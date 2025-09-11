Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:51

От руин до каньонов: другая Анталия, которую скрывают сосны

Руины античного Фаселиса в Анталии сохранили театр, бани и римские улицы

Анталия привычно ассоциируется с пляжами и курортами, но стоит немного отойти от побережья — и откроется совсем иной мир. Здесь оживает история Ликии, шумят сосновые леса, скрывающие древние руины, а горные тропы и ущелья ведут к природным чудесам, которые не встретишь у воды. Этот регион словно приглашает выйти за рамки привычного отдыха и почувствовать глубину Средиземноморья.

Фаселис: порт, ставший легендой

Среди хвойных рощ национального парка Бейдаглары, прямо у моря, спрятаны руины античного Фаселиса. В древности этот город был важным ликийским портом, через который проходили торговые пути. До наших дней сохранились остатки римских бань, театра и мощёных улиц, которые постепенно открывают археологи. Атмосфера здесь особенная: шум волн и аромат сосен переплетаются с эхом тысячелетий.

Прогуливаясь среди каменных колонн, легко представить, как когда-то кипела жизнь на пристани, прибывали корабли с товарами, звучала музыка и смех. Сегодня Фаселис стал тихим уголком, где история встречается с нетронутой природой.

Каньон Гёйнюк: сила воды и камня

Чуть западнее начинается другое путешествие — в сердце каньона Гёйнюк. Его отвесные скалы и изумрудные водоёмы давно полюбились туристам, которые ищут приключений. Здесь можно отправиться в пеший поход, преодолевая мостики и каменные тропы, или попробовать себя в скалолазании.

Каньон известен своими бирюзовыми бассейнами, где можно освежиться после долгого пути. Летом вода кажется особенно манящей, а прохлада ущелий дарит спасение от южной жары. Местные гиды предлагают маршруты разной сложности — от лёгких прогулок до экстремальных туров с альпинистскими элементами.

Олимп: вершина мифов и панорам

Кульминацией такого путешествия становится гора Олимп, возвышающаяся на 2365 метров над уровнем моря. В древности её считали местом силы, где, по преданиям, обитали боги. Сегодня сюда можно подняться не только пешком, но и на современной канатной дороге.

С вершины открываются впечатляющие виды: бескрайнее Средиземное море, цепь гор Бейдаглары, маленькие деревни у подножия. Здесь особенно остро чувствуешь контраст — с одной стороны, мифы и легенды, с другой — холодный камень и тишина высоты.

Путешествие за рамками курорта

Отправляясь за пределы пляжей Анталии, легко открыть для себя многослойность этого региона. Здесь переплетаются античные руины, природные заповедники и горные пейзажи. Турист, привыкший к отелям и морскому отдыху, неожиданно получает возможность увидеть Турцию с другой стороны — живую, историческую и невероятно разнообразную.

Каждый маршрут — будь то прогулка по Фаселису, поход в каньон или подъём на Олимп — добавляет к отдыху глубину и насыщенность. Именно в этих путешествиях ощущается настоящее дыхание Средиземноморья, которое выходит далеко за пределы привычных пляжей.

