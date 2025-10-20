Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:46

ИИ в игре, человек в кресле: Кодзима рассказал, как победить машин — не сражаясь

Кодзима назвал ИИ инструментом для анимации и моделирования NPC, а не вдохновения

Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима в интервью Wired Japan рассказал, как видит роль искусственного интеллекта в будущем игровой индустрии. Его позиция резко отличается от типичных опасений, связанных с автоматизацией — он считает, что ИИ не должен вытеснять человека, а должен стать его союзником и помощником.

По словам создателя Death Stranding, искусственный интеллект может и должен брать на себя трудоёмкие и технически сложные процессы — такие как анимация, захват движения и моделирование поведения NPC, — чтобы люди могли сосредоточиться на творчестве, идеях и атмосфере игры.

"Я воспринимаю ИИ скорее как друга… Я бы руководил творческой частью и использовал ИИ для повышения эффективности", — сказал Хидео Кодзима.

Совместное творчество вместо конкуренции

Кодзима подчеркнул, что, в отличие от многих коллег, использующих ИИ как генератор идей, он видит в нём инструмент расширения человеческих возможностей. По его мнению, технологии машинного обучения могут значительно сократить издержки и сроки производства, а также избавить разработчиков от рутинных задач, оставив пространство для креатива.

"Я бы хотел, чтобы ИИ выполнял утомительные задачи. Это снизило бы стоимость и сократило бы время разработки. Это больше похоже на совместное творчество с ИИ", — отметил геймдизайнер.

Он уверен: будущее игровой индустрии — не в замене людей алгоритмами, а в симбиозе, где человек остаётся режиссёром и вдохновителем, а ИИ становится "руками" для реализации его идей.

Как индустрия использует ИИ сегодня

По данным опроса Ассоциации CESA (Computer Entertainment Supplier's Association), 32% японских студий уже применяют искусственный интеллект в различных аспектах разработки.

Компании используют ИИ для:
• создания собственных игровых движков;
• улучшения визуальных ресурсов;
• генерации текста и сценариев;
• помощи в программировании;
• масштабирования изображений и ускорения рендеринга.

Некоторые студии, особенно крупные издатели, внедряют машинное обучение практически на всех этапах — от тестирования и оптимизации кода до создания фоновых персонажей и звукового дизайна.

Пример из практики: Death Stranding 2

Позиция Кодзимы не является лишь философией — она уже реализована на практике. При создании Death Stranding 2: On the Beach компания Kojima Productions активно использовала технологии машинного обучения. С их помощью команда проводила высокоточное сканирование актёров, среди которых — Эль Фаннинг и Сиоли Куцуна.

Эта технология позволила добиться предельного сходства между реальными исполнителями и их цифровыми копиями. Критики отметили, что визуальная часть игры стала одной из самых реалистичных в истории: сложные анимации, естественные движения лиц, мягкая передача света и фактуры кожи вывели проект на новый уровень кинематографичности.

Тем не менее сам Кодзима остался самокритичен.

"Это заняло так много времени. Оглядываясь назад, я думаю, что всё в порядке. Но мой следующий проект я хочу сделать более реалистичным", — пояснил он на конференции New Global Sport в Эр-Рияде.

Сравнение: подход Кодзимы и индустрии

Критерий Хидео Кодзима Средний подход в индустрии
Цель применения ИИ Помощь и кооперация Автоматизация и сокращение затрат
Основные задачи ИИ Анимация, сканирование, NPC Генерация контента, код, сценарии
Роль человека Главный творец и руководитель Частично заменяется алгоритмами
Ключевая идея Совместное творчество Полная оптимизация процесса

Как студиям эффективно внедрять ИИ

  1. Определить границы применения. Не стоит доверять ИИ творческие решения — он лучше справляется с техническими задачами.

  2. Инвестировать в гибридные команды. Сочетание художников и инженеров, владеющих инструментами ИИ, ускоряет производство.

  3. Использовать ИИ для оптимизации рутинных этапов. Например, автоматическое тестирование и генерация вспомогательных ассетов.

  4. Сохранять "человеческий почерк". Визуальный стиль, сценарий и режиссура должны оставаться под контролем автора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться полностью автоматизировать разработку игр.
Последствие: потеря уникальности и художественной глубины.
Альтернатива: внедрять ИИ как вспомогательный инструмент для ускорения производства.

Ошибка: игнорировать этические и авторские аспекты использования ИИ.
Последствие: юридические споры и недоверие со стороны аудитории.
Альтернатива: использовать лицензированные наборы данных и прозрачные алгоритмы.

А что если ИИ станет "режиссёром"?

Кодзима не исключает, что когда-нибудь искусственный интеллект сможет самостоятельно снимать кино или создавать игры. Но, по его мнению, зритель почувствует, где отсутствует человеческое участие. Настоящая история, считает он, рождается из эмоций, а не из статистики и предсказаний. Поэтому ИИ может быть партнёром, но не автором.

Плюсы и минусы сотрудничества с ИИ

Плюсы Минусы
Сокращение времени производства Риск потери уникального стиля
Снижение затрат Зависимость от технологий
Повышение качества графики и анимации Необходимость контроля и адаптации
Возможность масштабирования проектов Этические и правовые вопросы

FAQ

Использует ли Kojima Productions ИИ в своих играх?
Да, в Death Stranding 2 применялось машинное обучение для сканирования актёров и создания реалистичных моделей.

Что думает Кодзима о будущем ИИ?
Он считает ИИ помощником, который должен выполнять рутинную работу, освобождая человека для творчества.

В чём особенность подхода Кодзимы?
В симбиозе человека и машины, где автор остаётся лидером и визионером, а ИИ — техническим соавтором.

Как другие студии используют ИИ?
По данным CESA, около трети японских разработчиков применяют ИИ для генерации контента, написания кода и улучшения графики.

Какие проекты Кодзимы сейчас в разработке?
Он работает над играми OD и Physint, обещая ещё больший реализм и эмоциональную вовлечённость.

Мифы и правда

Миф: ИИ заменит геймдизайнеров.
Правда: ИИ ускорит их работу, но не сможет заменить человеческий замысел.

Миф: ИИ создаёт идеи лучше человека.
Правда: ИИ лишь комбинирует данные, а не изобретает новое.

Миф: Кодзима боится технологий.
Правда: Он их приветствует, но требует разумного баланса.

Исторический контекст

Хидео Кодзима всегда был пионером в применении технологий. Ещё в 1998 году Metal Gear Solid использовал новаторские приёмы камер и кат-сцен, вдохновившие целое поколение разработчиков. С тех пор Кодзима неизменно соединяет технологию и философию — и теперь, в эпоху ИИ, остаётся верен идее, что технологии должны служить искусству, а не подменять его.

3 интересных факта

• Кодзима лично курирует визуальный стиль каждого персонажа, даже в проектах с использованием машинного обучения.
• Его студия Kojima Productions сотрудничает с Sony и Epic Games по интеграции ИИ-инструментов в движок Decima.
• Название проекта Physint намекает на "физический интеллект" — синтез реального и виртуального опыта.

