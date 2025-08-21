Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Капельница
Капельница
Опубликована сегодня в 2:32

Чем меньше симптомов — тем выше риск: в чем состоит парадокс сосудистой болезни

Врач Фомичева объяснила, чем опасно игнорирование симптомов атеросклероза

Атеросклероз — болезнь, которая может десятилетиями не выдавать себя явными симптомами. Кардиолог Анастасия Фомичева в беседе с "Газетой.Ru" отметила: именно скрытость делает его особенно опасным, ведь он разрушает сосуды незаметно, пока не приводит к тяжелым осложнениям.

Почему болезнь трудно заметить
Атеросклероз не вызывает острой боли, поэтому многие не обращают внимания на первые сигналы. Симптомы часто неспецифичны и зависят от того, какие сосуды поражены.

Какие признаки должны насторожить
Коронарные артерии: дискомфорт или боль в груди, одышка, снижение выносливости.
Сосуды шеи: головокружения, головные боли, шум в ушах.
Артерии ног: перемежающаяся хромота, судороги, боли, ощущение холода в стопах.
Мозговые артерии: ухудшение памяти, снижение концентрации.

Чем грозит игнорирование симптомов
Если не обращать внимания на эти признаки, болезнь может прогрессировать и привести к:

  • инфаркту и инсульту;
  • хроническим нарушениям работы внутренних органов;
  • тяжелой ишемии конечностей и даже ампутации.

