Лето кончилось раньше срока: три факта о метеорологическом феномене, изменившем погоду в регионе
Жители Владивостока заметили, что конец августа в этом году больше напоминает осень: дожди стали чаще, а температура воздуха ощутимо снизилась. Причину такой погоды объяснил глава Примгидромета Борис Кубай.
Почему похолодало и участились дожди
По словам специалиста, изменения связаны со смещением высотной фронтальной зоны — важного атмосферного образования, определяющего характер погоды в регионе.
"Действительно, в последние дни дожди идут чаще. Это связано с тем, что высотная фронтальная зона, долгое время располагавшаяся севернее Амура, плавно сместилась южнее, и её ось ориентирована примерно вдоль широты Владивостока", — пояснил Кубай.
Формирование контрастных приземных фронтов и волновых циклонов усилило интенсивность осадков. На уровне нижней кромки облаков сейчас фиксируется перепад температур от +18 до +12 °C и ниже, что напрямую влияет на понижение приземной температуры воздуха.
Осень пришла раньше календаря
Кубай отметил, что для Владивостока уже наблюдается характерная для сентября погода: частые дожди и более прохладный воздух. Это подтверждает не только приближение календарной осени, но и реальные метеорологические сдвиги.
Прогноз на начало сентября
По данным Примгидромета, в начале сентября фронтальная зона немного сместится севернее. Это значит, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке ожидается более комфортная и тёплая, почти летняя погода.
Три интересных факта по теме
-
Высотная фронтальная зона — это своего рода "граница" между холодными и тёплыми воздушными массами в верхних слоях атмосферы, от её положения зависит погода на огромных территориях.
-
Владивосток относится к муссонной климатической зоне: лето здесь обычно влажное, а зима — сухая и холодная.
-
В конце августа в Приморье часто фиксируется сезонная перестройка атмосферы: летние процессы сменяются осенними, что приводит к резким перепадам температуры и частым дождям.
