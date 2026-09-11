Витамины могут работать против организма: когда привычные БАДы превращаются в опасное самолечение

Принцип "хуже не будет" применительно к приему БАДов может нанести серьезный вред организму, отметила нутрициолог Лариса Никитина. В комментарии NewsInfo эксперт пояснила, почему добавки должен назначать врач.

Современные продукты питания значительно отличаются по составу от рациона предков, что ведет к повсеместному нехватке жизненно важных элементов, отметила специалист. Особое внимание она уделила витамину D, который сегодня классифицируют как прогормон, влияющий на синтез половых гормонов, состояние кожи, волос и общий уровень энергии. По словам эксперта, общепринятые лабораторные нормы часто вводят пациентов в заблуждение.

"При его референсе от 30 до 100 очень часто врачи, когда видят 35, говорят: "Все нормально". Нет, не нормально. В 35 с витамином D вы будете ползать. А для того, чтобы активно функционировать, он должен быть 70-80. Если вы собираетесь забеременеть, то он должен быть еще выше. Он должен быть около 100 и иногда даже чуть выше", — отметила Никитина.

Получить необходимые дозы нутриентов исключительно из еды сегодня практически невозможно. Чтобы восполнить суточную норму витамина D, человеку пришлось бы съедать несколько килограммов дикого лосося ежедневно. Аналогичная ситуация с витамином Е, шпинатом и микроэлементами вроде селена или цинка. Однако это не означает, что можно хаотично скупать содержимое аптечных полок. При этом важно понимать, что поддержка здоровья требует системного подхода, а не слепого доверия маркетингу.

Специалист подчеркнула, что прием отдельных добавок без анализов опасен. Например, высокие дозы витаминов группы B могут нежелательно изменить состав крови, если у пациента есть проблемы с метилированием. Огульное употребление омега-кислот при активном воспалительном процессе также может быть контрпродуктивным. Нередко привычное недомогание маскируется под лень, хотя на деле организму требуется медицинская коррекция конкретных дефицитов.

"Просто так пить отдельные БАДы нежелательно. Комплексные витамины или комплексы, допустим, волосы, ногти, кожа — там безобидный состав, который поддерживает здоровое состояние кожных покровов. Но если есть вопросы по здоровью, все-таки это к врачу. Питание для клеток должно быть постоянным", — добавила психотерапевт.

Для безопасной коррекции состояния эксперт рекомендует использовать готовые диагностические наборы (чек-апы), которые позволяют оценить уровень гормонов, маркеров воспаления и витаминов комплексно. Важно помнить, что даже разнообразное питание не всегда является гарантией отсутствия анемии или дефицита фолиевой кислоты.

При этом медики констатируют: попытки заменить медицинское вмешательство самолечением могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до потери зрения. Специалисты также напоминают, что внешние признаки, такие как ломкость пластин, не всегда объективны, ведь самодиагностика по ногтям часто вводит в заблуждение и откладывает визит к врачу.

Читайте также