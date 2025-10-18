Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сумела, Турция
© commons.wikimedia.org by Bjørn Christian Tørrissen is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:42

Монастырь, ради которого стоит подняться в облака: как добраться до Сумелы

Монастырь Сумела в Турции вновь открыт после многолетней реставрации на высоте 300 метров над долиной Алтындере

На востоке Турции, среди Понтийских Альп, скрывается удивительное место, будто сошедшее со страниц легенды или созданное с помощью компьютерной графики. Монастырь Сумела, словно парящий над пропастью, уже более полутора тысяч лет хранит тайны веры, времени и человеческой стойкости. Его стены стали свидетелями смены империй, эпох и религий — от римских легионов до византийских монахов и османских султанов.

Святилище на высоте тысячи футов

Монастырь расположен на отвесном утёсе почти в 300 метрах над долиной реки Алтындере. Сочетание архитектуры и природы поражает: часовни, жилые кельи, библиотека, колокольня и источник, вырубленные в камне, будто выросли из скалы. Каждый день сюда приходят тысячи людей — и паломники, и любопытные путешественники, привлечённые древними фресками, которые, несмотря на века, сохраняют насыщенные цвета.

Сумела включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас это государственный музей, но дух монастыря по-прежнему ощущается в каждой арке и нише. Много лет велись реставрационные работы, чтобы укрепить скалу и защитить постройки от обрушений, пожаров и следов времени.

"У нас всегда была проблема с падающими камнями", — сказал менеджер музеев и исторических мест провинции Трабзон Левент Альняк.

По его словам, промышленные альпинисты укрепляли склон стальными тросами и сетками, предотвращая разрушение хрупких конструкций.

Секретный туннель и забытая часовня

Реставрация монастыря принесла неожиданные находки. Рабочие случайно обнаружили подземный проход, ведущий к крошечной часовне, спрятанной в глубине скалы. Внутри археологи нашли яркие фрески с изображениями рая и ада, написанные рукой неизвестного мастера. Эти сцены, несмотря на прошедшие века, до сих пор производят сильное впечатление на посетителей.

Возрождение фресок

Работа по восстановлению настенной живописи продолжается. Художники и реставраторы трудятся над каждой деталью, удаляя следы граффити, оставленных вандалами в XX веке. Процесс требует ювелирной точности и терпения, ведь каждая линия — часть уникальной истории.

"Люди писали свои имена и другие вещи на фресках, которые мы пытаемся удалить", — пояснил реставратор Сенол Акташ.

Он работает над сценой XVIII века, где Дева Мария изображена в разговоре с ангелом. Чтобы сохранить оригинальные краски, специалисты восстанавливают повреждённые участки, подбирая оттенки, максимально близкие к историческим.

Внутренние росписи поражают ещё больше: образы апостолов и мучеников, сцены страданий и чудес. На потолке — лик Христа и Богоматери, вокруг — фигуры святых, охраняющих святилище от зла. Некоторые изображения пострадали: глаза на фресках выцарапаны. Считается, что это делали местные жители, верившие, что краска с изображений несёт благословение.

Легенда о появлении Сумелы

История монастыря окутана мифами. Согласно преданию, его основали греческие монахи Варнава и Софроний в IV веке н. э. Им явилась Богородица и указала место, где спрятана икона, написанная апостолом Лукой. Найдя святыню в пещере, монахи построили здесь первую часовню, назвав икону Панагия Сумела.

Со временем пещера превратилась в центр паломничества. К XIII веку монастырь приобрёл нынешний облик, став одним из духовных центров православия. Даже в эпоху Османской империи монастырь сохранял своё значение.

"Султаны считали Сумелу священным местом и помогали монастырю", — отметил Левент Альняк.

Монахи получали землю и пожертвования, а паломники — христиане и мусульмане — поднимались к святыне, чтобы помолиться и оставить дары.

Упадок и возрождение

После Первой мировой войны и распада Османской империи монахи покинули обитель, опасаясь нападений. Чтобы сохранить реликвии, они спрятали их в долине Алтындере. Икона Панагия Сумела позже была найдена и перевезена в Грецию, где хранится в монастыре Неа Сумела. Остальные сокровища, по слухам, до сих пор могут быть зарыты в турецких горах.

В XX веке монастырь пустовал и разрушался, пока в 1970-е годы Министерство культуры Турции не начало его восстановление. Работы длились десятилетиями, и лишь в XXI веке монастырь снова открыл двери для посетителей. Переломным моментом стало богослужение 15 августа 2010 года — первое за 88 лет. С тех пор оно проводится ежегодно в праздник Успения Богородицы.

Советы путешественникам

Чтобы посетить монастырь Сумела, стоит учесть несколько практических моментов:

  1. Место находится в национальном парке долины Алтындере, в часе езды от города Трабзон.
  2. Добраться можно на автомобиле или экскурсионном автобусе.
  3. Входной билет стоит около 20 евро.
  4. Работает монастырь ежедневно с 8:00 до 18:00.
  5. Лучше надеть удобную обувь и взять с собой воду — путь по горной тропе довольно крутой.

В Трабзон легко добраться авиарейсами Turkish Airlines из Стамбула — перелёт занимает менее двух часов.

Таблица: плюсы и минусы посещения Сумелы

Плюсы

Минусы

Уникальная архитектура и фрески

Много туристов в высокий сезон

Историческая атмосфера и духовная энергия

Крутой подъём, требует физической подготовки

Отличная организация экскурсионных маршрутов

Переменная погода, часто идут дожди

Возможность увидеть реставрационные работы вживую

Отдалённость от крупных городов

Живописные виды долины и гор

Ограниченные места для отдыха внутри

3 интересных факта

  1. Высота расположения монастыря — около 300 метров над долиной, но при этом он полностью интегрирован в скалу.
  2. Реставрация фресок ведётся с помощью микроскопов и специальных пигментов, созданных по средневековым рецептам.
  3. По одной из легенд, вода из источника под монастырём обладает целебными свойствами и приносит удачу.

FAQ

Как лучше добраться до монастыря?
Самый удобный вариант — прилететь в Трабзон и оттуда поехать на экскурсионном автобусе. Дорога занимает около часа.

Сколько времени нужно на осмотр?
В среднем на прогулку и осмотр всех залов уходит от 1 до 2 часов.

Можно ли фотографировать фрески?
Да, но без вспышки, чтобы не повредить краску.

Когда лучше приезжать?
Лучшее время для поездки — с мая по октябрь, когда меньше осадков и тропы безопаснее.

Действует ли монастырь как религиозный объект?
Официально он является музеем, но службы проводятся ежегодно в день Успения Богородицы.

