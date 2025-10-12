Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Токио
Токио
© flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:46

Токио без неона и толп: маршрут для тех, кто ищет настоящее

Нетуристический Токио: арт-отели, ретро-кафе и храмы, где оживает настоящая Япония

Токио — город, в котором невозможно остаться без кадра. Но за неоновыми вывесками и шумом туристических улиц скрывается другая сторона японской столицы — тихая, утончённая, и по-своему фотогеничная. Если вы хотите увидеть город глазами тех, кто в нём живёт, а не толпится в Сибуе ради очередного селфи, эта подборка — ваш маршрут.

Гостиницы, где хочется остаться подольше

Отели Токио давно превратились в самостоятельный жанр искусства. Но самые запоминающиеся — не те, что блистают сталью небоскрёбов, а те, что создают атмосферу дома с характером.

В районе Нихонбаси спрятан арт-отель BnA Wall, где каждый номер превращён в полноценную художественную инсталляцию. Комнаты оформлены японскими художниками: здесь можно заснуть среди графических панелей или проснуться в интерьере, напоминающем футуристическую галерею. Самая узнаваемая — комната Sushi Wars с неоном и фантазийной композицией из суши-форм.

Всего в нескольких минутах ходьбы — бутик-отель K5, расположенный в бывшем здании банка 1920-х годов. Каждая деталь здесь продумана: рукотворные шторы, деревянные перегородки, приглушённый свет и джунгли комнатных растений. Бар Akai внизу, с его винно-малиновыми стенами и бархатными креслами, будто создан для съёмок ретро-фильма.

Если тянет к более лёгкому и солнечному стилю, обратите внимание на Trunk (Hotel) Yoyogi Park. Открытый в 2023 году, он вобрал эстетику японского минимализма и уличной энергии Сибуи. Из окон открывается вид на парк Йойоги, а на крыше гостей ждёт бассейн, джакузи и устричный бар под открытым небом. Идеальное место, чтобы скрыться от суеты, не покидая центра мегаполиса.

Ночная жизнь без толп и таблоидов

Ночью Токио не спит — и не только в шумном Кабуки-тё. За фасадами небоскрёбов и вывесками скрываются бары, где ценят атмосферу и внимание к деталям.

А в лабиринте Golden Gai в Синдзюку стоит найти бар Open Book. Место крошечное, но легендарное: стены уставлены книгами покойного писателя Комимасы Танаки, а за стойкой готовят фирменный лимонный сауэр на тёмном сётю и лайме из Хиросимы. Если повезёт, с вами заговорят местные — и это будет лучше любого путеводителя.

Совсем другой опыт ждёт в Club 27 - бывшем кабаре 1970-х, днём превращённом в уютное кафе 27 Kissa. Здесь за бархатными шторами подают омурис и крем-соды цвета морской волны, а вечером заведение оживает под зеркальными потолками: на сцене выступают танцоры на пилоне и транс-артисты, превращая ночь в театральный перформанс.

Ретро-кафе, где время остановилось

Среди сотен кофеен Токио есть такие, где кофе пахнет прошлым. Кафе Arles в Синдзюку — одно из них. Оно открылось в 1978 году и с тех пор почти не изменилось: тусклый свет, джаз из динамиков, облака табачного дыма и кошачьи фигурки, выглядывающие со всех полок. Это не тематическое "кошачье кафе", а настоящий музей эпохи Сёва. Здесь лучше не торопиться: заказать дынную соду, неаполитанскую пасту и просто смотреть, как жизнь течёт за окном. Иногда одна из двух кошек владельца может выбрать ваш стол, и тогда день обещает быть удачным.

Храм кошачьей удачи

Если вам ближе тихие прогулки, отправляйтесь в район Сэтагая, в храм Готокудзи. Он считается родиной знаменитой фигурки манэки-нэко — кошки, машущей лапой на удачу. На территории храма сотни белых статуэток всех размеров выстроены на деревянных полках, создавая почти гипнотическое зрелище. Это место притягивает не только туристов, но и фотографов, ищущих символ спокойствия и повседневного счастья. И да, сувенир из лавки при храме станет куда более личным напоминанием о поездке, чем любая безделушка из аэропорта.

Где прошлое встречается с современностью

Не весь Токио сияет стеклом и бетоном. Район Янака сохранил облик довоенной Японии: узкие улицы, деревянные дома, семейные лавки. Здесь можно почувствовать дух старого города, не покидая мегаполиса.

Главная культурная точка — галерея SCAI The Bathhouse, открытая в бывшей общественной бане. Снаружи — старая плитка и деревянные двери, внутри — белые стены и современные инсталляции. Это пространство объединяет прошлое и настоящее, как и весь район вокруг.

После посещения галереи стоит заглянуть в Kayaba Coffee, расположенное в столетнем доме с деревянными перекрытиями. Здесь подают сэндвич с яйцом, который сами токийцы называют "эталонным". Лучшее место, чтобы передохнуть, наблюдая, как на улице медленно катится велосипед с корзиной фруктов.

Развлечения с ароматом прошлого

Не всем по душе шумный Tokyo Disneyland. Если хотите почувствовать атмосферу старинного праздника, отправляйтесь в Асакуса Ханаясики - старейший парк развлечений Японии, работающий с 1853 года. Карусели, ретро-аттракционы, дом с привидениями и американские горки, пролетающие над крышами Асакусы, — всё это создаёт уютное ощущение детства. Даже лебединые лодочки на пруду здесь кажутся кадром из старого аниме.

