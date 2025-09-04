Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Высокие Татры, Словакия
Высокие Татры, Словакия
© commons.wikimedia.org by Marek Levák is licensed under CC0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:15

Замки и монастыри в тени гор: почему Татры — не только природа

Спишский замок, Левоча и Влколинец: культурное наследие Словакии рядом с Татрами

Высокие и Низкие Татры в Словакии часто остаются в тени более известных альпийских направлений, хотя именно здесь скрывается настоящая сокровищница для любителей горных походов. Зубчатые вершины, ледниковые озёра и уютные хижины делают этот регион идеальным местом, где можно совместить активный отдых и культурные открытия.

Высота и разнообразие маршрутов

Татры впечатляют не только красотой, но и масштабом. Здесь больше пятидесяти вершин выше 2000 метров, включая Герлаховский штит (2655 м) — самую высокую гору Словакии. Для походников предусмотрены сотни километров размеченных троп с удобной цветовой маркировкой. Кто-то выбирает лёгкие маршруты с подъёмом по канатной дороге, другие — сложные подъёмы на вершины вроде пика Рысый (2503 м). А для тех, кто любит атмосферу горных приютов, стоит попробовать путь к Терихо хате через Малую Студеную долину.

Тишина и отсутствие толп

Словацкие горы выгодно отличаются от популярных альпийских направлений своей спокойной атмосферой. Здесь редко встретишь многолюдные тропы — скорее, серну или сурка, чем шумную толпу туристов. Девять национальных парков страны строго регулируют строительство и сохраняют первозданную природу. TANAP, входящий в список биосферных резерватов ЮНЕСКО, бережно охраняет более сотни озёр и уникальные экосистемы. А Низкие Татры привлекают многодневными маршрутами по лесистым хребтам.

Озёра и водная красота

Более 150 ледниковых озёр вносят в пейзаж особую поэзию. Самое крупное и глубокое — Вельке Хинцово Плесо, путь к которому подойдёт опытным туристам. А на Штрбском Плесо можно покататься на деревянной лодке, как это делают уже более века, наслаждаясь видом на горные пики. Эти места добавляют походам особый шарм — словно попадаешь в открытку из другой эпохи.

Культурное богатство рядом с природой

Словакия удивляет не только природой, но и богатым культурным наследием. Вблизи Татр находятся объекты ЮНЕСКО: Левоча с готическими укреплениями и алтарём мастера Павла, а также деревня Влколинец, сохранившая атмосферу XVIII века. Замки — ещё одна визитная карточка региона. Спишский замок считается одним из крупнейших в Европе, а крепость Кежмарок впечатляет архитектурой и историей. Прогулка по Попрадскому плесу и Символическому кладбищу соединяет красоту природы и уважение к человеческой памяти.

Горные хижины и кухня

Особое удовольствие — отдых в горных хижинах. Здесь всегда ждут горячие блюда национальной кухни: брындзове галушки, капустница, мясные угощения. Многие хижины предлагают ночлег, что делает возможными многодневные маршруты. Например, путь через Збойницкую хату, Печне седло и Терихо хату позволяет прочувствовать атмосферу похода "от приюта к приюту".

Отдых в термальных источниках

После долгого похода особенно приятно погрузиться в горячие минеральные воды. В Попраде действует современный термальный парк с бассейнами, зонами релакса и даже криотерапией. Многие отели региона предлагают спа и сауны с видом на горы. Это возможность соединить активный отдых с полноценным восстановлением.

Ночёвка среди горных вершин

Варианты размещения в Татрах удивляют разнообразием. От простых хижин и семейных пансионатов до исторических отелей и пятизвёздочных курортов со спа — каждый найдёт подходящий вариант. Благодаря этому ночёвка в горах становится частью приключения, а не лишь местом для сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Камчатка: традиции и блюда туристической рыбалки сегодня в 10:56

Камчатка на вкус: как туристы готовят улов прямо у костра

Рыбалка на Камчатке — это не только азарт, но и кулинария. Туристы готовят из свежего улова уху, строганину и блюда, которые невозможно повторить дома.

Читать полностью » Главные блюда Камчатки — краб, красная икра и строганина сегодня в 9:52

Камчатка на вкус: какие блюда удивят даже гурмана

Камчатка славится не только вулканами и медведями, но и уникальной кухней. Здесь готовят рыбу, крабов и ягоды, которых не встретишь больше нигде.

Читать полностью » Простые маршруты по вулканам Камчатки для туристов сегодня в 8:50

Камчатка для начинающих: вулканические маршруты без страха

Камчатка славится своими вулканами, но не все требуют альпинистских навыков. Рассказываем о маршрутах, которые подойдут новичкам и подарят яркие впечатления.

Читать полностью » Ключевская сопка: как проходит восхождение к высочайшему вулкану Евразии сегодня в 7:48

Как приручить огонь и лед: восхождение на Ключевскую сопку

Ключевская сопка — высочайший вулкан Евразии. Рассказываем, как проходит восхождение, какие трудности ждут и что нужно знать туристам.

Читать полностью » Вертолётные экскурсии Камчатки: маршруты над вулканами и озёрами сегодня в 6:38

Вертолётные маршруты по Камчатке: вулканы, гейзеры, озёра

Вертолётные экскурсии по Камчатке открывают уникальные виды: вулканы, озёра, гейзеры и ледники. Это шанс увидеть край света с высоты за один день.

Читать полностью » Лучшее время для поездки на Камчатку: сезонные особенности сегодня в 5:43

Камчатка в разное время года: чем удивит каждый сезон

Камчатка прекрасна в любое время года, но каждый сезон открывает свои особенности: от вулканов и медведей летом до горячих источников зимой.

Читать полностью » Курильское озеро Камчатки: медведи, нерка и бирюзовые воды сегодня в 4:41

Курильское озеро: где медведи рыбачат прямо у вас на глазах

Курильское озеро — одно из самых удивительных мест Камчатки. Здесь бирюзовые воды, массовый нерест нерки и десятки медведей, которых можно наблюдать вблизи.

Читать полностью » Долина гейзеров на Камчатке: как добраться и что увидеть сегодня в 3:36

Камчатка и её секрет: долина гейзеров, которую нужно увидеть хотя бы раз

Долина гейзеров — одно из главных чудес Камчатки. Узнайте, как туда добраться и какие удивительные природные картины можно увидеть в этом уникальном месте.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

MINI Countryman провалил часть испытаний в "лосином тесте"
Питомцы

Учёные: акулы существуют более 455 миллионов лет
ПФО

Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года
Спорт и фитнес

Быстрая ходьба щадит суставы и снижает риск травм — врач Паунел Вукаcинов
Садоводство

Правильная пересадка помогает орхидее восстановиться и выпустить новые бутоны
Культура и шоу-бизнес

Сиквел "Супермена" получил название "Человек завтрашнего дня" и выйдет в июле 2027 года — Джеймс Ганн
Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова
Садоводство

Как восстановить газон после надземного бассейна: пошаговая инструкция от экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet