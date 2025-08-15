Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Озеро Окутама
© commons.wikimedia.org by Volfgang (talk) is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована вчера в 14:16

Токио за пределами мегаполиса: 6 живописных маршрутов, которые потрясут вашу душу

Национальный парк Титибу–Тама–Кай в Токио предлагает пешие маршруты для туристов

Токио ассоциируется с шумными кварталами, сверкающими небоскрёбами и неоновой иллюминацией, но всего в нескольких десятках километров от центра мегаполиса открываются живописные горы, леса и реки. Национальный парк Титибу-Тама-Кай, расположенный на западе города, предлагает пешие маршруты для всех уровней подготовки — от лёгких прогулок до сложных подъёмов с канатными дорогами и историческими святынями.

1. Гора Такао — культурное открытие

  • Длина маршрута: 4 км
  • Время в пути: около 2 часов
  • Сложность: лёгкая

Самая популярная вершина Токио ежегодно принимает около 3 миллионов посетителей. От станции Такаосангути к вершине ведут шесть троп, и самая простая — Маршрут №1 — проложена по мощёным дорожкам, но встречаются и крутые участки. Нижний отрезок проходит через рощу вековых кедров, который можно обойти с помощью канатной дороги или кресельного подъёмника.

По пути туристы могут заглянуть в чайную "Дзуитёмэ Тая", основанную ещё в 1899 году, попробовать данго или лапшу соба с видом на зелёные холмы. Здесь же находится парк японских макак и сад с пятью сотнями видов полевых цветов.

Далее маршрут приводит к храму Якуо-ин, где монахи уже более тысячи лет проводят аскетические практики. Местные верят, что тэнгу — мифические духи гор — оберегают путников.

С высоты 599 м в ясную погоду открывается панорама Токио и даже вид на гору Фудзи. Опытные путешественники советуют пройти ещё полчаса до поляны Иттёдайра, известной весенним цветением сакуры, или до площадки Момидзидай, популярной в ноябре благодаря багряным клёнам.

2. Гора Хинодэ — встреча с восходом

  • Длина маршрута: 3,5 км
  • Время в пути: около 2 часов
  • Сложность: умеренная

Высота пика — 902 м, а его название переводится как "гора восхода солнца". Это одно из лучших мест, чтобы встретить первый рассвет нового года, но и в другое время здесь красиво. Весной склоны покрывают азалии и рододендроны, а в марте цветёт слива. Осенью водопад Сираива обрамляют пылающие кроны деревьев.

С вершины видна равнина Канто и горы Окутама. На обратном пути стоит заглянуть в горячие источники Цуру Цуру Онсэн, где, по словам местных, мягкая щелочная вода делает кожу особенно гладкой.

3. Гора Митаке — путь паломников

  • Длина маршрута: 2,5 км
  • Время в пути: 2,5 часа
  • Сложность: умеренная

Митаке-сан считается священной с древних времён. Ещё в период Камакура горные аскеты проводили здесь обряды очищения, а в эпоху Эдо паломники поднимались к святилищу Мусаси Митакэ, которое и сегодня венчает вершину.

Подъём можно начать от станции Такимото, следуя под красными тории через густой лес, или воспользоваться канатной дорогой Mitake Tozan Railway. На вершине туристов встречает деревня Митаке с узкими улочками и старыми соломенными крышами.

Святилище Мусаси Митакэ, основанное ещё в 91 году до н. э., — одно из старейших в Японии. С его территории открываются виды на равнину Канто и полуостров Босо.

4. Гора Одакэ — тишина и уединение

  • Длина маршрута: 8,5 км
  • Время в пути: около 3,5 часов
  • Сложность: сложная

До Одакэ-сан проще всего добраться от Митаке. Тропа проходит через скалу Тэнгу-ива, далее уходит в тенистую долину Сад Камней с мшистыми валунами, чистыми ручьями и водопадами. Крупнейший из них — Аясиро-но-таки.

Дальше начинается крутой подъём с участками для карабканья, но цепи облегчают путь. На вершине — захватывающий вид на зелёные горы Окутама и мегаполис вдали.

5. Озеро Окутама — прогулка у воды

  • Длина маршрута: 12 км
  • Время в пути: 2-3 часа
  • Сложность: лёгкая

Ровная тропа вдоль южного берега озера Окутама проходит через кедровые и кипарисовые леса. Озеро снабжает около 20% Токио питьевой водой и особенно красиво осенью, когда деревья окрашиваются в ярко-красные тона.

По пути есть скамейки, зоны для пикников и деревня Яма-но-Фурусато, где можно заняться керамикой, сбором васаби или астрономическими наблюдениями. Маршрут закрыт с 1 декабря до середины апреля из-за снега и льда.

6. Старая дорога Окутама (Мукаси Мити) — тропа истории

  • Длина маршрута: 9 км
  • Время в пути: около 4 часов
  • Сложность: лёгкая

От станции JR Окутама тропа идёт через долину реки Тама-гава к озеру Окутама, повторяя древний путь Косю Ура Кайдо. Им пользовались торговцы в период Эдо, и до сих пор здесь встречаются старые святыни, туннели и дома.

По пути можно увидеть 50-метровый водопад Фудо, каменные статуи и резьбу, а финиш находится у Музея воды и зелени Окутама, где рассказывают о роли плотины Огочи и природном богатстве региона.

