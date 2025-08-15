Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:17

Что в вашем доме может угрожать кошке прямо сейчас

Какие предметы в доме могут навредить кошке

Дом — это территория комфорта, но для кошки он может таить множество ловушек. И речь не только о балконах и окнах. Опасность нередко скрывается в предметах, которые мы используем ежедневно.

Токсичные растения

Лилии, диффенбахия, фикус и даже некоторые букеты из магазина могут вызвать отравление или серьёзные проблемы с почками у кошки.

Бытовая химия

Чистящие средства, стиральные капсулы, освежители воздуха — всё это лучше хранить в закрытых шкафах. Кошки могут лизнуть или вдохнуть пары, что приведёт к отравлению.

Шнуры и нити

Новогодняя мишура, резинки для волос, нитки для шитья — опасны тем, что могут попасть в желудок и вызвать непроходимость кишечника.

Маленькие предметы

Кнопки, монеты, детали детских игрушек — легко проглатываются и могут стать причиной удушья или травм.

Техника и мебель

Стиральные машины и сушилки, в которые кошка может забраться, представляют смертельную опасность. То же касается раскладных диванов и кресел — животное может оказаться внутри при сложении механизма.

Как сделать дом безопасным

  • Убрать токсичные растения или разместить их вне доступа.
  • Закрывать бытовую химию в шкафах.
  • Убирать мелкие предметы и нитки в коробки.
  • Проверять технику и мебель перед использованием.
  • Следить за состоянием игрушек питомца.

Спокойствие в мелочах

Создавая безопасное пространство, мы не только оберегаем здоровье кошки, но и избавляем себя от лишних тревог. Предусмотрительность и внимание к деталям — лучший способ защитить любимца.

