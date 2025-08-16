Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выявлены бактерии микрофлоры
© https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:42

Чем чище кажется дом, тем опаснее его детали: грязь любит порядок

Кажется, дома мы в безопасности. Но не всё так чисто, как кажется на первый взгляд. Некоторые вещи в вашем доме способны принести организму больше вреда, чем прогулка по пыльной улице или поездка в маршрутке. И дело не в очевидных источниках загрязнения, а в тех, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно — даже не задумываясь.

Где обитает невидимая угроза и как с ней бороться — рассказываем.

Зубная щётка: гигиена с "туалетным" шлейфом

Звучит неприятно, но факт: на щётке легко приживаются бактерии из унитаза. И неважно, раздельный у вас санузел или совмещённый — "миграция" микроорганизмов происходит с помощью рук. Достаточно дотронуться до крана грязными руками, потом — до щётки или стакана рядом. А кишечная палочка уже рядом с деснами.

Что делать:

  • Дезинфицируйте щётку 1-2 раза в неделю, опуская её в раствор соды.
  • Мойте руки до и после использования туалета и ванны.
  • Не храните щётку рядом с умывальником или унитазом.

Яйца: пища или источник сальмонеллёза?

Скорлупа яйца — не такой уж чистый продукт. Напоминаем: она выходит из курицы не с полки супермаркета, а из кишечника. После контакта со скорлупой на руках может остаться всё, что угодно — от сальмонелл до кишечных паразитов.

Что делать:

  • Обязательно мойте руки после контакта со скорлупой.
  • Никогда не касайтесь других продуктов, не вымыв руки после разбивания яиц.

Кошелёк: личный бактериологический арсенал

Деньги грязные — это знают все. Но где они хранятся? В кошельке, который мы регулярно достаём, держим в руках, кладём на стол. После чего — за лицо, телефон, еду.

Что делать:

  • Протирайте кошелёк дезинфицирующей салфеткой хотя бы раз в неделю.
  • Мойте руки после использования наличных и перед приёмом пищи.

Разделочная доска: не место для компромиссов

Использовать одну доску для всего — опасная привычка. Мясо, хлеб, овощи — всё это оставляет свои следы. Сырые продукты могут передать бактерии термически необработанным.

Что делать:

  • Используйте отдельные доски для мяса, хлеба и овощей.
  • Мойте доски сразу после использования, лучше — с содой.
  • Храните их так, чтобы они не соприкасались.

Ветошь: тряпка с характером

Тряпка на кухне — это часто рассадник бактерий. Влажная, тёплая среда, соприкосновение с пищей и поверхностями — идеальные условия для роста микробов.

Что делать:

  • Кипятите тряпки после использования не менее 15 минут.
  • Меняйте кухонные тряпки каждые 2-3 дня.
  • Не используйте одну и ту же ветошь для пола и стола.

Кухонная раковина: лидер по заражению

Гигиенисты уверены: кухонная мойка — самый грязный объект в доме. После мытья овощей, посуды, курицы или рыбы на её поверхности остаются колонии микробов.

Что делать:

  • Обрабатывайте раковину каждый вечер, особенно после работы с сырыми продуктами.
  • Используйте антибактериальные средства или соду с уксусом.

Компьютерная мышь: рабочее место с микрофлорой

Сюда тянутся руки после еды, уборки, транспорта. А значит, всё, что вы принесли, остаётся на поверхности.

Что делать:

  • Протирайте мышку дезинфицирующей салфеткой не реже 1-2 раз в неделю.
  • Мойте руки до и после работы за компьютером.

Крышка унитаза: без прикрас

Иногда унитаз может быть обиталищем не только бактерий, но и простейших паразитов, таких как трихомонады. Они способны жить на крышке унитаза несколько часов и вызывать воспалительные заболевания.

Что делать:

  • Мойте крышку дезинфицирующими средствами хотя бы 2-3 раза в неделю.
  • Не садитесь на сиденье унитаза в общественных местах без защитных накладок.
  • Не ставьте щётки и гигиенические принадлежности рядом.

Заключение

Наш дом кажется безопасной средой, но именно в мелочах и рутинах скрываются основные угрозы. Чтобы избежать хронических инфекций, аллергий и пищевых отравлений, достаточно внимательности, регулярной гигиены и логики. Подумайте, что вы трогаете ежедневно — и что вы с этим потом делаете.

