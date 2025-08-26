Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Еда
Еда
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:18

Высокий холестерин без видимых причин: когда ЗОЖ не помогает

Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина

Даже люди, которые следят за питанием и ведут здоровый образ жизни, могут столкнуться с повышенным уровнем холестерина в крови. Об этом в беседе с изданием 20minutos рассказал кардиолог Аурелио Рохас.

Почему так происходит
Врач отметил, что причины кроются не только в рационе:

"Гиперхолестеринемия не всегда ассоциируется с неправильным питанием и неполноценным рационом. Организм человека использует сложные и многогранные механизмы для регуляции уровня холестерина, а питание — лишь один из факторов".

Важные факторы

  • Системное воспаление и углеводный обмен могут играть роль не меньшую, чем еда.
  • У некоторых людей встречается генетическое заболевание, из-за которого организм не может правильно регулировать уровень холестерина.
  • Высокие показатели часто связаны не с жирами, а с избытком сахара, рафинированной муки и ультраобработанных продуктов в рационе.

Вывод
По словам специалиста, анализы могут показывать "плохие цифры" даже при правильном питании. Поэтому важно не ограничиваться ЗОЖ, а комплексно следить за состоянием организма и при необходимости проходить обследования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эндокринолог Максим Кузнецов: выпирающий живот у мужчин сокращает жизнь вчера в 22:21

Мужской живот превращается в таймер: почему "яблочко" сокращает жизнь

Эндокринолог предупредил: мужской «живот-яблочко» — это не безобидный дефект, а опасный запас висцерального жира, который может сократить жизнь.

Читать полностью » В Великобритании женщина не дожила год до 100-летия из-за горячего чая вчера в 22:21

Год до векового юбилея: 99-летняя женщина погибла из-за чашки чая

99-летняя британка умерла после ожога кипятком в доме престарелых, всего за год до своего столетия. Инцидент признан несчастным случаем.

Читать полностью » Наоми Осака призналась, что после рождения дочери пережила тяжёлый послеродовой период вчера в 22:21

На корте — чемпионка, дома — борьба с собой: великая теннисистка открыла правду о своей депрессии

Наоми Осака впервые призналась, что пережила послеродовую депрессию. Как рождение дочери изменило её жизнь и заставило вернуться в большой спорт?

Читать полностью » Американку ударило током через микроволновку после попадания молнии в дом вчера в 22:11

Удар молнии парализовал женщину на кухне: что нужно знать каждому

Женщина из Кентукки получила тяжёлую травму, прикоснувшись к микроволновке в момент удара молнии в её дом. Врачи предупреждают о рисках для жизни.

Читать полностью » Как использовать апельсиновую корку для здоровья: советы диетологов вчера в 22:08

Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: как она помогает вашему организму быть здоровым

Апельсиновая кожура полна витаминов и минералов! Узнайте, как этот недооцененный продукт может улучшить ваше здоровье и пищеварение.

Читать полностью » Американка оказалась в больнице после попытки выдавить прыщ в вчера в 22:01

"Треугольник смерти" под носом: чем рискует каждый, кто трогает кожу

Мама из США выдавила прыщ возле носа и оказалась в больнице: почему врачи называют эту зону лица «треугольником смерти» и чем грозит подобный риск.

Читать полностью » Тепловое истощение и потеря сознания: врачи объясняют механизмы перегрева вчера в 21:03

Кожа горит, мышцы сводит, сознание путается: как жара превращается в скрытого убийцу

Врачи раскрыли цепь опасных симптомов при перегреве: от покраснения кожи до отказа органов. Кто в группе риска и как спасти жизнь при температуре тела +39.5°C?

Читать полностью » Офтальмолог Воротникова объяснила, почему смартфон опаснее для здоровья, чем монитор вчера в 20:59

8-часовой рабочий день за монитором без вреда: простая привычка, которая спасает зрение и позвоночник

Эксперт-офтальмолог о влиянии гаджетов на зрение и осанку. Рекомендации по перерывам, правильной позе и цифровому детоксу для сохранения здоровья. Как снизить вред для глаз и тела.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин
Авто и мото

Автомеханики назвали надёжные автомобили до 350 тысяч рублей
Туризм

Экзотические направления для бархатного сезона: обзор для россиян
СФО

В Тюмени "эконом" жильё уходит с рынка: застройщики делают ставку на комфорт и бизнес-класс
Еда

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Еда

Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Питомцы

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
Авто и мото

Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru