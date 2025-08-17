Не желудок, а тело голодает: скрытый синдром, который разрушает изнутри

Вы позавтракали, но через час снова тянет к холодильнику? Съели обед, а рука тянется к сладкому? Кажется, вы просто не наелись. Но что, если вы на самом деле сыты по калориям, а организм при этом всё равно требует еды? Это не слабость — это синдром скрытого голода, предупреждает врач-диетолог Нурия Дианова.

Что такое скрытый голод?

Это состояние, при котором человек потребляет достаточно — а иногда и слишком много — калорий, но при этом не получает нужного количества витаминов, микроэлементов и нутриентов. Вроде бы едите много, а организм — как пустой.

"Скрытый голод — это не про пустой желудок, а про пустое питание", — поясняет Дианова.

Почему это опасно?

На первый взгляд — ничего страшного. Но со временем дефицит нутриентов может привести к:

гиповитаминозам,

нарушению обмена веществ,

ускоренному старению клеток,

ослаблению иммунитета,

хроническим заболеваниям.

Самое коварное — последствия не проявляются сразу. Они накапливаются медленно, на фоне усталости и стресса.



Виновата "гонка выживания"

Многие просто не успевают заботиться о себе: работа, семья, дедлайны. Питание становится хаотичным — перекусы на бегу, кофе с круассаном, ужин из полуфабрикатов. В итоге:

еда есть, но она пустая — лишена полезных веществ;

калории поступают, но витаминов и минералов не хватает;

усталость, раздражение, переедание — постоянные спутники.

И даже покупка дорогих витаминов не решает проблему — нужно менять образ жизни, а не просто добавлять таблетки.

Как распознать скрытый голод?

Прислушайтесь к себе. Вот ключевые признаки:

Хроническая усталость, сонливость — возможен дефицит витаминов группы B, железа, фолиевой кислоты.

Сухая кожа, высыпания — не хватает витаминов A, E, цинка.

Снижение настроения, апатия — сигнал о нехватке омега-3, витамина D.

Запоры, дискомфорт в ЖКТ — возможно, не хватает клетчатки и пребиотиков.

Тяга к сладкому и жирному — организм ищет быструю энергию, потому что настоящую не получает.

Как справиться со скрытым голодом?

Вот стратегия, предложенная Диановой:

1. Соблюдайте "правило тарелки"

1/2 — овощи

1/4 — белки (мясо, рыба, бобовые)

1/4 — сложные углеводы (цельнозерновые продукты)

1 ч. л. растительного масла

немного "радости": горький шоколад, мёд, сухофрукты

2. Выбирайте цельные продукты

цельнозерновой хлеб, бурый рис, цельные каши вместо белого хлеба и шлифованного риса.

3. Ищите замену вредным продуктам

растительные жиры вместо трансжиров, натуральные сладости вместо сахара.

4. Изучайте основы питания

понимание того, что нужно именно вашему организму, — половина успеха.

5. Осваивайте полезные рецепты

блюда без вреда могут быть не менее вкусными. Начните с одного нового блюда в неделю.

6. Проходите обследования

регулярные анализы помогут заметить дефицит до того, как он проявится внешне.

Вывод

Скрытый голод — это не прихоть и не надуманный синдром. Это реальность современного питания, в которой важно не просто есть, а питаться правильно. Ваш организм может получать достаточно калорий, но всё равно страдать от нехватки важнейших веществ. Пора взять контроль в свои руки — и перестать заедать дефициты сладким.