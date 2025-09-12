Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шапада-Диамантина
Шапада-Диамантина
© flickr.com by Cleide Isabel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Туристы проходят мимо, а зря: маленькие города Баии, которые удивляют

Жикириса, Кашуэйра и Назаре-дас-Фариньяс: необычные города Баии для путешествий

Баия известна на весь мир своими знаменитыми городами — Салвадором, Порту-Сегуру, Шападой и Морру-де-Сан-Паулу. Но именно за пределами привычных маршрутов скрываются настоящие жемчужины, которые открывают другую, более тихую и аутентичную сторону штата.

Мы собрали пять удивительных мест, где можно почувствовать атмосферу Баии, вдали от толп туристов. Это уголки, наполненные природной красотой, культурными традициями и историей.

Диого — деревня среди дюн

Всего в 19 километрах от Салвадора находится крохотная деревня Диого. Она утопает в белоснежных песчаных дюнах и окружена кристально чистой рекой. Здесь же расположен пляж Санту-Антониу — место с захватывающими видами, идеально подходящее для тех, кто мечтает о спокойных выходных на побережье.

Жикириса — город водопадов

В 250 километрах от столицы Баии находится Жикириса — небольшой городок с населением около 13 тысяч человек. Его сердце — это каскады и водопады, в числе которых Кашуэйра-дус-Празереш, Гиго, Кашуэйра-дус-Аморес и Рода-д'Агуа.

Жикириса — идеальное направление для тех, кто ищет гармонии с природой и хочет провести уикенд в уединении.

Кашуэйра — история у реки Парагуасу

Город Кашуэйра, некогда бывший резиденцией правительства штата, хранит богатое культурное и историческое наследие. Он расположен всего в 120 километрах от Салвадора, на берегу реки Парагуасу.

Здесь туристов встречают Мемориал Братства Богоматери Доброй Смерти, Императорский мост Дона Педру II, Музей Хансена Баия, а также один из самых ярких культурных событий региона — литературный фестиваль FLICA.

Назаре-дас-Фариньяс — город маниоковой муки

Через час езды на пароме от Салвадора открывается Назаре-дас-Фариньяс — город, где до сих пор чтят традиции производства маниоковой муки. Именно этот промысел подарил муниципалитету его название.

Туристов здесь привлекают ярмарка Caxixis с изделиями из глины, церковь Богоматери из Назарета, старинный кинотеатр Rio Branco и монумент Иисусу из Назарета.

Ибикоара — царство водопадов и гор

На юго-западе штата, в труднодоступном районе, раскинулся муниципалитет Ибикоара. Его природное богатство — водопады и горные хребты. Среди самых известных достопримечательностей — водопад Буракан, водопад Фумасинья и природный парк Эспальяду.

Для любителей активного отдыха это направление станет настоящим открытием, ведь Ибикоара — это место, где можно соприкоснуться с дикой природой во всей её красоте.

