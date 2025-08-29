Лето кончилось раньше срока: три факта о метеорологическом феномене, изменившем погоду в регионе

Жители Владивостока заметили, что конец августа в этом году больше напоминает осень: дожди стали чаще, а температура воздуха ощутимо снизилась. Причину такой погоды объяснил глава Примгидромета Борис Кубай.

Почему похолодало и участились дожди

По словам специалиста, изменения связаны со смещением высотной фронтальной зоны — важного атмосферного образования, определяющего характер погоды в регионе.

"Действительно, в последние дни дожди идут чаще. Это связано с тем, что высотная фронтальная зона, долгое время располагавшаяся севернее Амура, плавно сместилась южнее, и её ось ориентирована примерно вдоль широты Владивостока", — пояснил Кубай.

Формирование контрастных приземных фронтов и волновых циклонов усилило интенсивность осадков. На уровне нижней кромки облаков сейчас фиксируется перепад температур от +18 до +12 °C и ниже, что напрямую влияет на понижение приземной температуры воздуха.

Осень пришла раньше календаря

Кубай отметил, что для Владивостока уже наблюдается характерная для сентября погода: частые дожди и более прохладный воздух. Это подтверждает не только приближение календарной осени, но и реальные метеорологические сдвиги.

Прогноз на начало сентября

По данным Примгидромета, в начале сентября фронтальная зона немного сместится севернее. Это значит, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке ожидается более комфортная и тёплая, почти летняя погода.

