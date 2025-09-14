Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Город Фару, Португалия
Город Фару, Португалия
© commons.wikimedia.org by Husond is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 18:32

Не Лиссабон и не Порту: почему именно Фару открывает душу Португалии

Фару привлекают туристов тишиной, устрицами и встречами с дельфинами

Фару долго оставался в тени других городов Алгарве, но сейчас его постепенно открывают для себя путешественники. Это столица региона, сочетающая историю, культуру и настоящий ритм южной Португалии. Здесь нет привычной курортной суеты у пляжей, зато есть очарование старых улочек, живые традиции и ощущение подлинности. Фару можно рассматривать как самостоятельное направление или удобную базу для знакомства с Алгарве.

Когда лучше ехать

Фару хорош в любое время года. Зимой температура держится около +16 °C, работают музеи, рестораны и проходят мероприятия. Летом здесь солнечно, но не изнуряюще жарко благодаря океаническому бризу. С июля по сентябрь проходят фестивали, включая праздник морепродуктов Festa da Ria Formosa и народный фольклорный фестиваль FolkFaro. Самые комфортные месяцы для визита — апрель, май и октябрь: тепло, но нет толп, легко попасть в рестораны и на паромы к островам.

Сколько времени выделить

Фару компактный, и главные достопримечательности Старого города можно осмотреть за день: крепостные стены, собор и музеи. Но чтобы почувствовать атмосферу и не спешить, лучше остаться на 2-3 ночи. Так у вас будет время и для прогулок по барьерным островам, и для поездки к римским руинам, и для морского тура с наблюдением за дельфинами. Неделя в Фару позволит исследовать соседние города — Ольян, Тавиру и творческий Луле, где можно попробовать себя в керамике азулежу.

Как передвигаться

Сам Фару удобно исследовать пешком, а до пляжей и островов добираться на автобусах или паромах. Для поездок по региону подойдут поезда и автобусы Vamus, а аренда автомобиля нужна лишь тем, кто планирует длительные автопутешествия.

Чем заняться

Острова и морские прогулки

Главное богатство Фару — лагуна Риа Формоза с её барьерными островами. Ilha da Barreta, или Ilha Deserta, славится тишиной и рестораном Estaminé, работающим на солнечной энергии. На острове Кулатра можно попробовать свежайшие устрицы и моллюсков, а в открытом океане круглый год встречаются дельфины, весной — даже киты. Экскурсии организуют местные биологи и рыбаки, что делает поездку ещё более аутентичной.

Вино и гастрономия

Район активно развивает виноделие. В 15 минутах от центра расположены Vinhas de Nexe — городские виноградники, возрождённые в 2022 году. Там проводят экскурсии и дегустации, где можно попробовать местные вина и закуски. В самом городе стоит заглянуть в винный бар Epicur — атмосферное место с ужином в стиле speakeasy.

История и архитектура

В деревне Эштой, всего в нескольких километрах от Фару, сохранились римские руины Милреу с мозаиками и храмом водного божества. Здесь же расположен дворец XVIII века Palácio de Estoi с садами и мавританскими элементами декора. Часть здания превращена в отель, но нижние сады открыты для посещения бесплатно.

Атмосфера фаду

Фаду — душа Португалии. В Фару живые выступления проходят в особенной обстановке: от средневековой церкви Igreja da Misericórdia до клуатров музея и ресторанов с ужином под музыку.

Ночная жизнь

Вечер в Фару — это коктейли на крыше с видом на лагуну, ужин из морепродуктов и музыка до утра. Здесь ценят петиску — маленькие блюда, напоминающие испанские тапас, а главные гастрономические хиты — тушёные морепродукты cataplana и свежая рыба на гриле. Для ночных танцев стоит заглянуть в культурный центр в старом пивном заводе, где проходят концерты под открытым небом.

Бюджет поездки

Фару остаётся городом для местных, а не для туристов, поэтому цены здесь умеренные. Можно выбрать бюджетное жильё в хостеле или остановиться в стильном отеле. Кофе стоит меньше евро, бокал вина — около 3-4 евро, обеденное меню — от 8 евро. Морские прогулки обойдутся в 40-60 евро, а дегустация вин — около 30 евро. Летом стоимость проживания растёт, но всё равно остаётся доступной по сравнению с другими странами Южной Европы.

Полезные советы

  • В некоторых ресторанах и музеях принимают только наличные, поэтому лучше иметь при себе немного евро.
  • Введён туристический налог: 2 евро с человека в сутки с марта по октябрь и 1 евро — в зимние месяцы.
  • Чаевые не обязательны, но принято оставлять мелочь или округлять счёт. За хороший сервис можно оставить 5-10%.
  • Город удобен для отдыха с детьми: здесь есть спокойные пляжи лагуны, прогулки на лодках и парки с павлинами.

