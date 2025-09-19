Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Панкейки с мёдом
Панкейки с мёдом
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:44

Бананы вместо яиц, фасоль вместо муки: завтраки, которые ломают правила

Диетолог Дезире Нильсен: добавить клетчатку в рацион можно через смузи, овсянку и авокадо-тост

Мы привыкли думать, что утренний протеиновый коктейль или батончик закрывают все потребности организма, но на деле в рационе часто не хватает другого важного нутриента — клетчатки. Она помогает пищеварению, питает полезные бактерии в кишечнике и поддерживает чувство сытости на долгое время.

Диетолог Дезире Нильсен напоминает:

"Белок важен, но не стоит забывать о клетчатке".

Среднесуточная норма — 25 граммов для женщин и 38 для мужчин, однако большинство людей не достигают этих показателей. Добавить клетчатку проще всего на завтрак, и это совсем не скучно: блюда могут быть вкусными и разнообразными.

Смузи "Булочка с корицей"

Насыщенный и сладковатый напиток с секретным ингредиентом — белой фасолью. Она делает текстуру кремовой и увеличивает содержание клетчатки, не влияя на вкус. В составе также соевое молоко, банан и миндальное масло. Всё это взбивается за пару минут в блендере. Такой смузи удобно брать с собой, а для более сытного варианта можно добавить тост с корицей или энергетические шарики.

Йогуртовый боул с чиа и ягодами

Это сочетание пудинга из семян чиа и классического йогуртового боула. Основу составляет греческий йогурт, а клетчатку добавляют семена чиа и малина. Вкус усиливают кардамон, корица и ваниль, что делает блюдо более "осознанным". Если свежие ягоды дороги, подойдут замороженные — оставьте их на ночь в холодильнике, и утром они станут сочными и нежными.

Авокадо-тост с песто и фасолью

Авокадо уже само по себе источник клетчатки, но если смешать его с белой фасолью и намазать на тост из пророщенного хлеба, получится ещё более питательный вариант. Завершает блюдо песто, который придаёт богатый вкус и делает простой тост похожим на ресторанное блюдо. В дополнение можно подать салат или свежие фрукты.

Солёная овсянка с нутом

Овсянка в солёном варианте — редкость для завтрака, но это отличный способ разнообразить меню. В рецепте используются нут и тахини — паста из кунжутных семян, которая добавляет дополнительную порцию клетчатки. Можно заменить консервированный нут на запечённый, чтобы добавить хруст. Это необычное, но сытное блюдо отлично подойдёт тем, кто хочет чего-то нового по утрам.

Банановые овсяные панкейки

В условиях подорожания яиц отличным заменителем становится банан. Он не только связывает тесто, но и обогащает его клетчаткой. Вместо белой муки используются овсяные хлопья и молотое льняное семя. В результате получаются питательные панкейки, которые легко готовить каждый день. Для украшения можно добавить фрукты или орехи.

Итог

Высокое содержание клетчатки в завтраке помогает контролировать аппетит, улучшает работу пищеварительной системы и делает утро более энергичным. При этом блюда могут быть быстрыми, вкусными и разнообразными — от смузи и боулов до тостов, овсянки и панкейков.

