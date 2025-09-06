Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:08

Дания без фьордов и гор: чем удивляет самая "спокойная" страна Скандинавии

Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства

Дания — небольшая по размеру страна, но её культурное богатство, уютные города и уникальная природа делают путешествие сюда по-настоящему запоминающимся. В отличие от суровых горных ландшафтов Норвегии или бескрайних лесов Швеции, Дания встречает гостей равнинными пейзажами, длинными пляжами с белым песком и колоритными рыбацкими деревнями. Добраться сюда легко, а перемещаться можно любым способом — на поезде, велосипеде, автомобиле или даже на пароме.

Копенгаген — сердце страны

Столицу сложно сравнить с другими мегаполисами: она камерная, дружелюбная и ориентирована на велосипедистов. Копенгаген известен своим стремлением к гармонии между работой и личной жизнью, и это ощущается во всём — от неспешных прогулок до гастрономических впечатлений. Здесь нет множества культовых достопримечательностей, но атмосфера города завораживает: можно взять велосипед напрокат, искупаться в гавани, устроить бранч в Glyptoteket или заглянуть в Национальный музей, где хранятся артефакты викингов. А в Садах Тиволи до сих пор катаются на старинных американских горках. Совсем рядом находятся пляжи Амагер Стрэнд и необычный лыжный склон Копенхилл.

Орхус — студенческий ритм

Второй по величине город страны живёт благодаря молодёжной энергии. Университет, арт-галереи и яркая уличная жизнь делают Орхус местом, где традиции соседствуют с современным искусством. Галерея ARoS с её радужным панорамным кругом давно стала символом города. А в Латинском квартале туристов ждут узкие улочки, уютные кафе и небольшие магазины дизайнерской одежды и декора. Кроме того, Орхус — отличная база для поездок по Ютландии: поблизости национальный парк Молс Бьерге, озёра и песчаные пляжи.

Северная Зеландия — искусство и история

Всего в часе езды от столицы находится Датская Ривьера. Здесь можно совместить пляжный отдых с культурной программой. Рыбацкие деревни, такие как Гиллелее и Tisvildeleje, очаровывают своей простотой, а в Хельсингёре возвышается замок Кронборг, вдохновивший Шекспира на создание "Гамлета". Особое внимание стоит уделить музею Луизиана, который по праву считается одной из лучших художественных галерей Европы. В этом регионе также находится Роскилле с собором, где покоятся короли викингов, и музеем кораблей, где проводят прогулки на копиях древних судов.

Северная Ютландия — дикая природа

Эта часть страны поражает своей суровой красотой. Вересковые пустоши, бескрайние пляжи, первый национальный парк Дании Твой и бушующие моря создают особое настроение. Здесь можно увидеть церковь, наполовину занесённую песком, прогуляться по дюнам или заглянуть в Скаген — город художников и рыбаков. Для путешествия по Северной Ютландии лучше арендовать автомобиль, иначе многие уголки останутся недоступными.

Западная Ютландия — царство птиц и ветра

Длинные пляжи, кемпинги и отели на побережье привлекают семьи, а сам регион известен как одно из лучших мест для наблюдения за птицами. Национальный парк Ваттовое море, включённый в список ЮНЕСКО, является домом для тюленей и мигрирующих видов птиц. Особенно красиво здесь в сентябре, когда тысячи скворцов создают в небе впечатляющие фигуры. Неподалёку расположен остров Мандё, куда можно попасть только во время отлива.

Оденсе — город Андерсена

Родина знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена хранит память о нём в музеях, посвящённых его жизни и творчеству. Самый интересный из них — H. C. Andersen Hus, где можно буквально погрузиться в мир фантазии писателя. Оденсе известен и своей гастрономией: здесь подают местные угощения, включая сладкий пирог брунсвигер. Сам остров Фюн, где расположен город, называют "садом Дании" благодаря плодородным землям и множеству ферм.

Южный архипелаг Фюн — островная романтика

К югу от Оденсе начинается мир маленьких островов, каждый из которых хранит свой колорит. Здесь можно встретить диких лошадей, прогуляться по фахверковым деревушкам или насладиться уединением на пляжах. Самые популярные острова — Эрё и Лангеланд, куда регулярно ходят паромы. Некоторые из них полностью свободны от машин, что создаёт особую атмосферу спокойствия.

Борнхольм — остров солнца

Этот уголок в Балтийском море находится ближе к Швеции, чем к Дании, но именно здесь больше всего солнечных дней в году. Борнхольм славится рыбными коптильнями, ремесленными мастерскими и песчаными пляжами. На одном из них песок настолько мелкий, что его использовали в песочных часах. Благодаря особому свету остров стал центром притяжения художников и керамистов.

Дания сочетает в себе динамичность городов, спокойствие деревень и красоту дикой природы. Независимо от того, что вам ближе — культурные открытия, пляжный отдых или прогулки по природным паркам, здесь всегда найдётся место, которое подарит новые впечатления.

