Высокий холестерин без видимых причин: когда ЗОЖ не помогает

Даже люди, которые следят за питанием и ведут здоровый образ жизни, могут столкнуться с повышенным уровнем холестерина в крови. Об этом в беседе с изданием 20minutos рассказал кардиолог Аурелио Рохас.

Почему так происходит

Врач отметил, что причины кроются не только в рационе:

"Гиперхолестеринемия не всегда ассоциируется с неправильным питанием и неполноценным рационом. Организм человека использует сложные и многогранные механизмы для регуляции уровня холестерина, а питание — лишь один из факторов".

Важные факторы

Системное воспаление и углеводный обмен могут играть роль не меньшую, чем еда.

У некоторых людей встречается генетическое заболевание, из-за которого организм не может правильно регулировать уровень холестерина.

Высокие показатели часто связаны не с жирами, а с избытком сахара, рафинированной муки и ультраобработанных продуктов в рационе.

Вывод

По словам специалиста, анализы могут показывать "плохие цифры" даже при правильном питании. Поэтому важно не ограничиваться ЗОЖ, а комплексно следить за состоянием организма и при необходимости проходить обследования.