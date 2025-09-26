Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пластиковый мозг
Пластиковый мозг
© commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:56

Внимание работает не так, как вы думали: мозг фокусируется в два этапа — и это меняет всё

Мозг фокусируется сначала на общем, потом на деталях

Когда мы смотрим на движущийся объект, наш мозг начинает готовиться ещё до того, как глаза его уловят. Ожидание птицы в небе и летящего бейсбольного мяча формирует разные сценарии восприятия. Но вопрос в том, на что мозг обращает внимание сначала — на общую категорию (движение, цвет) или на конкретную особенность (направление движения, конкретный цвет).

Эксперимент в Калифорнийском университете

Учёные из Центра психики и мозга UC Davis проверили это, анализируя электрическую активность мозга у добровольцев. Участникам показывали экран, где должны были появиться движущиеся цветные точки. До их появления людей просили сосредоточиться либо на цвете (синем или зелёном), либо на направлении движения (вверх или вниз).

Параллельно регистрировалась активность мозга с помощью ЭЭГ и движения глаз. Дополнительно применялось машинное обучение, чтобы различать реакции мозга на разные типы признаков.

Результаты

  • Мозг настраивался на общую категорию (цвет или движение) за ~240 миллисекунд.

  • Сужение до конкретной характеристики (синий или зелёный цвет, движение вверх или вниз) происходило позже — через ~400 миллисекунд.

"Наш мозг сначала готовится к фокусировке внимания, активируя нейроны, представляющие общую категорию, а затем быстро заостряет этот фокус", — пояснил профессор Джордж Р. Мангун.

Это показывает, что внимание работает по иерархическому принципу: от общего к частному.

Как это проявляется

  • Если внимание направлено на цвет, мозг подавляет сигналы о направлении движения.

  • Если на движение, подавляются неактуальные цветовые характеристики.

"Этот широкий фокус затем сужается, чтобы обработать именно интересующий нас признак", — добавил ведущий автор исследования Шринивасан Мейяппан.

Сравнение процессов

Этап Признак Время реакции мозга
Первый уровень Общая категория (цвет / движение) 240 мс
Второй уровень Конкретика (синий, зелёный, вверх, вниз) 400 мс

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что внимание сразу сосредоточено на деталях.
    → Последствие: упрощённое понимание когнитивных процессов.
    → Альтернатива: учитывать многоступенчатую структуру внимания.

  • Ошибка: игнорировать задержку в сужении внимания.
    → Последствие: неполные модели расстройств внимания.
    → Альтернатива: анализировать миллисекундные различия в работе мозга.

А что если…

А что если у людей с СДВГ или аутизмом именно задержка в переходе от общего к частному мешает нормальной концентрации? Это открывает новые направления для диагностики и терапии.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Дает модель иерархии внимания Небольшая выборка (25 человек)
Помогает понять нейронные механизмы Пока нет клинических приложений
Открывает перспективы для исследований СДВГ и аутизма Измерения ограничены лабораторными условиями

FAQ

Что такое упреждающее внимание?
Это процесс, когда мозг заранее подстраивается под ожидаемый стимул.

Почему важна скорость реакции мозга?
Разница даже в сотни миллисекунд показывает, как формируется восприятие и внимание.

Можно ли применить это к лечению?
Потенциально да: если выявить, какие этапы нарушены, можно разрабатывать терапию для людей с расстройствами внимания.

Мифы и правда

  • Миф: мозг сразу видит объект целиком.
    Правда: сначала он "грубо" настраивается, а затем уточняет детали.

  • Миф: внимание работает как фонарик, который сразу освещает цель.
    Правда: это процесс в несколько этапов, с постепенным сужением.

  • Миф: такие различия слишком малы, чтобы быть значимыми.
    Правда: миллисекунды решают, как именно мы воспринимаем стимулы.

3 интересных факта

  1. ЭЭГ фиксирует электрическую активность мозга с точностью до миллисекунды.

  2. Миллисекунда — это тысячная доля секунды, но для мозга это важная единица.

  3. Исследование проводилось с участием 25 добровольцев в возрасте 19-39 лет.

