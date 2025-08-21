Чем меньше симптомов — тем выше риск: в чем состоит парадокс сосудистой болезни

Атеросклероз — болезнь, которая может десятилетиями не выдавать себя явными симптомами. Кардиолог Анастасия Фомичева в беседе с "Газетой.Ru" отметила: именно скрытость делает его особенно опасным, ведь он разрушает сосуды незаметно, пока не приводит к тяжелым осложнениям.

Почему болезнь трудно заметить

Атеросклероз не вызывает острой боли, поэтому многие не обращают внимания на первые сигналы. Симптомы часто неспецифичны и зависят от того, какие сосуды поражены.

Какие признаки должны насторожить

Коронарные артерии: дискомфорт или боль в груди, одышка, снижение выносливости.

Сосуды шеи: головокружения, головные боли, шум в ушах.

Артерии ног: перемежающаяся хромота, судороги, боли, ощущение холода в стопах.

Мозговые артерии: ухудшение памяти, снижение концентрации.

Чем грозит игнорирование симптомов

Если не обращать внимания на эти признаки, болезнь может прогрессировать и привести к: