Гора Фудзи и цветущая сакура
Гора Фудзи и цветущая сакура
© commons.wikimedia.org by Midori is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:05

Путешествия нового поколения: как избежать массового туризма

Тайна невидимых уголков Италии: 99% страны еще не исследованы

Идея "списка желаний" — перечня мест и впечатлений, которые человек стремится получить в жизни, — прочно закрепилась в культуре. Популярность этого понятия выросла после выхода фильма Роба Райнера "Список желаний" (2007) с Джеком Николсоном и Морганом Фрименом. Для одних это мечты, которые зависят от удачи, для других — результат планирования и накоплений.

Но в последние годы такие списки все чаще становятся однообразными. По словам редактора отдела путешествий издания Time Out Грейс Бирд, соцсети стали главным источником вдохновения, обогнав рекламу и путеводители. Ленты заполняют одинаковые ролики с одними и теми же локациями, и в итоге миллионы туристов устремляются за "той самой картинкой для Instagram". В реальности же вместо романтического вида их часто ждут очереди.

Италия: показать "99% страны"

Итальянская компания Visit Italy этим летом запустила кампанию "99% территории Италии". Данные показали, что 70% из 70 млн иностранных туристов ежегодно посещают всего 1% страны. Руководитель проекта Рубен Сантопьетро отметил, что города вроде Венеции, Флоренции, Рима и Чинкве-Терре оказались перегружены, тогда как большинство аутентичных мест остаются в тени.

В рамках инициативы туристов приглашают открывать малознакомые уголки: 11 древних деревень региона Марке, этрусскую деревню Сорано и рыбацкий поселок Вариготти в Лигурии. По замыслу организаторов, это поможет снять нагрузку с популярных направлений и показать туристам настоящую Италию.

Япония: стратегия "недостаточного туризма"

Похожий подход выбрала Великобритано-японская компания InsideJapanTours, которая работает с путешественниками, отправляющимися в Японию. Руководитель отдела устойчивого развития Роб Моран рассказал, что после пандемии интерес сосредоточился на десяти наиболее известных направлениях, таких как Киото, Токио и Осака.

Чтобы изменить ситуацию, компания запустила программу "недостаточного туризма", разработанную совместно с региональными властями и жителями. Туристам предлагают включать в маршруты малоизвестные регионы с инфраструктурой для приема гостей. Например, префектура Тояма сочетает традиционные ремесла, изумрудные реки и снежные вершины, а поездка туда может стать дополнением к посещению классических городов.

Моран подчеркнул, что речь не идет о полном отказе от популярных локаций. Важно вносить в маршруты небольшие, но значимые изменения, которые помогут сохранить баланс между культурой и туризмом.

Фарерские острова: путешествие-сюрприз

Архипелаг из 18 островов пока не страдает от массового туризма, но уже сейчас местные власти готовят почву для будущего. Проект Self-Navigating Car предлагает аренду автомобилей, маршруты которых составляют местные жители. Туристы не знают заранее, какие места они увидят — это часть концепции "отпуска без выбора".

По словам представителя Visit Faroe Islands Сусанны Соренсен, цель программы — увести путешественников от стандартных "точек для фото" и показать менее известные локации. Маршруты охватывают горные дороги, побережья с морскими птицами и деревни, куда редко добираются туристы. Такой формат помогает гостям открыть для себя острова с другой стороны.

Новое понимание путешествий

Сантопьетро из Visit Italy считает, что проблема массового туризма связана не только с перегрузкой городов, но и с потерей смысла. По его словам, путешественники нередко "собирают фотографии вместо воспоминаний", не успевая услышать и прочувствовать место по-настоящему. В итоге и города теряют аутентичность, и туристы лишаются глубокой связи с культурой.

Вопрос о том, стоит ли переписать "список желаний", сегодня актуален как никогда. Возможно, будущее туризма заключается не только в том, куда мы едем, но и в том, как мы путешествуем.

