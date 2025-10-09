Организм изнашивается, пока вы думаете, что всё в порядке: что стоит за чувством усталости

Мы часто думаем, что питаемся правильно: тарелка салата, немного рыбы, витамины по сезону. Но даже при сбалансированном рационе организм может испытывать нехватку ключевых веществ. Это не только усталость и ломкость ногтей — скрытые дефициты способны незаметно влиять на продолжительность жизни.

По словам доктора Мэтта Каберлейна, эксперта по долголетию и основателя компании Optispan, именно недостаток микронутриентов закладывает основу будущих болезней.

"Дефицит питательных веществ может показаться незначительной проблемой, но он может оказать глубокое влияние как на продолжительность здоровья, так и на продолжительность жизни", — сказал эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн.

Он сравнивает организм с "сложной машиной", работающей только при стабильной подаче топлива — витаминов, минералов и аминокислот. Когда их не хватает, механизмы изнашиваются быстрее, а последствия проявляются спустя годы.

Как хронический дефицит влияет на организм

Каберлейн отмечает, что дефициты часто бывают "частичными и хроническими": человек может чувствовать себя нормально, но внутри процессы восстановления уже идут медленнее. Постепенно повышается уязвимость к сердечно-сосудистым заболеваниям, деменции, инфекциям и даже раку. Накапливаясь десятилетиями, эти "микротрещины" незаметно сокращают активные годы жизни.

Чтобы понять, какие вещества чаще всего уходят в минус, Каберлейн выделяет пять критических позиций.

1. Железо — источник энергии и выносливости

Дефицит железа остаётся одним из самых распространённых в мире.

"Хронический дефицит железа вызывает анемию, снижая доставку кислорода. Это не только вызывает усталость, но и заставляет сердце работать усерднее", — отметил доктор Мэтт Каберлейн.

Железо можно получить из красного мяса, печени, индейки, сардин, чечевицы и шпината. Для лучшего усвоения его стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином С — например, болгарским перцем или цитрусовыми.

2. Витамин D — защита костей и иммунитета

Недостаток витамина D особенно опасен в северных странах, где солнце редкий гость.

"Низкое содержание витамина D или кальция ускоряет потерю костной массы, повышая риск переломов и смертности", — пояснил Мэтт Каберлейн.

Организм способен синтезировать этот витамин под действием ультрафиолета, но зимой стоит включать в рацион лосось, сардины, яичные желтки или молочные продукты с обогащением витамином D.

3. Фолиевая кислота — фундамент обновления клеток

Фолат (витамин B9) участвует в синтезе ДНК и делении клеток.

"Фолат необходим для синтеза и метилирования ДНК", — отметил доктор Мэтт Каберлейн.

Низкий уровень фолиевой кислоты увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Лучшими источниками являются бобовые, брокколи, шпинат, апельсины и цельнозерновые продукты.

4. Селен — щит от стресса и воспалений

Селен работает как антиоксидант и поддерживает работу щитовидной железы. Его дефицит связан с повышенным риском онкологических заболеваний и нарушением обмена веществ.

"Селен — это микроэлемент, который поддерживает антиоксидантную защиту и функцию щитовидной железы", — пояснил эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн.

Богатые источники — бразильские орехи, морепродукты, тунец, яйца и нежирное мясо.

5. Омега-3 — питание для сердца и мозга

Эти жирные кислоты снижают воспаление и защищают сосуды.

"Дефицит морских омега-3 (ЭПК и ДГК) связан с повышенным риском аритмии, сердечных приступов и внезапной сердечной смерти", — заявил Мэтт Каберлейн.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) — главный источник омега-3, но их также можно получить из семян чиа, льна и грецких орехов.

Таблица: сравнение ключевых дефицитов

Питательное вещество Основные источники Последствия дефицита Железо Мясо, рыба, бобовые, шпинат Анемия, слабость, нагрузка на сердце Витамин D Солнце, рыба, яйца, молочные продукты Остеопороз, переломы, слабый иммунитет Фолиевая кислота Листовая зелень, бобовые, цитрусовые Повышенный риск рака и ССЗ Селен Бразильские орехи, морепродукты Нарушение обмена веществ, воспаления Омега-3 Жирная рыба, семена, орехи Сердечные патологии, усталость

Как действовать: пошаговый план

Пройдите базовый анализ крови и убедитесь, что ваши уровни витаминов и микроэлементов находятся в норме. Не начинайте приём добавок без консультации врача. Ведите дневник питания — это помогает увидеть, какие продукты вы исключаете. Включите в рацион разнообразные источники белка, жиров и клетчатки. Если вы живёте в регионе с малым количеством солнца, обсудите с врачом сезонный приём витамина D.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Начать принимать добавки без анализов.

Последствие: Избыток витамина D или железа может навредить печени и почкам.

Альтернатива: Сначала лабораторные тесты, затем корректировка по результатам.

Последствие: Падает уровень железа и B12.

Альтернатива: Добавить бобовые, яйца, орехи и витаминные комплексы под контролем врача.

Последствие: Может быть признаком анемии или гиповитаминоза.

Альтернатива: Проверить ферритин, витамин D и фолат.

А что если… вы уже принимаете добавки?

"Слишком большое количество некоторых из этих питательных веществ может быть вредным", — пояснил Мэтт Каберлейн.

Дозы должны быть в пределах нормы — ни выше, ни ниже. Поэтому любые добавки стоит корректировать после анализа крови, который можно сделать у терапевта или эндокринолога.

Плюсы и минусы приёма добавок

Плюсы Минусы Быстро компенсируют дефицит Возможен передоз, если не знать уровень Удобно при ограниченном рационе Не заменяют полноценное питание Поддерживают иммунитет и энергию Некоторые плохо усваиваются без жиров

FAQ

Как понять, что у меня дефицит?

По результатам анализов крови: проверяют ферритин, витамин D, B12, фолиевую кислоту и селен.

Что лучше — витамины в еде или в таблетках?

Питание всегда предпочтительнее, добавки нужны только при подтверждённой нехватке.

Мифы и правда

Миф: Все витамины безопасны, даже в больших дозах.

Правда: Передоз витамина D или железа может быть токсичен.

Миф: Дефициты бывают только у веганов.

Правда: Нехватка селена и D встречается даже у мясоедов.

Миф: Добавки заменяют еду.

Правда: Они лишь дополняют рацион, но не компенсируют плохое питание.

3 интересных факта

Одна порция лосося содержит дневную норму витамина D и омега-3. Всего два бразильских ореха обеспечивают суточную потребность в селене. Дефицит фолиевой кислоты повышает риск сердечных заболеваний у курильщиков вдвое.

Исторический контекст

До середины XX века врачи редко связывали питание с продолжительностью жизни. Но исследования последних десятилетий показали: микронутриенты влияют не только на физическое состояние, но и на старение клеток. Сегодня лабораторные тесты позволяют контролировать эти процессы заранее — и предотвращать болезни, а не лечить их.