Олег Белов Опубликована сегодня в 21:03

Не желудок, а тело голодает: скрытый синдром, который разрушает изнутри

Скрытый голод опасен гиповитаминозом и ускоренным старением — предупреждение врача

Вы позавтракали, но через час снова тянет к холодильнику? Съели обед, а рука тянется к сладкому? Кажется, вы просто не наелись. Но что, если вы на самом деле сыты по калориям, а организм при этом всё равно требует еды? Это не слабость — это синдром скрытого голода, предупреждает врач-диетолог Нурия Дианова.

Что такое скрытый голод?

Это состояние, при котором человек потребляет достаточно — а иногда и слишком много — калорий, но при этом не получает нужного количества витаминов, микроэлементов и нутриентов. Вроде бы едите много, а организм — как пустой.

"Скрытый голод — это не про пустой желудок, а про пустое питание", — поясняет Дианова.

Почему это опасно?

На первый взгляд — ничего страшного. Но со временем дефицит нутриентов может привести к:

  • гиповитаминозам,
  • нарушению обмена веществ,
  • ускоренному старению клеток,
  • ослаблению иммунитета,
  • хроническим заболеваниям.

Самое коварное — последствия не проявляются сразу. Они накапливаются медленно, на фоне усталости и стресса.

Виновата "гонка выживания"

Многие просто не успевают заботиться о себе: работа, семья, дедлайны. Питание становится хаотичным — перекусы на бегу, кофе с круассаном, ужин из полуфабрикатов. В итоге:

  • еда есть, но она пустая — лишена полезных веществ;
  • калории поступают, но витаминов и минералов не хватает;
  • усталость, раздражение, переедание — постоянные спутники.

И даже покупка дорогих витаминов не решает проблему — нужно менять образ жизни, а не просто добавлять таблетки.

Как распознать скрытый голод?

Прислушайтесь к себе. Вот ключевые признаки:

  • Хроническая усталость, сонливость — возможен дефицит витаминов группы B, железа, фолиевой кислоты.
  • Сухая кожа, высыпания — не хватает витаминов A, E, цинка.
  • Снижение настроения, апатия — сигнал о нехватке омега-3, витамина D.
  • Запоры, дискомфорт в ЖКТ — возможно, не хватает клетчатки и пребиотиков.
  • Тяга к сладкому и жирному — организм ищет быструю энергию, потому что настоящую не получает.

Как справиться со скрытым голодом?

Вот стратегия, предложенная Диановой:

1. Соблюдайте "правило тарелки"

  • 1/2 — овощи
  • 1/4 — белки (мясо, рыба, бобовые)
  • 1/4 — сложные углеводы (цельнозерновые продукты)
  • 1 ч. л. растительного масла
  • немного "радости": горький шоколад, мёд, сухофрукты

2. Выбирайте цельные продукты

цельнозерновой хлеб, бурый рис, цельные каши вместо белого хлеба и шлифованного риса.

3. Ищите замену вредным продуктам

растительные жиры вместо трансжиров, натуральные сладости вместо сахара.

4. Изучайте основы питания

понимание того, что нужно именно вашему организму, — половина успеха.

5. Осваивайте полезные рецепты

блюда без вреда могут быть не менее вкусными. Начните с одного нового блюда в неделю.

6. Проходите обследования

регулярные анализы помогут заметить дефицит до того, как он проявится внешне.

Вывод

Скрытый голод — это не прихоть и не надуманный синдром. Это реальность современного питания, в которой важно не просто есть, а питаться правильно. Ваш организм может получать достаточно калорий, но всё равно страдать от нехватки важнейших веществ. Пора взять контроль в свои руки — и перестать заедать дефициты сладким.

