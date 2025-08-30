Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:28

Синий свет экранов крадёт не только сон: как вечерний скроллинг превратился в тихого убийцу

Утро со смартфоном приводит к дофаминовому голоду: советы нейробиологов

Мы привыкли думать, что главные враги здоровья — это курение, алкоголь и вредная еда. Но есть и другие опасности, куда менее очевидные. Они прячутся в привычках, которые мы воспринимаем как часть нормальной жизни, а порой даже как признак продуктивности и успеха. На деле именно эти "невидимые убийцы" способны разрушать организм и психику годами, действуя исподволь и без резких симптомов.

Многозадачность — миф о суперспособности

Мы часто хвастаемся умением делать несколько дел одновременно, уверены, что это показатель эффективности. На самом деле мозг не создан для одновременного выполнения сложных задач. Так называемая многозадачность — это не работа параллельно, а постоянное переключение внимания. Именно оно приводит к перегрузке, быстрой утомляемости и падению концентрации.

Учёные подсчитали, что в результате подобных переключений мы теряем до 40% продуктивного времени. Но ещё опаснее долгосрочные последствия: ухудшение памяти, снижение способности к концентрации, проблемы с контролем эмоций. Даже когда такой человек решает сосредоточиться на одной задаче, его мозг работает менее эффективно, чем у тех, кто привык выполнять дела последовательно.

Экран перед сном — саботаж сна

Привычка пролистывать ленту новостей или переписываться в мессенджерах перед сном кажется безобидной. Но синий свет экранов блокирует выработку мелатонина — гормона сна. Засыпание затягивается, а циркадные ритмы сбиваются.

Недосып тянет за собой цепочку проблем: снижение иммунитета, гормональные сбои, ухудшение памяти и концентрации. Прибавьте сюда чашку кофе вечером, нерегулярный график сна и привычку брать телефон в постель — и получится медленный, но верный удар по здоровью.

Утро со смартфоном — ложный источник мотивации

Для многих первое движение утром — потянуться за телефоном. Кажется, что это всего лишь проверка погоды или новостей. Но именно этот жест запускает механизм, который отнимает у вас энергию на весь день.

Дело в том, что мгновенный дофаминовый выброс от яркой информации снижает интерес к обычным делам. Работа, учёба или бытовые задачи начинают казаться скучными и утомительными. Более того, мозг сразу попадает в состояние реактивности — вместо того чтобы строить планы, вы начинаете реагировать на внешние раздражители и чужие события.

Скроллинг без конца — новая зависимость

Средний пользователь ежедневно прокручивает ленту соцсетей на десятки метров — это сопоставимо с высотой небоскрёба. Эксперты называют это "зомби-скроллингом", когда тело устало, глаза смотрят в экран, а палец механически движется вверх.

Проблема в том, что лента построена по принципу переменного вознаграждения, аналогичного игровым автоматам. Мозг получает случайные порции удовольствия, и это затягивает всё глубже. Итог — рассеянное внимание, перегрузка информацией и постепенная потеря способности к глубокому мышлению.

Стресс как норма — разрушение изнутри

Постоянные дедлайны, финансовые заботы и лавина информации воспринимаются нами как неизбежность. Но хронический стресс — это не просто усталость. Он запускает выработку кортизола и адреналина, которые при долгом воздействии разрушают иммунную систему, нарушают сон, влияют на гормональный баланс.

Высокий уровень стресса способен снижать либидо у мужчин, сбивать цикл у женщин, ухудшать работу кишечника и обмен веществ. В итоге человек оказывается в замкнутом круге: слабый иммунитет, бессонница, усталость — и новые стрессы, которые лишь усугубляют ситуацию.

Что важно помнить

Коварство этих привычек в том, что они не бьют по здоровью сразу. Сегодня кажется, что всё в порядке, завтра тоже, но спустя годы проявляются хроническая усталость, проблемы со сном, слабая память и постоянное напряжение.

Хорошая новость — всё это обратимо. Мозг пластичен, а организм способен восстанавливаться. Достаточно пересмотреть привычки: отказаться от многозадачности, ограничить использование смартфона, уделить внимание сну и освоить методы борьбы со стрессом. Постепенные изменения в повседневной жизни возвращают ясность мышления и здоровье.