Исторический контекст

1980-е — первые ЭЭГ-исследования внимания.

2000-е — развитие нейронауки с использованием машинного обучения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Столкновение равных протопланет под определённым углом создало современную структуру Меркурия сегодня в 16:32

Тайна 70% массы Меркурия раскрыта: новое исследование объясняет уникальное строение планеты

Учёные смоделировали столкновение, в результате которого сформировался Меркурий. "Скользящий" удар объясняет его строение и необычно большое ядро.

Читать полностью » На Марсе обнаружены следы гидроксисульфата железа — минерала, указывающего на наличие воды сегодня в 16:09

Марсоход нашёл то, что изменит всё: новый минерал доказывает — Марс был совсем другим

Учёные нашли на Марсе гидроксисульфат железа — соединение, требующее воды и кислорода. Эта находка раскрывает тайны климата и геологии Красной планеты.

Читать полностью » Птицы формируют резкие границы стаи случайно — пояснил исследователь Энди Рейнольдс сегодня в 15:42

Мурмурации скворцов — не балет природы, а результат случайных, но строгих топологических правил

Учёные выяснили, что резкие границы птичьих мурмураций и устойчивость особей на краю стаи могут быть не стратегией, а результатом простых правил движения.

Читать полностью » Приматы появились в холодных условиях Северного полушария — заявил Хорхе Авария-Льяутурео сегодня в 15:41

Джунгли ни при чём: новые данные доказали северное и холодное происхождение древних приматов

Новое исследование опровергло миф о тропическом происхождении приматов. Их древние предки жили в холодном климате Северного полушария 66 млн лет назад.

Читать полностью » Препарат нитизинон убивает комаров, устойчивых к инсектицидам — подтвердила исследователь Ли Хейнс сегодня в 14:42

Человеческая кровь стала смертельным коктейлем: учёные придумали, как накормить комаров напоследок

Учёные нашли способ превратить человеческую кровь в яд для комаров. Новый препарат может спасти миллионы жизней, став оружием против малярии и денге.

Читать полностью » Муравьи демонстрируют противоположность эффекту Рингельмана в экспериментах — заявила учёный Мадлен Стьюардсон сегодня в 13:41

Люди устают в толпе, муравьи становятся чемпионами: новый взгляд на групповую эффективность в природе

Муравьи разрушают стереотип о командной работе: чем больше группа, тем выше вклад каждого. Учёные объяснили этот феномен и его перспективы для технологий.

Читать полностью » Эволюция кожи связана с появлением гена Slurp1 у животных — подчеркнул китайский исследователь доктор Тинг Чен сегодня в 12:41

Почему наши стопы не разваливаются при ходьбе: учёные нашли эволюционный ген-крепыш SLURP1

Учёные выяснили, что белок SLURP1 сыграл ключевую роль в выходе жизни на сушу. Его функции могут помочь в медицине будущего.

Читать полностью » Выпадение волос связано с дефицитом белка и минералов — заявила специалист по питанию Лаура Акоста сегодня в 11:22

Газировка и фастфуд портят причёску сильнее стресса: питание признали ключом к здоровым волосам

Учёные выяснили, какие продукты разрушают волосы, а какие помогают им расти. Что исключить из рациона и что добавить для густой и здоровой шевелюры?

Читать полностью »

Новости
Наука

Солнечные вспышки достигают температуры 180 миллионов градусов по Фаренгейту
Туризм

Туроператоры: спрос на Мексику вырос, Доминикана теряет позиции без прямых рейсов
Спорт и фитнес

Тренер Ранди Орм: растяжка и ролик после бега улучшают подвижность суставов
Спорт и фитнес

Более половины бегунов определяют свой тип с помощью тестов на скорость и выносливость
Дом

Осенний декор: текстиль, свет и ароматы помогают создать уют дома без ремонта
Еда

Кулинарный эксперт Евгения Гаева раскрыла секреты идеальной яблочной шарлотки
Наука

Новый метод диагностики почечной недостаточности основан на измерении микроРНК
Технологии

Акции Alibaba выросли на 9,2% после анонса инвестиций в ИИ и релиза Qwen3-Max
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet