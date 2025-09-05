Опасные союзники диеты: почему смузи и злаковые батончики мешают сбросить вес

Правильное питание у многих ассоциируется с отказом от сладкого, мучного и фастфуда. Но, как оказалось, даже те продукты, которые мы привыкли считать полезными, могут тормозить процесс снижения веса. Об этом рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

Опасные мифы о "правильных" продуктах

По словам специалиста, делить еду на хорошую и плохую некорректно. Но проблема в том, что производители часто позиционируют некоторые продукты как полезные, хотя они содержат быстрые углеводы и скрытые калории.

"Хочу отметить, что я не люблю делить продукты на плохи и хорошие. Но меня очень расстраивает, что продукты, которые производители презентуют как полезные, могут таить в себе те же быстрые углеводы, мешающие похудению", — сказала Дарья Хайкина.

Фруктовые соки и смузи

Свежевыжатые соки и яркие смузи нередко называют витаминными бомбами. Однако в них слишком много сахара, и при этом отсутствует клетчатка. В результате такие напитки не дают ощущения сытости, а уровень сахара в крови после их употребления резко повышается. Это чревато быстрым возвращением чувства голода.

Клетчатка, которая есть в свежих фруктах, играет важную роль: она замедляет усвоение сахара, стабилизирует уровень энергии и помогает контролировать аппетит. Поэтому вместо стакана сока лучше съесть целый фрукт.

Сушёные фрукты

Ещё один популярный перекус, который часто ошибочно считают безопасным. При сушке из фруктов удаляется почти вся вода, из-за чего сахар в мякоти становится более концентрированным. В результате горсть кураги или изюма содержит в несколько раз больше сахара, чем такая же порция свежих фруктов.

"Вместо сушёных фруктов лучше съесть свежие фрукты, которые помогут дольше сохранять чувство сытости", — подчеркнула Дарья Хайкина.

Рисовые хлебцы

Многие считают их идеальной альтернативой хлебу. Но на деле рисовые хлебцы быстро расщепляются в организме и превращаются в глюкозу. Это вызывает резкие скачки сахара в крови и приводит к быстрому появлению голода.

"Замените их на цельнозерновые хлебцы или хлеб с отрубями, которые обеспечат организм полезными веществами и клетчаткой", — посоветовала врач.

Злаковые батончики

Продающиеся в магазинах батончики из злаков далеко не всегда полезны. В них часто добавляют сахар, сиропы и консерванты, превращая такой "перекус" в обычный десерт.

Гораздо безопаснее приготовить батончик самостоятельно — из овсянки, орехов и сухофруктов, контролируя количество сахара. Такой вариант действительно может стать частью здорового рациона.

Соусы и заправки

Даже самый лёгкий салат может потерять всю пользу, если заправить его готовым соусом из магазина. В промышленных заправках обычно много сахара, соли, консервантов и жиров, которые увеличивают калорийность блюда в несколько раз.

Лучшее решение — домашние соусы. Например, на основе йогурта, оливкового масла, лимонного сока и зелени. Такой вариант будет и полезнее, и безопаснее для фигуры.

Правильное питание без иллюзий

Эндокринолог напоминает: здоровое питание — это не только отказ от очевидных вредных продуктов. Важно обращать внимание на состав, избегать скрытых источников сахара и жиров, а также выбирать максимально натуральные продукты.

"К большому сожалению, вокруг правильного питания огромное количество мифов, на которые попадаются люди, стремящиеся похудеть. Помните, что здоровое питание — это не только исключение явных вредностей, но и внимательное отношение к скрытым врагам", — заключила Дарья Хайкина.

Три интересных факта