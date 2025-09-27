Пластичность без потерь: российские учёные сломали хрупкость металлов одним элементом

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из российских и иранских исследовательских центров представили новый материал, способный защитить технику от коррозии и экстремальных условий эксплуатации.

Разработка относится к классу высокоэнтропийных материалов - перспективной области материаловедения, активно изучаемой во всём мире. Полученный сплав сочетает в себе высокую прочность, стойкость к окислению и при этом обладает пониженной хрупкостью, которая традиционно мешала промышленному внедрению подобных соединений.

В чём суть открытия

Интерметаллические соединения известны высокой твёрдостью и химической устойчивостью, но они слишком хрупкие для широкого использования. Команда исследователей впервые предложила легирование бором, что позволило изменить микроструктуру материала:

снизилась хрупкость,

повысилась пластичность,

прочность сохранилась на высоком уровне.

Таким образом, был найден компромисс между прочностью и гибкостью, которого ранее достичь не удавалось.

Как создавали сплав

Для получения материала использовали комбинацию современных технологий:

Выплавка - базовый этап формирования состава. Высокоэнергетический механохимический синтез - измельчение и активация порошка. Детонационное напыление - нанесение готового материала на подложку в виде покрытия.

Этот подход позволил получить двухфазную микроструктуру, обеспечивающую уникальное сочетание свойств.

Характеристики нового материала

Высокая твёрдость и прочность.

Сниженная хрупкость и повышенная пластичность.

Устойчивость к высоким температурам.

Стойкость к коррозии в агрессивных средах (кислоты, солёная вода, электролиты).

Сравнение с классическими интерметаллидами

Параметр Обычные интерметаллические сплавы Новый сплав ЮУрГУ Прочность Высокая Высокая Хрупкость Очень высокая Снижена за счёт бора Пластичность Низкая Выше средней Коррозионная стойкость Есть, но ограничена Значительно выше Промышленное применение Ограничено Перспективно

Возможные сферы применения

Учёные считают, что новый материал можно использовать в качестве защитных покрытий для оборудования, работающего в агрессивных условиях:

Аэрокосмическая отрасль - защита элементов ракет и спутников от окисления в высокотемпературных режимах.

Автомобилестроение - детали двигателей и выхлопных систем, где требуется стойкость к температурным перепадам.

Энергетика - оборудование тепловых и атомных электростанций, где важно сопротивление коррозии и воздействию электролитов.

Советы шаг за шагом для внедрения

Провести лабораторные испытания покрытия на типичных деталях авиационной и автомобильной техники. Оценить долговечность материала в агрессивных средах (кислота, морская вода, пар высокого давления). Подготовить прототипы для энергетического оборудования. Масштабировать процесс детонационного напыления для серийного производства. Создать совместные проекты с промышленными партнёрами для апробации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использовать обычные интерметаллиды без модификации → хрупкость, быстрый выход из строя → легирование бором.

Отказываться от напыления → ограниченное применение → наносить сплав в виде защитных покрытий.

Применять только в лаборатории → отсутствие практического эффекта → тестировать в реальной технике.

А что если…

Если материал подтвердит свойства в промышленных масштабах, он может стать стандартом для защитных покрытий в экстремальных условиях. Если же в массовом производстве появятся технологические сложности, возможно ограниченное использование — например, только в аэрокосмической отрасли. А если появятся более дешёвые альтернативы, сплав может занять нишу в высокотехнологичных, а не массовых сегментах.

Плюсы и минусы разработки

Плюсы Минусы Уникальное сочетание прочности и пластичности Высокая стоимость синтеза Устойчивость к коррозии и окислению Сложность масштабирования производства Возможность нанесения на разные подложки Необходимость испытаний в реальных условиях Перспективы для авиации, авто и энергетики Риск конкуренции с альтернативными материалами Научная новизна и мировой приоритет Ограниченный опыт применения

FAQ

Что такое интерметаллический сплав?

Это соединение двух или более металлов с упорядоченной структурой и особыми свойствами.

Почему бор важен?

Он снижает хрупкость и повышает пластичность сплава.

Где будет применяться новый материал?

В аэрокосмической технике, автомобилестроении, энергетике.

Каким методом наносится покрытие?

Через детонационное напыление порошка на основу.

На какой стадии проект?

Лабораторные испытания, предстоит промышленная апробация.

Мифы и правда

Миф: новый сплав — это готовый материал для массового производства.

Правда: пока он протестирован только в лаборатории.

Миф: покрытие полностью исключает коррозию.

Правда: оно значительно повышает стойкость, но не делает металл "неразрушимым".

Миф: технология применима только в космосе.

Правда: её можно использовать и в автомобильной, и в энергетической сферах.

Три интересных факта

Бор впервые использован для легирования многокомпонентного интерметаллического сплава. Материал относится к высокоэнтропийным системам — одному из самых перспективных направлений материаловедения. Для нанесения использовался метод детонационного напыления, который применяют также при создании бронезащиты.

