Что в вашем доме может угрожать кошке прямо сейчас
Дом — это территория комфорта, но для кошки он может таить множество ловушек. И речь не только о балконах и окнах. Опасность нередко скрывается в предметах, которые мы используем ежедневно.
Токсичные растения
Лилии, диффенбахия, фикус и даже некоторые букеты из магазина могут вызвать отравление или серьёзные проблемы с почками у кошки.
Бытовая химия
Чистящие средства, стиральные капсулы, освежители воздуха — всё это лучше хранить в закрытых шкафах. Кошки могут лизнуть или вдохнуть пары, что приведёт к отравлению.
Шнуры и нити
Новогодняя мишура, резинки для волос, нитки для шитья — опасны тем, что могут попасть в желудок и вызвать непроходимость кишечника.
Маленькие предметы
Кнопки, монеты, детали детских игрушек — легко проглатываются и могут стать причиной удушья или травм.
Техника и мебель
Стиральные машины и сушилки, в которые кошка может забраться, представляют смертельную опасность. То же касается раскладных диванов и кресел — животное может оказаться внутри при сложении механизма.
Как сделать дом безопасным
- Убрать токсичные растения или разместить их вне доступа.
- Закрывать бытовую химию в шкафах.
- Убирать мелкие предметы и нитки в коробки.
- Проверять технику и мебель перед использованием.
- Следить за состоянием игрушек питомца.
Спокойствие в мелочах
Создавая безопасное пространство, мы не только оберегаем здоровье кошки, но и избавляем себя от лишних тревог. Предусмотрительность и внимание к деталям — лучший способ защитить любимца.
