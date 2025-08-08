Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Soroush Karimi is licensed under CC0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:58

Секрет Таиланда, который знают не все: скалолазание вместо пляжей

Легендарное скалолазание в Таиланде, о котором не знают пляжные туристы

Таиланд продают как рай для лежащих. Море, фрукты, массаж, пад-тай. Всё так — но только до тех пор, пока ты не посмотришь влево от пляжа. Там — отвесная скала, и если присмотреться, на ней уже кто-то висит. Спокойно, без пафоса. И так с утра до вечера.

Почему об этом не пишут в туристических буклетах? Почему это не на каждом углу, не в каждом сторис-блоге? Хотя для скалолазов — это место силы, сравнимое с Калимносом, Капри или Ютой.

Раила и легенда, спрятанная за пляжем

Раила (или Райлей) — полуостров, до которого добираются только по воде. Это делает место одновременно диким и охраняемым от толпы. Но именно здесь сосредоточено более 700 маршрутов по карстовым известняковым скалам — от простых, для новичков, до настоящих вызовов уровня 7b и выше.

Сюда с конца 90-х едут альпинисты, скалолазы и просто искатели вертикального кайфа. Пейзажи, словно из фантастики: скалы вырастают прямо из воды, покрыты лишайником, нависают козырьками, в них есть пещеры, щели, выступы.

Между маршрутами — пляжи. Между подходами — тайский суп. Между подъемами — море. Сочетание несочетаемого: расслабленность и экстрим, пот и ананас.

Почему об этом не знают обычные туристы

Потому что никто не кричит. Скальные школы есть — но они тихие, локальные. Вывески "CLIMB HERE" не развешаны. Всё строится на сарафане: узнал от друга, увидел у кого-то в сторис, прочёл на форуме для своих.

Туроператоры не везут сюда толпы. Это не "активити" уровня "покататься на слоне". Это потребует чуть больше смелости — но не требует подготовки. Прийти, надеть обвязку, послушать инструктора и пойти.

И главное — визуально оно не бросается в глаза. Скалы сливаются с джунглями. Лазают — без шума. Люди проходят мимо, даже не понимая, что здесь один из лучших скальных спотов в Юго-Восточной Азии.

Почему об этом стоит знать

Потому что это Таиланд с другой стороны. Не лежащий, а движущийся. Не упакованный, а живой. Потому что под пальмами может быть не только гамаки, но и трасса "Humanality".

Потому что можно провести утро на скале, день в море, а вечер — с бандой загорелых скалолазов, которые не носят обувь и умеют варить кофе на песке. Потому что ты уезжаешь из Раила другим. И уже не важно, где твой отель — хочется просто снова на стену.

