© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 20:48

Лето кончилось раньше срока: три факта о метеорологическом феномене, изменившем погоду в регионе

Смещение фронтальной зоны вызвало раннюю осень в Приморье — данные Примгидромета

Жители Владивостока заметили, что конец августа в этом году больше напоминает осень: дожди стали чаще, а температура воздуха ощутимо снизилась. Причину такой погоды объяснил глава Примгидромета Борис Кубай.

Почему похолодало и участились дожди

По словам специалиста, изменения связаны со смещением высотной фронтальной зоны — важного атмосферного образования, определяющего характер погоды в регионе.

"Действительно, в последние дни дожди идут чаще. Это связано с тем, что высотная фронтальная зона, долгое время располагавшаяся севернее Амура, плавно сместилась южнее, и её ось ориентирована примерно вдоль широты Владивостока", — пояснил Кубай.

Формирование контрастных приземных фронтов и волновых циклонов усилило интенсивность осадков. На уровне нижней кромки облаков сейчас фиксируется перепад температур от +18 до +12 °C и ниже, что напрямую влияет на понижение приземной температуры воздуха.

Осень пришла раньше календаря

Кубай отметил, что для Владивостока уже наблюдается характерная для сентября погода: частые дожди и более прохладный воздух. Это подтверждает не только приближение календарной осени, но и реальные метеорологические сдвиги.

Прогноз на начало сентября

По данным Примгидромета, в начале сентября фронтальная зона немного сместится севернее. Это значит, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке ожидается более комфортная и тёплая, почти летняя погода.

Три интересных факта по теме

  1. Высотная фронтальная зона — это своего рода "граница" между холодными и тёплыми воздушными массами в верхних слоях атмосферы, от её положения зависит погода на огромных территориях.

  2. Владивосток относится к муссонной климатической зоне: лето здесь обычно влажное, а зима — сухая и холодная.

  3. В конце августа в Приморье часто фиксируется сезонная перестройка атмосферы: летние процессы сменяются осенними, что приводит к резким перепадам температуры и частым дождям.

