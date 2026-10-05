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Современный водонагреватель
Современный водонагреватель
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:17

Телевизор не работает, зарядка пустая: почему электроприборы все равно берут энергию из сети

Любые бытовые приборы, остающиеся включенными в розетку, продолжают расходовать электроэнергию, рассказал коммерческий директор группы компаний "Риал-Трейд" Александр Горохов. В беседе с NewsInfo эксперт разъяснил механизмы скрытого энергопотребления современной электроники и необходимость изучения технических инструкций.

Специалист обратил внимание на то, что даже минимальная индикация на корпусе устройства свидетельствует о работе внутренних цепей питания. К примеру, светящаяся лампочка или активный дисплей требуют постоянной подпитки из сети. Хотя современные технологии стремятся к минимизации таких потерь, суммарный расход может быть заметен при большом количестве техники. Нередко бытовая техника расходует электричество именно из-за желания производителей сделать ее использование максимально комфортным и мгновенным.

"Если мы берем, к примеру, микроволновую печь, многие выставляют время, циферблат светится. Он может быть побольше и поярче, за счет этого энергопотребление выше", — отметил Горохов.

По словам эксперта, энергопотребление сохраняется и у зарядных устройств для мобильных телефонов, даже если сам гаджет к ним не подключен. Несмотря на наличие специальных датчиков в качественных моделях, процесс трансформации тока не прекращается полностью. Для повышения уровня защиты дома специалисты часто советуют обесточивать обогреватели и зарядку смартфонов перед отходом ко сну.

"Они минимум потребляют со всеми датчиками, с хорошими нормальными зарядками. Все приборы потребляют", — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что точные данные о потреблении тока в режиме ожидания можно найти в технической документации к конкретному прибору. Тем не менее, чрезмерное увлечение постоянным отключением техники от сети может иметь и обратную сторону. Например, для некоторых типов экранов отключение питания прерывает циклы обслуживания, предусмотренные производителем для корректной работы матрицы.

Вопрос экономии в данном случае является спорным, так как у каждого прибора существует определенный ресурс циклов включения и выключения. Постоянное механическое воздействие на вилку или кнопку питания может привести к преждевременному износу компонентов, что перекроет выгоду от сэкономленных копеек за свет. В частности, многие эксперты подтверждают, что микроволновка в режиме ожидания потребляет ресурс, сопоставимый с работой светодиодной лампы, но ее частое дергание из розетки может повредить электронную плату.

"Я бы не назвал это экономией. У каждого прибора есть еще свой срок службы. У телевизора, например, определенно заложено включение-выключение", — резюмировал Горохов.

Специалисты напоминают, что для оптимизации расходов стоит обращать внимание на класс энергоэффективности при покупке. При этом важно понимать, что зарядные устройства продолжают потреблять энергию и без нагрузки, но этот показатель остается в рамках статистической погрешности для общего счета за коммунальные услуги.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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