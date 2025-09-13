Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:21

Холестерин растёт даже при ЗОЖ: врач объяснил, почему питание не всегда виновато

Высокий уровень холестерина часто связывают с жирной пищей и неправильным рационом. Однако кардиолог Аурелио Рохас в беседе с 20minutos отметил: даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, анализы могут показать гиперхолестеринемию.

Холестерин и питание — не единственная связь

"Гиперхолестеринемия не всегда ассоциируется с неправильным питанием и неполноценным рационом. Организм человека использует сложные и многогранные механизмы для регуляции уровня холестерина, а питание — лишь один из факторов", — пояснил Рохас.

Другие факторы риска
Кардиолог выделил несколько причин, по которым холестерин может повышаться даже при ЗОЖ:

  • системное воспаление в организме,
  • нарушения углеводного обмена,
  • генетические особенности, включая наследственные заболевания, мешающие нормальной регуляции холестерина,
  • рацион с избытком сахара, рафинированной муки и ультраобработанных продуктов — они могут повышать уровень холестерина не меньше, чем вредные жиры.

Вывод
Высокий холестерин — это не всегда результат жирной пищи и отсутствия спорта. Иногда его уровень определяется генетикой, обменом веществ и качеством углеводов в рационе. Поэтому при плохих анализах важно искать причину глубже, а не сводить всё только к диете.

