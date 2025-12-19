Это не лекарство, но шанс: как ежедневная порция сыра может повлиять на здоровье вашего мозга

Данные о питании и рисках деменции вновь заставляют пересматривать привычные установки: продукты с высокой долей жира не всегда оказываются "вредными по умолчанию". Шведские ученые нашли статистическую связь между употреблением жирных сыров и сливок и более низкой вероятностью развития деменции, однако подчеркивают, что речь не о доказанном защитном эффекте. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование, опубликованное 17 декабря.

Что изучали и сколько длилось наблюдение

Исследователи проанализировали данные 25-летнего наблюдения, в котором участвовали 27 670 человек. В выборку вошли жители Швеции среднего возраста: на момент начала исследования им было в среднем 58 лет. В течение четверти века ученые фиксировали изменения в здоровье участников и сопоставляли их с особенностями питания.

За время наблюдения деменция развилась у 3208 человек. Авторы отдельно подчеркивают, что полученные результаты отражают именно статистические закономерности. Иными словами, исследование показывает связь, но не доказывает, что конкретные продукты напрямую защищают мозг от возрастных изменений.

Как связаны жирные сыры и риск деменции

Наиболее заметная ассоциация обнаружилась у тех, кто регулярно ел высокожирные сыры. Участники, которые ежедневно потребляли 50 граммов и более таких сыров, как чеддер, бри и гауда, имели на 13% меньший риск развития деменции по сравнению с людьми, которые ели менее 15 граммов в день. В публикации подчеркивается, что сравнение проводилось именно между этими группами потребления.

Для сосудистой деменции снижение риска оказалось еще более выраженным — до 29%. При этом авторы не делают выводов о причине такого эффекта и не призывают менять рацион "в лечебных целях". Профессор Лундского университета Эмили Сонестедт отметила, что работа ставит под сомнение устоявшиеся представления о влиянии жиров на здоровье мозга.

Что показали данные по сливкам и другим молочным продуктам

Похожая тенденция выявилась и по сливкам высокой жирности — 30-40%. Ежедневное потребление 20 граммов и более было связано с 16% снижением риска деменции. Это дополняет общую картину: в исследовании наилучшие показатели ассоциировались именно с высокожирными молочными продуктами.

При этом ученые не нашли связи между риском деменции и потреблением низкожирной молочки. Также не выявлено зависимости для молока, масла и ферментированных продуктов — йогурта и кефира. В "Известиях" подчеркивают, что результаты требуют аккуратной интерпретации и не отменяют того, что исследование фиксирует корреляцию, а не причинно-следственную связь.