Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шопоголизм
Шопоголизм
© Freepik by gpointstudio is licensed under public domain
Главная / Общество
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:37

Вот куда исчезают деньги: эксперт объяснила природу "невидимых" расходов

Финансовый консультант Никитина рассказала, как контролировать невидимые расходы бюджета

Финансовая дисциплина начинается с внимательного учёта трат. Как отметила в беседе с MoneyTimes эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина, структура расходов семьи часто делится на три части:

"50 процентов на ипотеку, 30 процентов на еду и 20 процентов неизвестно куда. Чтобы понять вот эти 20% 'неизвестно куда', надо посчитать. Посмотреть банковскую выписку, все свести воедино. Наличные расчеты надо увидеть. Это самая сложная дискомфортная часть, но, только так можно узнать и понять, куда утекание денег происходит", — пояснила эксперт.

С чего начать

По словам специалиста, первый шаг — фиксировать расходы любым удобным способом. Это может быть блокнот, таблица или банковское приложение. Главное — видеть полную картину.

Где искать резервы для экономии

Никитина привела примеры статей расходов, которые чаще всего можно сократить без ущерба качеству жизни:

Питание вне дома. "Ресторанные обеды нет необходимости, если это не встреча. На этом можно существенно сэкономить, если самостоятельно готовить", — отметила эксперт.
Коммунальные услуги. Установка и замена счётчиков помогают снизить счета.
Автомобиль. Личные поездки могут обходиться слишком дорого, если постоянная мобильность не обязательна.
Отпуск. Расходы не обязательно должны исчисляться сотнями тысяч — всегда можно найти более доступные варианты.
Гаджеты. Телефон или ноутбук можно выбрать в более бюджетном сегменте без потери качества.

Баланс между экономией и комфортом

При этом эксперт подчёркивает: полностью лишать себя радостей не стоит. Важно оптимизировать расходы, но оставлять место для трат, которые приносят удовольствие и повышают качество жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Алексей Курочкин рассказал о правилах защиты аккаунтов от взлома сегодня в 17:16

Один пароль на все аккаунты? Эксперт объяснил, чем это грозит

Пароли — главный барьер между пользователем и киберпреступниками. Эксперт рассказал, какие простые шаги помогут защитить личные данные и финансовые сервисы от взлома.

Читать полностью » Дерматолог Скорогудаева объяснила, как родителям реагировать на желание подростка сделать пирсинг сегодня в 16:51

Один прокол — сожаление на всю жизнь: вот чем опасен подростковый пирсинг

Подростки часто хотят подчеркнуть индивидуальность с помощью пирсинга. Врач рассказала, какие риски таит эта процедура и как родителям правильно выстраивать диалог с детьми.

Читать полностью » Адвокат Андрей Алешкин объяснил последствия просрочки коммунальных платежей вчера в 17:09

Сначала пени, потом переселение: вот чем оборачиваются долги за ЖКХ

Адвокат Андрей Алешкин рассказал Pravda. Ru, чем грозит просрочка по ЖКХ и почему своевременное погашение долгов помогает избежать серьёзных последствий.

Читать полностью » Гарри Мурадян: недоверие и агрессия в коллективе указывают на токсичную корпоративную среду вчера в 16:41

Вроде всё нормально, но работать тяжело? Возможно, компания живёт в токсичной культуре

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал Pravda.Ru, как проявляется токсичная корпоративная культура и почему её признаки важно вовремя заметить.

Читать полностью » Считала себя финансово грамотной — пока не раздался звонок: спас только крик мужа 01.10.2025 в 9:17

Почему даже самые осторожные могут попасться на уловки мошенников и как вовремя заметить манипуляцию.

Читать полностью » Эксперт Александр Дворянский рассказал о признаках мошенничества в рабочих чатах 29.09.2025 в 21:30

Срочное сообщение от "начальника" ночью: вот как работает новая схема мошенников

Мошенники всё чаще маскируются под рабочие чаты. Эксперт рассказал MosTimes, по каким признакам можно вычислить опасность ещё до первого сообщения.

Читать полностью » Эксперт Сергей Комков: сотрудничество семьи и школы возвращает детям интерес к учёбе 29.09.2025 в 21:13

Учителя не справятся в одиночку: вот что на самом деле мешает детям учиться

Что мешает школьникам учиться? Ответ в сотрудничестве взрослых: опыт родителей и знания учителей. Эксперт рассказал Pravda.Ru о ключевых факторах успеха.

Читать полностью » Эксперт Елена Булкина назвала самые востребованные сезонные профессии лета и зимы 26.09.2025 в 17:05

Лето за прилавком, зима в костюме: вот самые популярные сезонные профессии

Летом — мороженое и веранды, зимой — Деды Морозы. Какие профессии стали самыми востребованными сезонными и где ещё ждут работников?

Читать полностью »

Новости
Еда

Запекание сохраняет больше пользы, чем варка: эксперты о приготовлении свеклы
Красота и здоровье

Виктор Бикинеев рассказал, как безопасно начинать моржевание в ледяной воде
Культура и шоу-бизнес

Роман Анджея Сапковского "Перекрёсток воронов" разошёлся тиражом 3000 экземпляров в день премьеры
Наука

В Германии нашли древнейший в Европе артефакт с синей краской возрастом 13 тысяч лет
Авто и мото

Автоэксперт Вячеслав Субботин, какие ошибки водителей изнашивают сцепление
Красота и здоровье

Исследование: регулярные промывания носа почти вдвое уменьшают частоту отитов у детей
Технологии

Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora
Красота и здоровье

Побочные эффекты лекарств от гипертонии включают кашель и отёки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet