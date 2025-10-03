Вот куда исчезают деньги: эксперт объяснила природу "невидимых" расходов

Финансовая дисциплина начинается с внимательного учёта трат. Как отметила в беседе с MoneyTimes эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина, структура расходов семьи часто делится на три части:

"50 процентов на ипотеку, 30 процентов на еду и 20 процентов неизвестно куда. Чтобы понять вот эти 20% 'неизвестно куда', надо посчитать. Посмотреть банковскую выписку, все свести воедино. Наличные расчеты надо увидеть. Это самая сложная дискомфортная часть, но, только так можно узнать и понять, куда утекание денег происходит", — пояснила эксперт.

С чего начать

По словам специалиста, первый шаг — фиксировать расходы любым удобным способом. Это может быть блокнот, таблица или банковское приложение. Главное — видеть полную картину.

Где искать резервы для экономии

Никитина привела примеры статей расходов, которые чаще всего можно сократить без ущерба качеству жизни:

• Питание вне дома. "Ресторанные обеды нет необходимости, если это не встреча. На этом можно существенно сэкономить, если самостоятельно готовить", — отметила эксперт.

• Коммунальные услуги. Установка и замена счётчиков помогают снизить счета.

• Автомобиль. Личные поездки могут обходиться слишком дорого, если постоянная мобильность не обязательна.

• Отпуск. Расходы не обязательно должны исчисляться сотнями тысяч — всегда можно найти более доступные варианты.

• Гаджеты. Телефон или ноутбук можно выбрать в более бюджетном сегменте без потери качества.

Баланс между экономией и комфортом

При этом эксперт подчёркивает: полностью лишать себя радостей не стоит. Важно оптимизировать расходы, но оставлять место для трат, которые приносят удовольствие и повышают качество жизни.