Скрытые тропы Гонконга: 5 маршрутов, которые надо пройти, прежде чем уехать

Гонконг часто представляют как мегаполис небоскрёбов и неоновых огней, но, как отмечают местные гиды, это лишь малая часть картины. За пределами деловых кварталов открываются покрытые джунглями вершины, свыше 250 островов и сеть троп, ведущих к древним деревням хакка, горным хребтам и уединённым пляжам. Более 70% территории города занимают природные ландшафты, а в парках можно встретить свыше тысячи видов растений. Здесь возможно провести день в походе или на каяке и вернуться в центр к ужину.

1. Свой островной маршрут

Путешествие на пароме меняет ритм города: Лантау встречает Большим Буддой и деревней Тай О, Ламма — тенистыми тропами и рыбацкими хижинами, а Чеунг Чау — храмами и фестивалями. Маршрут по первым двум этапам Тропы Лантау поднимает на вершину Сансет высотой 869 м, открывая виды на Южно-Китайское море. В Муй Во можно отдохнуть за пиццей и крафтовым пивом, а активные туристы отправляются на байдарках вокруг Ламмы, на велосипеде по безавтомобильным дорожкам Чеунг Чау или к скалам Тунг Лунг Чау.

2. Пляжные контрасты

От благоустроенной бухты Рипалс, куда из центра добираются за 25 минут, до дикой Тай Лонг Вань в Сайкуне, до которой ведёт лишь тропа или лодка, пляжи здесь разнообразны. Маршрут "Спина дракона" (8-й этап Гонконгской тропы) ведёт по хребту с панорамами моря к заливу Биг-Вейв, где можно заняться сёрфингом и увидеть наскальные рисунки бронзового века. Рядом с пляжем Shek O работают уличные закусочные и бар с регги-атмосферой.

3. Секретные тропы и виды

Многие красивые маршруты остаются в тени популярности. Так, тропа Тай Там ведёт мимо плотин, акведуков и каменных мостов, а вечерний подъём на пик Виктория по утреннему маршруту позволяет избежать толпы. С верхней точки можно спуститься к тихому общественному саду или в Абердин, где старые водохранилища соседствуют с рыбацкими сампанами. На острове Ап Лей Чау путешественники пробуют свежеприготовленные морепродукты, беседуя с местными рыбаками.

4. Деревни с историей

В деревне Лай Чи Во, которой более 300 лет, когда-то проживало около тысячи человек. Сегодня здесь вновь возделывают рис, открывают ремесленные лавки и восстанавливают храмы. Деревню соединяет дощатый настил с геопарком ЮНЕСКО, где встречаются камфорные деревья и мангровые заросли. Для более лёгкой прогулки можно выбрать Пэн Чау с тихими улочками или Тай О с домами на сваях.

5. Пейзажи миллионов лет

Вулканическое прошлое Гонконга оставило после себя шестиугольные скалы Сайкуна, слоистые породы Тунг Пинг Чау и природный томболо острова Шарп. Эти места входят в Глобальный геопарк ЮНЕСКО и окружены коралловыми рифами и мангровыми лесами. Здесь легко совместить пешую прогулку с экскурсиями, а от центра города они находятся всего в часе-двух езды.