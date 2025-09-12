12 причин поехать в Бельгию: от алтаря ван Эйков до веломаршрутов Меркса

Бельгия у многих ассоциируется с вафлями, шоколадом и пивом. Но эта маленькая страна — не только гастрономический рай, она скрывает куда больше интересных открытий. История оставила Бельгии роскошные замки, музеи мирового уровня и даже необычные памятники, вроде писающих скульптур. Здесь можно провести насыщенный отдых: погрузиться в культуру, попробовать редкие деликатесы, открыть для себя необычные музеи и проехать на велосипеде по знаменитым маршрутам.

1. Замки и цитадели

На каждый квадратный километр здесь приходится больше крепостей, чем где-либо в мире. Одним из старейших считается Бульонский замок в Арденнах, восходящий к X веку. В Генте возвышается мощный Гравенстин — бывшая резиденция графов Фландрии. Цитадель Намюра хоть и была перестроена в XIX-XX веках, всё ещё хранит дух средневековой обороны. А истинным символом романтики считается замок Белёй, окружённый французскими садами и коллекцией редких артефактов.

2. Пиво без границ

В стране работает более 400 пивоварен. Самое знаменитое место для знакомства с этим наследием — брюссельское кафе Delirium, где подают свыше 2000 сортов пива. Для тех, кто предпочитает аутентичность, стоит заглянуть в "коричневые кафе", например, в Le Coq, где царит простая и уютная атмосфера.

3. Королевство шоколада

Антверпенская "Шоколадная линия" Доминика Персоне славится экспериментами. Его необычные пралине сочетают ягоды, орехи и даже неожиданные ингредиенты вроде гороха с мятой. Туристы могут выбирать сладости поштучно, создавая собственный набор.

4. Вафельное раздолье

Бельгийские вафли бывают двух видов. Льежские — плотные и карамелизированные, чаще всего продаются на улице. Брюссельские — лёгкие и воздушные, с глубокими ячейками для начинок. В Брюсселе лучшие льежские вафли подают в Le Funambule, а в Бланкенберге — превосходные брюссельские в T'Koetuis.

5. Фонд Вербеке

Недалеко от Антверпена расположена одна из крупнейших частных коллекций современного искусства в Европе. Здесь соседствуют эко-объекты, экспериментальные инсталляции и даже гигантские скульптуры, в которых можно переночевать. Фонд приветствует фотографирование и активное участие посетителей.

6. Антверпенский музей Плантен-Моретус

Здание с внутренним садом хранит два старейших печатных станка в мире. В музее собраны редкие книги, шрифты и рукописи. Особое место занимают картины Рубенса, друга семьи Моретусов.

7. Страна комиксов

Бельгия подарила миру Тинтина и Смурфов. В Лувен-ла-Нёве работает музей Эрже, посвящённый автору Тинтина. В Брюсселе туристы могут пройтись по маршруту уличных фресок или посетить Музей комиксов, расположенный в здании, спроектированном Виктором Орта.

8. На велосипеде по Фландрии

Родина великого Эдди Меркса идеально подходит для велопутешествий. В стране создана удобная система маршрутов по узловым точкам. Особенно популярны туры по полям Первой мировой войны, включая мемориальный маршрут Пашендейла.

9. Военная история

Памятные места Бельгии отражают её стратегическое прошлое. Ватерлоо предлагает мультимедийное погружение в сражение с Наполеоном. Музеи Монса и Фландрских полей показывают войны XX века глазами солдат и мирных жителей. А Военный музей Бастони посвящён битве в Арденнах.

10. Гентский алтарь

В кафедральном соборе Святого Бавона хранится знаменитый "Поклонение мистическому агнцу" братьев ван Эйков. Этот алтарь из 20 панелей считается одним из величайших шедевров европейской живописи XV века.

11. Скульптуры Брюсселя

Знаменитый "Писающий мальчик" давно стал символом города. Его "родственники" — статуэтка девочки Жаннеке Пис и собака Зиннеке Пис — добавляют Брюсселю особого шарма. У мальчика есть собственный гардероб с сотнями костюмов.

12. Брюссель в стиле модерн

Архитектура Виктора Орта сделала столицу одним из центров модерна. Здание Старой Англии с музейной террасой, элегантная Галерея Сент-Юбер и Дом Орта — лишь малая часть богатого архитектурного наследия.