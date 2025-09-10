Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:46

В полости рта живут бактерии, которые могут довести до инфаркта

Профессор Пекка Кархунен: бактерии могут участвовать в развитии инфаркта миокарда

Учёные из Финляндии и Великобритании представили результаты исследования, которые могут полностью изменить наше понимание причин сердечных приступов. До недавнего времени считалось, что инфаркт миокарда возникает исключительно из-за накопления холестерина и влияния факторов образа жизни. Однако новые данные показывают: в развитии болезни могут участвовать скрытые инфекции, которые годами остаются незамеченными.

Как бактерии скрываются в организме

Исследователи обнаружили, что внутри атеросклеротических бляшек могут формироваться бактериальные биоплёнки. Эти структуры представляют собой своеобразные "убежища" для микробов, где они надёжно защищены от иммунной системы и действия антибиотиков. В таком состоянии бактерии способны сохраняться десятилетиями, не вызывая никаких симптомов.

Опасность возникает тогда, когда биоплёнка активируется внешним фактором — например, вирусной инфекцией. Под действием триггера микроорганизмы начинают активно размножаться, провоцируя воспаление. В результате фиброзная оболочка бляшки разрушается, и в сосуде образуется тромб, который и приводит к инфаркту.

Новая гипотеза о происхождении инфаркта

Ранее основной причиной ишемической болезни сердца считались окисленные липопротеины низкой плотности. Организм воспринимает их как чужеродные вещества, что запускает воспалительный процесс в артериях. Теперь же выясняется, что у этой схемы есть ещё один скрытый участник — бактерии.

"Участие бактерий в ишемической болезни сердца подозревалось давно, но прямых и убедительных доказательств не хватало. Наше исследование продемонстрировало наличие генетического материала — ДНК — нескольких бактерий полости рта внутри атеросклеротических бляшек", — отметил профессор Пекка Кархунен.

Учёные не только зафиксировали присутствие бактериальной ДНК, но и смогли с помощью антител выявить биоплёночные структуры в артериальных тканях. В случаях инфаркта миокарда наблюдалось высвобождение бактерий из этих биоплёнок, что подтверждает их роль в развитии болезни.

Возможности для диагностики и профилактики

Обнаруженные данные открывают новые перспективы в медицине. Если инфаркты действительно могут иметь инфекционную природу, это меняет подход к их диагностике и лечению. Возможными направлениями станут:

  1. Создание тестов, которые позволяют выявлять скрытые бактериальные биоплёнки в сосудах.
  2. Разработка препаратов, способных разрушать защитную матрицу биоплёнок и делать бактерии уязвимыми для иммунной системы.
  3. Изучение возможности вакцинации против определённых штаммов микроорганизмов, участвующих в формировании атеросклеротических бляшек.

Учёные подчеркивают: речь не идёт об отказе от традиционных факторов риска, таких как контроль уровня холестерина, правильное питание или физическая активность. Однако инфекционная гипотеза даёт шанс на появление дополнительных методов защиты.

Масштаб проекта

Работа велась сразу в нескольких научных центрах: университетах Тампере и Оулу, Финском институте здравоохранения и социального обеспечения, а также Оксфордском университете. Для анализа были использованы образцы тканей как от людей, умерших от внезапной сердечной смерти, так и от пациентов, перенесших операции по очистке артерий.

Исследование стало частью крупного международного проекта, финансируемого Европейским союзом. В нём участвуют 11 стран, а значительную поддержку обеспечили Финский фонд сердечно-сосудистых исследований и Фонд Джейн и Аатоса Эркко.

Что это значит для будущего

Результаты финско-британской группы позволяют по-новому взглянуть на сердечно-сосудистые заболевания. Если удастся подтвердить инфекционный характер инфаркта миокарда, появится возможность снизить смертность от одной из главных причин гибели людей во всём мире.

Такое открытие даёт надежду, что в будущем профилактика инфаркта будет включать не только контроль холестерина и образа жизни, но и борьбу с определёнными микробами. Это может привести к созданию принципиально новых вакцин и терапевтических стратегий.

