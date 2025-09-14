Новое открытие в космосе: свет сильнее триллионов солнц оказался замаскирован

Квазары — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Они рождаются вокруг сверхмассивных чёрных дыр и светят так ярко, что их сияние видно на расстояниях в миллиарды световых лет. Но последние наблюдения перевернули представления учёных: таких космических "фонарей" оказалось в два раза больше, чем считалось ранее.

Загадка ранней Вселенной

Возраст Вселенной оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет. Уже через миллиард лет после Большого взрыва существовали первые сверхмассивные чёрные дыры, масса которых во много раз превышает солнечную. Они притягивали и поглощали материю, излучая при этом мощнейший поток энергии.

Астрономы называют окружающие такие объекты квазарами — сокращение от "квазизвёздный источник излучения". Именно они играли ключевую роль в формировании и росте галактик, но до сих пор остаётся загадкой, как именно возникали такие гиганты.

Поиски света сквозь пыль

Международная группа исследователей обратилась к телескопу Subaru, а затем к космическому телескопу имени Джеймса Уэбба (JWST). Сначала с помощью японской обсерватории удалось зафиксировать более 200 квазаров. Однако учёные подозревали, что часть из них остаётся невидимой из-за космической пыли.

Традиционно квазары находят по ультрафиолетовому излучению, но именно оно сильнее всего поглощается пылью. В результате многие объекты могли просто ускользать от наблюдений.

Прорыв с помощью James Webb

В свежей публикации в Astrophysical Journal астрономы показали, как JWST помог увидеть скрытые квазары. Исследование 11 ярких галактик выявило: семь из них демонстрируют характерные широкие линии излучения, которые невозможно спутать с другими источниками.

Эти квазары оказались буквально спрятанными в плотных облаках пыли, которая поглощает до 70% их видимого излучения и почти полностью — ультрафиолет. Несмотря на это, каждый из них сияет, как несколько триллионов солнц, питаясь энергией чёрных дыр с массой в миллиарды раз больше солнечной.

Учёные подсчитали, что таких "замаскированных" квазаров не меньше, чем уже известных. Это значит, что в молодой Вселенной подобных объектов было как минимум вдвое больше.

Что дальше?

Теперь команда планирует углублённые исследования. С помощью спектров JWST можно будет изучить физические условия вблизи чёрных дыр. Параллельно подключат радиотелескоп Alma, чтобы рассмотреть сами галактики. А уже в начале 2026 года стартуют новые наблюдения, способные раскрыть ещё больше тайн о скрытых квазарах и их роли в истории космоса.