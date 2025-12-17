Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY 4.0
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:52

Одна квартира — и пошла паутина трещин: история Долиной неожиданно задела опасную тему

Дело Долиной может выходить за рамки частного спора — журналист Сапоньков

История с квартирой Ларисы Долиной, проданной под воздействием мошенников и затем возвращённой через суд, получила неожиданное публичное осмысление. Вокруг этого дела, по мнению журналиста и военкора Романа Сапонькова, могут стоять силы, выходящие за рамки частного конфликта. Об этом он написал в своём Telegram-канале, рассуждая о странных совпадениях и исторических параллелях, которые, по его словам, заслуживают отдельного внимания.

Исторические аналогии и "совпадения"

Роман Сапоньков обратился к событиям начала XX века, напомнив о кризисе, развернувшемся в период Русско-японской войны 1905 года. По его оценке, тогда именно острый земельный вопрос стал фактором, который перегрузил государственную систему и привёл к масштабным общественным потрясениям. Журналист подчеркнул, что неспособность власти оперативно отвечать на накапливающиеся вызовы запустила цепочку процессов, завершившихся первой русской революцией.

Проводя параллели с современностью, Сапоньков заявил, что в текущей ситуации он видит схожую логику развития событий.

"Такое удивительное совпадение историческое. Вот буквально булавочкой английской ткнули — и понеслась паутина трещин, обгоняя порой логический ход истории", — написал журналист, рассуждая о возможных скрытых механизмах, влияющих на общественные процессы.

Версия о внешнем влиянии

В своих рассуждениях Сапоньков допустил, что резонанс вокруг дела Долиной может быть неслучайным. По его словам, ему было бы интересно понять, где и каким образом формируются подобные сценарии. Он иронично отметил, что начал бы с изучения того, "в каких британских университетах учат создавать такие совпадения", а затем задался вопросами уже внутри страны.

Особое внимание журналист уделил механизму давления, с которым, по его мнению, могла столкнуться певица. Он предположил, что ключ к пониманию ситуации может скрываться в неформальных инструментах влияния.

Вопросы без ответов

Сапоньков подчеркнул, что его рассуждения не являются утверждением, а скорее попыткой осмыслить происходящее в более широком контексте. При этом он прямо указал на направление, которое, по его мнению, заслуживает проверки.

"Кто ей устроил это телефонное право — вот туда бы глянуть", — подытожил журналист.

Таким образом, история с квартирой Ларисы Долиной в интерпретации Сапонькова выходит за рамки частного судебного спора и превращается в повод для размышлений о скрытых механизмах давления и совпадениях, которые, как он считает, редко бывают случайными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия готова внедрить возрастную авторизацию через Госуслуги — Свинцов сегодня в 13:13
Соцсети под контролем: Россия запускает революционную возрастную авторизацию — что это значит для подростков

Депутат Андрей Свинцов предложил ввести возрастную авторизацию в соцсетях в России, чтобы защитить подростков от избыточного влияния цифровой среды.

Читать полностью » Ватаманюк назвал решение по сегодня в 13:12
Перевод денег третьим лицам — не повод отбирать квартиру: Ватаманюк подвёл итог громкому делу

Аннонс: Верховный суд вынес принципиальное решение по делу Долиной, закрепив право собственности за Лурье и закрыв лазейки бабушкиной схемы на рынке московской недвижимости.

Читать полностью » Более 2 млн человек задействованы в дропперстве в России — депутат Луговой сегодня в 12:57
Новые преступные схемы: как дропперство уничтожает финансовую систему России

Андрей Луговой сообщил, что более 2 млн человек участвуют в дропперстве в России, при этом проблема не уменьшается, а наоборот, требует комплексного подхода для решения.

Читать полностью » Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд сегодня в 12:12
Январь пришёл раньше срока: как календарь подарил пенсионерам лишний месяц ожиданий

Часть пенсионеров получит январские выплаты ещё в декабре: досрочное зачисление связано с длинными новогодними праздниками.

Читать полностью » Банки начисляют плату за обслуживание по забытым кредиткам — Бочкина сегодня в 12:12
Не пользовались годами, а расплачиваться придётся: кредитные карты готовят неприятный сюрприз

Неиспользуемые кредитные карты могут привести к долгам и отказам в займах — эксперт объяснила, почему их стоит закрыть как можно раньше.

Читать полностью » В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС сегодня в 11:57
Удалил за сутки — избежал наказания: как будут работать новые правила для кино и соцсетей

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за фильмы, которые, по мнению властей, дискредитируют традиционные ценности, — санкции могут достигать миллионов рублей.

Читать полностью » Мошенники продают билеты ЧМ-2026 россиянам вне официальных платформ — Sport Baza сегодня в 11:45
Билеты на ЧМ-2026 ушли в тень: перекупщики взвинтили цены до 500 тысяч рублей

Билеты на ЧМ-2026 продают по полмиллиона рублей, но без гарантий. Как перекупщики зарабатывают на недоступности официальных продаж.

Читать полностью » Очереди на границе Эстонии и России растянулись на километры — SHOT сегодня в 11:44
Новый год в очереди: граница Эстонии и России превратилась в испытание на выносливость

Перед Рождеством и Новым годом на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди: люди ждут въезда более суток.

Читать полностью »

Новости
Туризм
За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин
Культура и шоу-бизнес
В Туле не продали почти половину билетов на концерт Долиной — данные продаж
Садоводство
Уплотненную почву аэрируют перед выравниванием — House Digest
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Питомцы
Клонирование домашних животных имеет успех лишь в 16% случаев — The Conversation
Россия
Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента — Михаил Мишустин
Россия
В России заблокировали 14 млн номеров в 2025 году — Дмитрий Угнивенко
Красота и здоровье
Гонконгский грипп распространился в России — Анча Баранова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet