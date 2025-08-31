Скрытые бомбы замедленного действия: что диетологи исключили из своего рациона

Вопрос о том, какие продукты действительно полезны, а какие только кажутся таковыми, остаётся открытым. Новые исследования в области диетологии всё чаще пересматривают привычные представления о рационе. В центре внимания оказались такие неожиданные продукты, как куриная кожа, говяжьи мозги и даже молочная пенка.

Говяжьи мозги: источник питательных веществ или угроза здоровью

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, говяжьи мозги действительно богаты витаминами и ценными микроэлементами. Однако из-за высокого содержания холестерина и насыщенных жиров они представляют серьёзную опасность при регулярном употреблении.

Избыток этих веществ способствует образованию бляшек в сосудах, что ведёт к атеросклерозу — болезни, часто становящейся причиной сердечно-сосудистых катастроф. Но есть и другая угроза: недавние исследования показали, что в мозгах могут содержаться прионные белки.

"Недавние исследования показали, что говяжьи мозги могут содержать вредные вещества, такие как прионные белки. Они меняют нормальную структуру белков в мозге человека, что приводит к накоплению аномальных белков, повреждению нервных клеток и нейродегенеративным заболеваниям", — пояснила нутрициолог Вероника Гусакова.

Именно из-за риска прионных инфекций в ряде стран, включая США и Канаду, говяжьи мозги запрещены к использованию в пищевой промышленности.

Куриная кожа: калорийная добавка

Не меньший источник холестерина — куриная кожа. Её любят за хрустящую текстуру, но злоупотребление этим продуктом ведёт к тем же последствиям, что и употребление мозгов: повышению уровня холестерина и атеросклерозу.

Особенно опасна куриная кожа для людей с гипертонией и диабетом. Для них суточная норма холестерина не должна превышать 200 мг, и даже небольшая порция зажаренной кожицы способна приблизить к этой границе.

Молочная пенка: продукт с двойным характером

Казалось бы, молочная пенка безобидна, но и она вызывает споры. Сама по себе она не несёт серьёзного вреда, однако при непереносимости лактозы может вызывать вздутие, дискомфорт и другие проблемы с пищеварением.

"Польза молока и молочных продуктов доказана. Однако, при непереносимости лактозы — молочного сахара — молочные продукты будут вызывать дискомфорт в пищеварении. При лактазной недостаточности лучше использовать кисломолочные продукты в качестве источника кальция. В кисломолочных продуктах лактоза уже частично расщеплена бифидо- и лактобактериями", — отметила нутрициолог Вероника Гусакова.

Именно поэтому людям с лактазной недостаточностью стоит заменить цельное молоко и пенку на йогурты или кефир, которые переносятся организмом легче.

Даже привычные продукты могут скрывать неожиданные опасности. Куриная кожа и говяжьи мозги — калорийные источники холестерина, а молочная пенка при непереносимости лактозы доставляет серьёзный дискомфорт. Поэтому важно не только знать состав продуктов, но и учитывать индивидуальные особенности организма.