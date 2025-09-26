Внимание работает не так, как вы думали: мозг фокусируется в два этапа — и это меняет всё

Когда мы смотрим на движущийся объект, наш мозг начинает готовиться ещё до того, как глаза его уловят. Ожидание птицы в небе и летящего бейсбольного мяча формирует разные сценарии восприятия. Но вопрос в том, на что мозг обращает внимание сначала — на общую категорию (движение, цвет) или на конкретную особенность (направление движения, конкретный цвет).

Эксперимент в Калифорнийском университете

Учёные из Центра психики и мозга UC Davis проверили это, анализируя электрическую активность мозга у добровольцев. Участникам показывали экран, где должны были появиться движущиеся цветные точки. До их появления людей просили сосредоточиться либо на цвете (синем или зелёном), либо на направлении движения (вверх или вниз).

Параллельно регистрировалась активность мозга с помощью ЭЭГ и движения глаз. Дополнительно применялось машинное обучение, чтобы различать реакции мозга на разные типы признаков.

Результаты

Мозг настраивался на общую категорию (цвет или движение) за ~240 миллисекунд.

Сужение до конкретной характеристики (синий или зелёный цвет, движение вверх или вниз) происходило позже — через ~400 миллисекунд.

"Наш мозг сначала готовится к фокусировке внимания, активируя нейроны, представляющие общую категорию, а затем быстро заостряет этот фокус", — пояснил профессор Джордж Р. Мангун.

Это показывает, что внимание работает по иерархическому принципу: от общего к частному.

Как это проявляется

Если внимание направлено на цвет , мозг подавляет сигналы о направлении движения.

Если на движение, подавляются неактуальные цветовые характеристики.

"Этот широкий фокус затем сужается, чтобы обработать именно интересующий нас признак", — добавил ведущий автор исследования Шринивасан Мейяппан.

Сравнение процессов

Этап Признак Время реакции мозга Первый уровень Общая категория (цвет / движение) 240 мс Второй уровень Конкретика (синий, зелёный, вверх, вниз) 400 мс

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что внимание сразу сосредоточено на деталях.

→ Последствие: упрощённое понимание когнитивных процессов.

→ Альтернатива: учитывать многоступенчатую структуру внимания.

Ошибка: игнорировать задержку в сужении внимания.

→ Последствие: неполные модели расстройств внимания.

→ Альтернатива: анализировать миллисекундные различия в работе мозга.

А что если…

А что если у людей с СДВГ или аутизмом именно задержка в переходе от общего к частному мешает нормальной концентрации? Это открывает новые направления для диагностики и терапии.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Дает модель иерархии внимания Небольшая выборка (25 человек) Помогает понять нейронные механизмы Пока нет клинических приложений Открывает перспективы для исследований СДВГ и аутизма Измерения ограничены лабораторными условиями

FAQ

Что такое упреждающее внимание?

Это процесс, когда мозг заранее подстраивается под ожидаемый стимул.

Почему важна скорость реакции мозга?

Разница даже в сотни миллисекунд показывает, как формируется восприятие и внимание.

Можно ли применить это к лечению?

Потенциально да: если выявить, какие этапы нарушены, можно разрабатывать терапию для людей с расстройствами внимания.

Мифы и правда

Миф: мозг сразу видит объект целиком.

Правда: сначала он "грубо" настраивается, а затем уточняет детали.

Миф: внимание работает как фонарик, который сразу освещает цель.

Правда: это процесс в несколько этапов, с постепенным сужением.

Миф: такие различия слишком малы, чтобы быть значимыми.

Правда: миллисекунды решают, как именно мы воспринимаем стимулы.

3 интересных факта

ЭЭГ фиксирует электрическую активность мозга с точностью до миллисекунды. Миллисекунда — это тысячная доля секунды, но для мозга это важная единица. Исследование проводилось с участием 25 добровольцев в возрасте 19-39 лет.

Исторический контекст

1980-е — первые ЭЭГ-исследования внимания.

2000-е — развитие нейронауки с использованием машинного обучения.