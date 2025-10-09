Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка пьет витамины
Девушка пьет витамины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:13

Организм изнашивается, пока вы думаете, что всё в порядке: что стоит за чувством усталости

Мэтт Каберлейн: хронический дефицит железа, селена и витамина D повышает риск болезней и смерти

Мы часто думаем, что питаемся правильно: тарелка салата, немного рыбы, витамины по сезону. Но даже при сбалансированном рационе организм может испытывать нехватку ключевых веществ. Это не только усталость и ломкость ногтей — скрытые дефициты способны незаметно влиять на продолжительность жизни.

По словам доктора Мэтта Каберлейна, эксперта по долголетию и основателя компании Optispan, именно недостаток микронутриентов закладывает основу будущих болезней.

"Дефицит питательных веществ может показаться незначительной проблемой, но он может оказать глубокое влияние как на продолжительность здоровья, так и на продолжительность жизни", — сказал эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн.

Он сравнивает организм с "сложной машиной", работающей только при стабильной подаче топлива — витаминов, минералов и аминокислот. Когда их не хватает, механизмы изнашиваются быстрее, а последствия проявляются спустя годы.

Как хронический дефицит влияет на организм

Каберлейн отмечает, что дефициты часто бывают "частичными и хроническими": человек может чувствовать себя нормально, но внутри процессы восстановления уже идут медленнее. Постепенно повышается уязвимость к сердечно-сосудистым заболеваниям, деменции, инфекциям и даже раку. Накапливаясь десятилетиями, эти "микротрещины" незаметно сокращают активные годы жизни.

Чтобы понять, какие вещества чаще всего уходят в минус, Каберлейн выделяет пять критических позиций.

1. Железо — источник энергии и выносливости

Дефицит железа остаётся одним из самых распространённых в мире.

"Хронический дефицит железа вызывает анемию, снижая доставку кислорода. Это не только вызывает усталость, но и заставляет сердце работать усерднее", — отметил доктор Мэтт Каберлейн.

Железо можно получить из красного мяса, печени, индейки, сардин, чечевицы и шпината. Для лучшего усвоения его стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином С — например, болгарским перцем или цитрусовыми.

2. Витамин D — защита костей и иммунитета

Недостаток витамина D особенно опасен в северных странах, где солнце редкий гость.

"Низкое содержание витамина D или кальция ускоряет потерю костной массы, повышая риск переломов и смертности", — пояснил Мэтт Каберлейн.

Организм способен синтезировать этот витамин под действием ультрафиолета, но зимой стоит включать в рацион лосось, сардины, яичные желтки или молочные продукты с обогащением витамином D.

3. Фолиевая кислота — фундамент обновления клеток

Фолат (витамин B9) участвует в синтезе ДНК и делении клеток.

"Фолат необходим для синтеза и метилирования ДНК", — отметил доктор Мэтт Каберлейн.

Низкий уровень фолиевой кислоты увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Лучшими источниками являются бобовые, брокколи, шпинат, апельсины и цельнозерновые продукты.

4. Селен — щит от стресса и воспалений

Селен работает как антиоксидант и поддерживает работу щитовидной железы. Его дефицит связан с повышенным риском онкологических заболеваний и нарушением обмена веществ.

"Селен — это микроэлемент, который поддерживает антиоксидантную защиту и функцию щитовидной железы", — пояснил эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн.

Богатые источники — бразильские орехи, морепродукты, тунец, яйца и нежирное мясо.

5. Омега-3 — питание для сердца и мозга

Эти жирные кислоты снижают воспаление и защищают сосуды.

"Дефицит морских омега-3 (ЭПК и ДГК) связан с повышенным риском аритмии, сердечных приступов и внезапной сердечной смерти", — заявил Мэтт Каберлейн.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) — главный источник омега-3, но их также можно получить из семян чиа, льна и грецких орехов.

