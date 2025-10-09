Организм изнашивается, пока вы думаете, что всё в порядке: что стоит за чувством усталости
Мы часто думаем, что питаемся правильно: тарелка салата, немного рыбы, витамины по сезону. Но даже при сбалансированном рационе организм может испытывать нехватку ключевых веществ. Это не только усталость и ломкость ногтей — скрытые дефициты способны незаметно влиять на продолжительность жизни.
По словам доктора Мэтта Каберлейна, эксперта по долголетию и основателя компании Optispan, именно недостаток микронутриентов закладывает основу будущих болезней.
"Дефицит питательных веществ может показаться незначительной проблемой, но он может оказать глубокое влияние как на продолжительность здоровья, так и на продолжительность жизни", — сказал эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн.
Он сравнивает организм с "сложной машиной", работающей только при стабильной подаче топлива — витаминов, минералов и аминокислот. Когда их не хватает, механизмы изнашиваются быстрее, а последствия проявляются спустя годы.
Как хронический дефицит влияет на организм
Каберлейн отмечает, что дефициты часто бывают "частичными и хроническими": человек может чувствовать себя нормально, но внутри процессы восстановления уже идут медленнее. Постепенно повышается уязвимость к сердечно-сосудистым заболеваниям, деменции, инфекциям и даже раку. Накапливаясь десятилетиями, эти "микротрещины" незаметно сокращают активные годы жизни.
Чтобы понять, какие вещества чаще всего уходят в минус, Каберлейн выделяет пять критических позиций.
1. Железо — источник энергии и выносливости
Дефицит железа остаётся одним из самых распространённых в мире.
"Хронический дефицит железа вызывает анемию, снижая доставку кислорода. Это не только вызывает усталость, но и заставляет сердце работать усерднее", — отметил доктор Мэтт Каберлейн.
Железо можно получить из красного мяса, печени, индейки, сардин, чечевицы и шпината. Для лучшего усвоения его стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином С — например, болгарским перцем или цитрусовыми.
2. Витамин D — защита костей и иммунитета
Недостаток витамина D особенно опасен в северных странах, где солнце редкий гость.
"Низкое содержание витамина D или кальция ускоряет потерю костной массы, повышая риск переломов и смертности", — пояснил Мэтт Каберлейн.
Организм способен синтезировать этот витамин под действием ультрафиолета, но зимой стоит включать в рацион лосось, сардины, яичные желтки или молочные продукты с обогащением витамином D.
3. Фолиевая кислота — фундамент обновления клеток
Фолат (витамин B9) участвует в синтезе ДНК и делении клеток.
"Фолат необходим для синтеза и метилирования ДНК", — отметил доктор Мэтт Каберлейн.
Низкий уровень фолиевой кислоты увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Лучшими источниками являются бобовые, брокколи, шпинат, апельсины и цельнозерновые продукты.
4. Селен — щит от стресса и воспалений
Селен работает как антиоксидант и поддерживает работу щитовидной железы. Его дефицит связан с повышенным риском онкологических заболеваний и нарушением обмена веществ.
"Селен — это микроэлемент, который поддерживает антиоксидантную защиту и функцию щитовидной железы", — пояснил эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн.
Богатые источники — бразильские орехи, морепродукты, тунец, яйца и нежирное мясо.
5. Омега-3 — питание для сердца и мозга
Эти жирные кислоты снижают воспаление и защищают сосуды.
"Дефицит морских омега-3 (ЭПК и ДГК) связан с повышенным риском аритмии, сердечных приступов и внезапной сердечной смерти", — заявил Мэтт Каберлейн.
Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) — главный источник омега-3, но их также можно получить из семян чиа, льна и грецких орехов.
Таблица: сравнение ключевых дефицитов
|
Питательное вещество
|
Основные источники
|
Последствия дефицита
|
Железо
|
Мясо, рыба, бобовые, шпинат
|
Анемия, слабость, нагрузка на сердце
|
Витамин D
|
Солнце, рыба, яйца, молочные продукты
|
Остеопороз, переломы, слабый иммунитет
|
Фолиевая кислота
|
Листовая зелень, бобовые, цитрусовые
|
Повышенный риск рака и ССЗ
|
Селен
|
Бразильские орехи, морепродукты
|
Нарушение обмена веществ, воспаления
|
Омега-3
|
Жирная рыба, семена, орехи
|
Сердечные патологии, усталость
Как действовать: пошаговый план
- Пройдите базовый анализ крови и убедитесь, что ваши уровни витаминов и микроэлементов находятся в норме.
- Не начинайте приём добавок без консультации врача.
- Ведите дневник питания — это помогает увидеть, какие продукты вы исключаете.
- Включите в рацион разнообразные источники белка, жиров и клетчатки.
- Если вы живёте в регионе с малым количеством солнца, обсудите с врачом сезонный приём витамина D.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Начать принимать добавки без анализов.
Последствие: Избыток витамина D или железа может навредить печени и почкам.
Альтернатива: Сначала лабораторные тесты, затем корректировка по результатам.
- Ошибка: Исключить мясо без грамотной замены.
Последствие: Падает уровень железа и B12.
Альтернатива: Добавить бобовые, яйца, орехи и витаминные комплексы под контролем врача.
- Ошибка: Игнорировать хроническую усталость.
Последствие: Может быть признаком анемии или гиповитаминоза.
Альтернатива: Проверить ферритин, витамин D и фолат.
А что если… вы уже принимаете добавки?
"Слишком большое количество некоторых из этих питательных веществ может быть вредным", — пояснил Мэтт Каберлейн.
Дозы должны быть в пределах нормы — ни выше, ни ниже. Поэтому любые добавки стоит корректировать после анализа крови, который можно сделать у терапевта или эндокринолога.
Плюсы и минусы приёма добавок
|
Плюсы
|
Минусы
|
Быстро компенсируют дефицит
|
Возможен передоз, если не знать уровень
|
Удобно при ограниченном рационе
|
Не заменяют полноценное питание
|
Поддерживают иммунитет и энергию
|
Некоторые плохо усваиваются без жиров
FAQ
Как понять, что у меня дефицит?
По результатам анализов крови: проверяют ферритин, витамин D, B12, фолиевую кислоту и селен.
Что лучше — витамины в еде или в таблетках?
Питание всегда предпочтительнее, добавки нужны только при подтверждённой нехватке.
Мифы и правда
Миф: Все витамины безопасны, даже в больших дозах.
Правда: Передоз витамина D или железа может быть токсичен.
Миф: Дефициты бывают только у веганов.
Правда: Нехватка селена и D встречается даже у мясоедов.
Миф: Добавки заменяют еду.
Правда: Они лишь дополняют рацион, но не компенсируют плохое питание.
3 интересных факта
- Одна порция лосося содержит дневную норму витамина D и омега-3.
- Всего два бразильских ореха обеспечивают суточную потребность в селене.
- Дефицит фолиевой кислоты повышает риск сердечных заболеваний у курильщиков вдвое.
Исторический контекст
До середины XX века врачи редко связывали питание с продолжительностью жизни. Но исследования последних десятилетий показали: микронутриенты влияют не только на физическое состояние, но и на старение клеток. Сегодня лабораторные тесты позволяют контролировать эти процессы заранее — и предотвращать болезни, а не лечить их.
