Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицинское обследование
Медицинское обследование
© freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:58

Слепота, почечная недостаточность, инсульт: цена позднего диагноза

The Lancet: 44% людей с диабетом не знают о своём диагнозе — анализ данных из 204 стран

Каждый второй человек с диабетом даже не подозревает о своём диагнозе — к такому выводу пришли учёные после масштабного анализа. Речь идёт о миллионах людей по всему миру, которые продолжают жить с повышенным уровнем сахара в крови, не замечая тревожных сигналов.

Половина случаев остаётся незамеченной

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, показало: 44% людей в возрасте от 15 лет и старше, страдающих диабетом, не знают об этом. Работа охватила данные из 204 стран и территорий за период с 2000 по 2023 год.

По информации Международного фонда диабета, примерно каждый девятый взрослый человек на планете живёт с этим заболеванием. В США, например, диабет диагностирован у 11,6% населения. Однако реальное число пациентов выше, так как многие о своей болезни даже не догадываются.

Молодёжь в зоне риска

Наибольшие проблемы с выявлением диабета наблюдаются у людей младше 35 лет. Среди них диагноз получают лишь 20%, тогда как у пациентов среднего и старшего возраста болезнь диагностируют заметно чаще.

"У людей диагностируют диабет только в тот момент, когда у них возникают осложнения", — сказал исследователь Института показателей и оценки здоровья Лорин Стаффорд.

Специалисты отмечают: именно регулярные обследования могли бы изменить ситуацию, но большинство молодых людей избегают скринингов.

Почему важна ранняя диагностика

Последствия позднего диагноза могут быть очень серьёзными. Чем дольше человек живёт с высоким уровнем сахара без лечения, тем выше риск осложнений. Это болезни сердца, хроническая почечная недостаточность, поражение нервной системы и потеря зрения.

"Ранняя диагностика диабета важна, потому что она позволяет своевременно лечить их, чтобы предотвратить или отсрочить долгосрочные осложнения", — пояснила главный научный и медицинский сотрудник Американской диабетической ассоциации Рита Кальяни.

Исследования показывают, что примерно у трети взрослых диабет выявляется позже, чем появляются первые симптомы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Врачи напоминают: диабет может протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях. Однако есть признаки, которые должны насторожить:

  • постоянная жажда и сильный голод;
  • учащённое мочеиспускание;
  • затуманенное зрение;
  • резкая потеря веса;
  • хроническая усталость.

Если в семье есть случаи диабета или проявляются подобные симптомы, врачи советуют пройти скрининг уровня глюкозы.

Лечение и его эффективность

Даже после постановки диагноза не все пациенты получают должное лечение. В 2023 году лишь около 40% людей с диабетом смогли достичь оптимального контроля сахара в крови. При этом сегодня доступны разные методы терапии — от инсулина и метформина до новых препаратов, таких как агонисты GLP-1.

По словам экспертов, проблема осложняется тем, что у большинства пациентов есть и другие заболевания — например, гипертония или почечная недостаточность. Всё это делает лечение более трудным.

Можно ли предотвратить диабет

Диабет 1 типа предупредить невозможно, так как он связан с особенностями иммунной системы. Но диабет 2 типа, наиболее распространённый, в значительной степени зависит от образа жизни.

Учёные и медики выделяют несколько способов снижения риска:

  1. Ограничить употребление красного и переработанного мяса.
  2. Сократить количество ультраобработанных продуктов.
  3. Включить в рацион больше овощей, фруктов, орехов и цельных продуктов.
  4. Следовать принципам средиземноморской диеты.
  5. Поддерживать физическую активность — хотя бы 15 минут быстрой ходьбы ежедневно.

"Я думаю, в конечном счёте, если мы сможем больше сосредоточиться на факторах риска развития диабета — предотвращении необходимости диагностики людей в первую очередь — это также имеет решающее значение", — отметил Стаффорд.

Масштабы проблемы показывают: диабет — это не только болезнь старших поколений. Всё больше молодых людей сталкиваются с нарушением обмена глюкозы, но многие из них не знают об этом. Регулярные обследования, внимание к сигналам организма и корректировка образа жизни могут сыграть ключевую роль в снижении глобальной нагрузки от этой болезни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дмитрий Еделев: проходить диспансеризацию нужно ежегодно, даже без жалоб сегодня в 13:19

Болезнь может скрываться без симптомов: диспансеризация показывает правду

Осенью врачи советуют проходить полное обследование организма. Почему диспансеризация нужна даже тем, кто чувствует себя абсолютно здоровым?

Читать полностью » Продукты, уничтожающие рак: что включить в диету уже сегодня сегодня в 13:01

Ваш рацион – ваша защита: продукты, которые борятся с раком каждый день

Узнайте, какие продукты помогают снизить риск онкологии и укрепить иммунитет. Советы нутрициолога и список полезных продуктов.

Читать полностью » Терапевт Ольга Сухарева предупредила об опасности хронического недосыпания для иммунитета сегодня в 12:14

Почему сон менее 7 часов в день превращается в угрозу для организма

Недосыпание подрывает иммунитет и ускоряет воспалительные процессы. Почему важна не только продолжительность сна, но и его качество?

Читать полностью » Витамины из яиц: как они влияют на уровень тестостерона и либидо сегодня в 12:01

Дефицит витамина D: как яйца помогут избежать фатальных последствий для мужского здоровья

Откройте для себя, как куриные яйца могут улучшить мужскую фертильность и уровень энергии. Важные витамины для здоровья в одном продукте!

Читать полностью » Россия зарегистрировала уникальную тест-систему для определения иммунитета к холере — Анна Попова сегодня в 11:34

Детектив иммунитета: как простой тест раскроет все секреты защиты организма

Россия зарегистрировала уникальную тест-систему, определяющую иммунитет к холере. Технология показывает, как давно человек перенёс болезнь или вакцинацию, что критично для прогнозирования вспышек. Подробности от главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Читать полностью » Иммунолог Николай Крючков рассказал, как вирусы применяются в лечении онкологических заболеваний сегодня в 11:11

Вирус против рака: как природа помогает побеждать опухоли

Учёные научились использовать вирусы против опухолей. Как работает этот метод и почему он пока применим только для отдельных видов рака?

Читать полностью » Названы 5 устаревших анализов крови, которые пора заменить на более современные сегодня в 10:34

Медицинская революция: эти 5 анализов крови скоро уйдут в прошлое – приготовьтесь к переменам

Врач рассказал, какие анализы крови теряют информативность. Узнайте, какие привычные тесты устарели и какие современные методы диагностики им на смену приходят.

Читать полностью » Врачи назвали головную боль напряжения самым распространённым типом головной боли сегодня в 10:18

Когда привычная усталость оказывается тревожным признаком

Головная боль напряжения знакома почти каждому. Почему она появляется и какие привычки помогают снизить её частоту?

Читать полностью »

Новости
УрФО

Яндекс Аренда: в августе 2025 года аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 3,7%
Красота и здоровье

Свекла, чеснок и брокколи улучшают работу сердца и сосудов
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала, какой материал лучше выбрать для подоконника
Спорт и фитнес

Тхану Джей: жим ногами укрепляет разгибание коленей и бёдер
Садоводство

В Иллинойсе представили кукурузный лабиринт в честь столетия компании Country Financial
Питомцы

Ветеринары рекомендуют стирать собачью кровать каждые одну–две недели
Наука

Университет Колорадо разработал технологию создания кристаллов времени для защиты денежных знаков
Садоводство

Кардиолог Алок Чопра: здоровье кишечника напрямую связано с работой сердца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet