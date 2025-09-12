Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брюссельский цветочный ковер
Брюссельский цветочный ковер
© commons.wikimedia.org by Wouter Hagens is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:31

12 причин поехать в Бельгию: от алтаря ван Эйков до веломаршрутов Меркса

В Бельгии больше замков на квадратный километр, чем в любой другой стране мира

Бельгия у многих ассоциируется с вафлями, шоколадом и пивом. Но эта маленькая страна — не только гастрономический рай, она скрывает куда больше интересных открытий. История оставила Бельгии роскошные замки, музеи мирового уровня и даже необычные памятники, вроде писающих скульптур. Здесь можно провести насыщенный отдых: погрузиться в культуру, попробовать редкие деликатесы, открыть для себя необычные музеи и проехать на велосипеде по знаменитым маршрутам.

1. Замки и цитадели

На каждый квадратный километр здесь приходится больше крепостей, чем где-либо в мире. Одним из старейших считается Бульонский замок в Арденнах, восходящий к X веку. В Генте возвышается мощный Гравенстин — бывшая резиденция графов Фландрии. Цитадель Намюра хоть и была перестроена в XIX-XX веках, всё ещё хранит дух средневековой обороны. А истинным символом романтики считается замок Белёй, окружённый французскими садами и коллекцией редких артефактов.

2. Пиво без границ

В стране работает более 400 пивоварен. Самое знаменитое место для знакомства с этим наследием — брюссельское кафе Delirium, где подают свыше 2000 сортов пива. Для тех, кто предпочитает аутентичность, стоит заглянуть в "коричневые кафе", например, в Le Coq, где царит простая и уютная атмосфера.

3. Королевство шоколада

Антверпенская "Шоколадная линия" Доминика Персоне славится экспериментами. Его необычные пралине сочетают ягоды, орехи и даже неожиданные ингредиенты вроде гороха с мятой. Туристы могут выбирать сладости поштучно, создавая собственный набор.

4. Вафельное раздолье

Бельгийские вафли бывают двух видов. Льежские — плотные и карамелизированные, чаще всего продаются на улице. Брюссельские — лёгкие и воздушные, с глубокими ячейками для начинок. В Брюсселе лучшие льежские вафли подают в Le Funambule, а в Бланкенберге — превосходные брюссельские в T'Koetuis.

5. Фонд Вербеке

Недалеко от Антверпена расположена одна из крупнейших частных коллекций современного искусства в Европе. Здесь соседствуют эко-объекты, экспериментальные инсталляции и даже гигантские скульптуры, в которых можно переночевать. Фонд приветствует фотографирование и активное участие посетителей.

6. Антверпенский музей Плантен-Моретус

Здание с внутренним садом хранит два старейших печатных станка в мире. В музее собраны редкие книги, шрифты и рукописи. Особое место занимают картины Рубенса, друга семьи Моретусов.

7. Страна комиксов

Бельгия подарила миру Тинтина и Смурфов. В Лувен-ла-Нёве работает музей Эрже, посвящённый автору Тинтина. В Брюсселе туристы могут пройтись по маршруту уличных фресок или посетить Музей комиксов, расположенный в здании, спроектированном Виктором Орта.

8. На велосипеде по Фландрии

Родина великого Эдди Меркса идеально подходит для велопутешествий. В стране создана удобная система маршрутов по узловым точкам. Особенно популярны туры по полям Первой мировой войны, включая мемориальный маршрут Пашендейла.

9. Военная история

Памятные места Бельгии отражают её стратегическое прошлое. Ватерлоо предлагает мультимедийное погружение в сражение с Наполеоном. Музеи Монса и Фландрских полей показывают войны XX века глазами солдат и мирных жителей. А Военный музей Бастони посвящён битве в Арденнах.

10. Гентский алтарь

В кафедральном соборе Святого Бавона хранится знаменитый "Поклонение мистическому агнцу" братьев ван Эйков. Этот алтарь из 20 панелей считается одним из величайших шедевров европейской живописи XV века.

11. Скульптуры Брюсселя

Знаменитый "Писающий мальчик" давно стал символом города. Его "родственники" — статуэтка девочки Жаннеке Пис и собака Зиннеке Пис — добавляют Брюсселю особого шарма. У мальчика есть собственный гардероб с сотнями костюмов.

12. Брюссель в стиле модерн

Архитектура Виктора Орта сделала столицу одним из центров модерна. Здание Старой Англии с музейной террасой, элегантная Галерея Сент-Юбер и Дом Орта — лишь малая часть богатого архитектурного наследия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семьи в США заранее бронируют места в кемпингах национальных парков сегодня в 8:47

Как американские семьи готовятся к ночам под звёздами в национальных парках

Семьи в США тщательно готовятся к кемпингу: бронируют места, собирают палатки, спальники и продукты, планируют маршруты и учитывают правила безопасности в парках.

Читать полностью » Рейнджеры в национальных парках США совмещают охрану природы и работу с туристами сегодня в 7:40

Кто такие рейнджеры и почему они стали символом американских парков

Рейнджеры национальных парков США — это хранители природы и проводники для туристов: они патрулируют, охраняют экосистемы и помогают гостям открыть парк с новой стороны.

Читать полностью » Кемпинг в национальных парках США регулируется системой бронирования сегодня в 6:38

Кемпинг в Америке: что скрывается за романтикой ночёвки в парках

Кемпинг в национальных парках США — это организованные ночёвки в палатках или трейлерах: бронирование мест, удобства и традиции делают отдых безопасным и ярким.

Читать полностью » Подземные города Каппадокии уходят вглубь на десятки метров сегодня в 5:25

Что скрывают глубины Каппадокии: тайны подземных катакомб

Подземные пещеры и катакомбы Каппадокии уходят вглубь на десятки метров. Туристы открывают древние города с залами, церквями и лабиринтами.

Читать полностью » Национальные парки США сочетают природу и развитую туристическую инфраструктуру сегодня в 4:36

Лучшее шоу на рассвете: секрет популярности американских национальных парков

Национальные парки США — это не только природа, но и инфраструктура: дороги, кемпинги, центры посетителей и рейнджеры создают культ семейных путешествий и рассветных впечатлений.

Читать полностью » Национальные парки США ежегодно принимают сотни миллионов туристов сегодня в 3:34

Сотни миллионов визитов: феномен популярности парков в США

Национальные парки США — феномен массовой популярности: ежегодно их посещают сотни миллионов человек, превращая охрану природы в часть культуры отдыха.

Читать полностью » Более 600 световых скульптур украсят зоопарк Жюркес в Нормандии сегодня в 2:16

В Нормандии готовят маршрут в полтора километра огней — посетители не верят своим глазам

Зоопарк Жюркес готовит для гостей уникальное зрелище: более 600 световых скульптур превратят парк в "Джунгли огней" и подарят атмосферу сказки.

Читать полностью » Журнал Amusement Today: Europa-Park снова возглавил мировой рейтинг парков развлечений сегодня в 1:17

Этот немецкий парк снова вошёл в мировую историю — причина ошеломляет

Europa-Park отметил 50-летие победой на Golden Ticket Awards. Жюри назвало его лучшим парком развлечений и отметило уникальные аттракционы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
УрФО

Харлов: во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet