Слепота, почечная недостаточность, инсульт: цена позднего диагноза

Каждый второй человек с диабетом даже не подозревает о своём диагнозе — к такому выводу пришли учёные после масштабного анализа. Речь идёт о миллионах людей по всему миру, которые продолжают жить с повышенным уровнем сахара в крови, не замечая тревожных сигналов.

Половина случаев остаётся незамеченной

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, показало: 44% людей в возрасте от 15 лет и старше, страдающих диабетом, не знают об этом. Работа охватила данные из 204 стран и территорий за период с 2000 по 2023 год.

По информации Международного фонда диабета, примерно каждый девятый взрослый человек на планете живёт с этим заболеванием. В США, например, диабет диагностирован у 11,6% населения. Однако реальное число пациентов выше, так как многие о своей болезни даже не догадываются.

Молодёжь в зоне риска

Наибольшие проблемы с выявлением диабета наблюдаются у людей младше 35 лет. Среди них диагноз получают лишь 20%, тогда как у пациентов среднего и старшего возраста болезнь диагностируют заметно чаще.

"У людей диагностируют диабет только в тот момент, когда у них возникают осложнения", — сказал исследователь Института показателей и оценки здоровья Лорин Стаффорд.

Специалисты отмечают: именно регулярные обследования могли бы изменить ситуацию, но большинство молодых людей избегают скринингов.

Почему важна ранняя диагностика

Последствия позднего диагноза могут быть очень серьёзными. Чем дольше человек живёт с высоким уровнем сахара без лечения, тем выше риск осложнений. Это болезни сердца, хроническая почечная недостаточность, поражение нервной системы и потеря зрения.

"Ранняя диагностика диабета важна, потому что она позволяет своевременно лечить их, чтобы предотвратить или отсрочить долгосрочные осложнения", — пояснила главный научный и медицинский сотрудник Американской диабетической ассоциации Рита Кальяни.

Исследования показывают, что примерно у трети взрослых диабет выявляется позже, чем появляются первые симптомы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Врачи напоминают: диабет может протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях. Однако есть признаки, которые должны насторожить:

постоянная жажда и сильный голод;

учащённое мочеиспускание;

затуманенное зрение;

резкая потеря веса;

хроническая усталость.

Если в семье есть случаи диабета или проявляются подобные симптомы, врачи советуют пройти скрининг уровня глюкозы.

Лечение и его эффективность

Даже после постановки диагноза не все пациенты получают должное лечение. В 2023 году лишь около 40% людей с диабетом смогли достичь оптимального контроля сахара в крови. При этом сегодня доступны разные методы терапии — от инсулина и метформина до новых препаратов, таких как агонисты GLP-1.

По словам экспертов, проблема осложняется тем, что у большинства пациентов есть и другие заболевания — например, гипертония или почечная недостаточность. Всё это делает лечение более трудным.

Можно ли предотвратить диабет

Диабет 1 типа предупредить невозможно, так как он связан с особенностями иммунной системы. Но диабет 2 типа, наиболее распространённый, в значительной степени зависит от образа жизни.

Учёные и медики выделяют несколько способов снижения риска:

Ограничить употребление красного и переработанного мяса. Сократить количество ультраобработанных продуктов. Включить в рацион больше овощей, фруктов, орехов и цельных продуктов. Следовать принципам средиземноморской диеты. Поддерживать физическую активность — хотя бы 15 минут быстрой ходьбы ежедневно.

"Я думаю, в конечном счёте, если мы сможем больше сосредоточиться на факторах риска развития диабета — предотвращении необходимости диагностики людей в первую очередь — это также имеет решающее значение", — отметил Стаффорд.

Масштабы проблемы показывают: диабет — это не только болезнь старших поколений. Всё больше молодых людей сталкиваются с нарушением обмена глюкозы, но многие из них не знают об этом. Регулярные обследования, внимание к сигналам организма и корректировка образа жизни могут сыграть ключевую роль в снижении глобальной нагрузки от этой болезни.