Советы шаг за шагом

  1. Берите с собой наличные — многие старые кафе и бары не принимают карты.
  2. Если хотите поймать атмосферу без толп, приходите по будням до полудня.
  3. Не полагайтесь только на Google Maps — самые интересные места находятся за углом.
  4. В храмах и ретро-районах уважайте тишину и не используйте вспышку при съёмке.
  5. В барах с ограниченными местами лучше бронировать столик заранее.

А что если…

…у вас всего один день?
Тогда совместите прогулку по Янаке утром, обед в K5 или Trunk, а вечер проведите в Club 27. Это даст представление о разных гранях Токио — от медитативного до дерзкого.

Плюсы и минусы

Опыт

Плюсы

Минусы

Нетуристические районы

Аутентичность, контакт с культурой

Меньше указателей на английском

Ретро-кафе

Атмосфера, уникальные кадры

Ограниченное меню

Храмы

Спокойствие, культурная глубина

Расстояние от центра

Интересные факты

  • В Токио более 5 миллионов торговых автоматов - на каждый двадцатый житель.
  • Район Симокитадзава считается "меккой секонд-хендов" и независимых дизайнеров.
  • Манэки-нэко из Готокудзи вдохновил японскую сеть сувенирных талисманов, продающихся по всему миру.

FAQ

Как передвигаться между этими районами?
Проще всего — на метро JR Line и Tokyo Metro; поездка между Сибуей и Сэтагаей займёт около 20 минут.

Что купить на память?
Статуэтку манэки-нэко из Готокудзи, винтажный комикс в Симокитадзаве или фирменную чашку из Kayaba Coffee.

Когда лучше ехать?
Весной, когда цветёт сакура, или осенью, когда город окутан золотыми оттенками — в эти сезоны свет идеален для съёмки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тобольск - первый город Сибири и центр исторического наследия региона сегодня в 10:52
Город, где началась Сибирь: как Тобольск хранит тайны императоров и ссыльных

Тобольск — первая столица Сибири и единственный каменный кремль за Уралом. Узнайте, чем удивляет этот город, где история и тайга слились в одно целое.

Читать полностью » Тверь: история, достопримечательности и лучшие места для путешествия по городу на Волге сегодня в 9:48
Музей Плюшкина, Дом бабочек и дворец Екатерины II: что посмотреть в Твери за два дня

Тверь — старинный город на Волге, где императорские дворцы соседствуют с современным стрит-артом. Узнайте, как провести идеальные выходные между двумя столицами.

Читать полностью » Таруса: Город Цветаевой, Паустовского и Поленова на берегу Оки сегодня в 8:44
Город, где время шепчет стихами: Таруса хранит дыхание Цветаевой и Паустовского

Таруса — город тишины и вдохновения. Узнайте, почему этот уголок Калужской области стал пристанищем поэтов, художников и всех, кто ищет гармонию.

Читать полностью » Суздаль - музей под открытым небом и духовный центр русского зодчества сегодня в 7:41
Каждый камень помнит князей: почему Суздаль называют сердцем древней Руси

Суздаль - сердце Золотого кольца и музей под открытым небом. Узнайте, как древний город сохранил дух Руси и стал символом её красоты и веры.

Читать полностью » Сочи - курортный центр России с музеями, водопадами и заповедниками сегодня в 6:38
Где президент пьёт чай, а туристы ищут водопады: Сочи живёт по своим правилам

Сочи — место, где море и горы живут в гармонии. Узнайте, почему этот южный курорт стал жемчужиной России и столицей всесезонного отдыха.

Читать полностью » Соловецкие острова - архипелаг в Белом море и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня в 5:36
Соловки - святая земля Белого моря: монастырь, крепость и символ веры

Соловецкие острова — святая земля Белого моря, где монахи строили храмы, а история оставила след в камне. Путеводитель по самому загадочному архипелагу Севера.

Читать полностью » Смоленск: Крепость Бориса Годунова, Успенский собор и панорамы семи холмов сегодня в 4:33
От крепости Годунова до собора Успения: чем удивит древний Смоленск

Смоленск — город-щит и город-бриллиант. Где крепость Бориса Годунова соседствует с уютными улицами и героическая история оживает на каждом холме.

Читать полностью » Сибирь: география, народы и природные достопримечательности региона сегодня в 3:28
Открой для себя Сибирь: край, где оживают легенды и спят древние боги

Сибирь — край, где природа сильнее человека. Узнайте, как суровый климат, древние народы и непокорённые просторы делают её сердцем России.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Джорджина Филлипс объяснила, чем опасно есть насекомых для кошек
Наука
В Германии при строительстве велодороги нашли кладбище средневековой больницы
Технологии
Глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания недооценила потенциал стартапа Илона Маска xAI
Дом
Эксперт Михаил Лукшин: роботы с распылителем очищают окна эффективнее и безопаснее
Еда
Гарвардская школа здравоохранения: регулярное употребление орехов продлевает жизнь на 2–3 года
Садоводство
В Алтайском крае напомнили сроки и правила утепления плодовых деревьев агроволокном
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Семир Ясаревик показал 24-минутную тренировку без оборудования
Красота и здоровье
Тейлор Свифт, Дуа Липа и Ариана Гранде сделали пуловер с короткими рукавами символом осеннего стиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet