойная польза.
Орехи и семена
Эти продукты ценят за белок и полезные жиры, но не стоит забывать и о клетчатке.
Миндаль
В унции (28 г) содержится примерно 4 г клетчатки. Он также богат витамином Е, кальцием и магнием.
Чиа
В одной столовой ложке — около 4 г клетчатки. Их удобно добавлять в смузи или готовить пудинг, просто смешав семена с водой или молоком.
Тыквенные семечки
В 28 г около 5 г клетчатки. Идеальны для добавки в гранолу или выпечку.
Ореховые пасты
Арахисовая паста даёт примерно 2 г клетчатки на пару ложек, миндальная — чуть больше, около 3 г.
Итог
Получать клетчатку можно не только из овощей и фруктов. Цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена — простые и доступные варианты, которые легко включить в повседневное питание.