Таблица: сравнение ключевых дефицитов

Питательное вещество

Основные источники

Последствия дефицита

Железо

Мясо, рыба, бобовые, шпинат

Анемия, слабость, нагрузка на сердце

Витамин D

Солнце, рыба, яйца, молочные продукты

Остеопороз, переломы, слабый иммунитет

Фолиевая кислота

Листовая зелень, бобовые, цитрусовые

Повышенный риск рака и ССЗ

Селен

Бразильские орехи, морепродукты

Нарушение обмена веществ, воспаления

Омега-3

Жирная рыба, семена, орехи

Сердечные патологии, усталость

Как действовать: пошаговый план

  1. Пройдите базовый анализ крови и убедитесь, что ваши уровни витаминов и микроэлементов находятся в норме.
  2. Не начинайте приём добавок без консультации врача.
  3. Ведите дневник питания — это помогает увидеть, какие продукты вы исключаете.
  4. Включите в рацион разнообразные источники белка, жиров и клетчатки.
  5. Если вы живёте в регионе с малым количеством солнца, обсудите с врачом сезонный приём витамина D.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Начать принимать добавки без анализов.
    Последствие: Избыток витамина D или железа может навредить печени и почкам.
    Альтернатива: Сначала лабораторные тесты, затем корректировка по результатам.
  • Ошибка: Исключить мясо без грамотной замены.
    Последствие: Падает уровень железа и B12.
    Альтернатива: Добавить бобовые, яйца, орехи и витаминные комплексы под контролем врача.
  • Ошибка: Игнорировать хроническую усталость.
    Последствие: Может быть признаком анемии или гиповитаминоза.
    Альтернатива: Проверить ферритин, витамин D и фолат.

А что если… вы уже принимаете добавки?

"Слишком большое количество некоторых из этих питательных веществ может быть вредным", — пояснил Мэтт Каберлейн.

Дозы должны быть в пределах нормы — ни выше, ни ниже. Поэтому любые добавки стоит корректировать после анализа крови, который можно сделать у терапевта или эндокринолога.

Плюсы и минусы приёма добавок

Плюсы

Минусы

Быстро компенсируют дефицит

Возможен передоз, если не знать уровень

Удобно при ограниченном рационе

Не заменяют полноценное питание

Поддерживают иммунитет и энергию

Некоторые плохо усваиваются без жиров

FAQ

Как понять, что у меня дефицит?
По результатам анализов крови: проверяют ферритин, витамин D, B12, фолиевую кислоту и селен.

Что лучше — витамины в еде или в таблетках?
Питание всегда предпочтительнее, добавки нужны только при подтверждённой нехватке.

Мифы и правда

Миф: Все витамины безопасны, даже в больших дозах.
Правда: Передоз витамина D или железа может быть токсичен.

Миф: Дефициты бывают только у веганов.
Правда: Нехватка селена и D встречается даже у мясоедов.

Миф: Добавки заменяют еду.
Правда: Они лишь дополняют рацион, но не компенсируют плохое питание.

3 интересных факта

  1. Одна порция лосося содержит дневную норму витамина D и омега-3.
  2. Всего два бразильских ореха обеспечивают суточную потребность в селене.
  3. Дефицит фолиевой кислоты повышает риск сердечных заболеваний у курильщиков вдвое.

Исторический контекст

До середины XX века врачи редко связывали питание с продолжительностью жизни. Но исследования последних десятилетий показали: микронутриенты влияют не только на физическое состояние, но и на старение клеток. Сегодня лабораторные тесты позволяют контролировать эти процессы заранее — и предотвращать болезни, а не лечить их.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показали, что рацион с омега-3 и белком улучшает внимание у детей сегодня в 19:47
Детское меню, которое формирует характер: как еда влияет на ум и настроение

Как правильное питание влияет на рост и умственное развитие вашего ребенка? Узнайте о лучших продуктах и важных советах по рациону.

Читать полностью » Трихолог Татьяна Егорова: частое окрашивание может вызвать выпадение волос сегодня в 19:46
Обычная краска может запустить цепную реакцию: вот как волосы теряют силу изнутри

Частое окрашивание может привести к выпадению волос. Трихолог Татьяна Егорова рассказала Pravda.Ru, как сохранить здоровье волос и избежать повреждений.

Читать полностью » Диетолог Ирина Писарева: поздние ужины ухудшают сон и мешают похудению сегодня в 19:00
Поздние ужины крадут не только сон, но и стройность: вот что происходит ночью с организмом

Поздние ужины портят фигуру и мешают уснуть. Диетолог Ирина Писарева рассказала Pravda. Ru, что можно есть вечером и как сохранить лёгкость и сон.

Читать полностью » Британец попал в больницу с дивертикулитом после трёх килограммов жевательных конфет сегодня в 18:58
Три килограмма счастья обернулись больничной койкой: как сладости довели мужчину до операции

Натан Риммингтон, 33 года, стал жертвой любви к сладостям. Как переедание жевательных конфет обернулось острым дивертикулитом и 6 днями в больнице?

Читать полностью » Трихологи: биотин и кофеин помогают восстановить густоту волос сегодня в 18:39
Волосы уходят без предупреждения: три привычки, которые убивают их каждый день

Тонкие и редеющие волосы — не приговор. Рассказываем, какие шаги помогут вернуть им густоту и блеск, не прибегая к радикальным методам.

Читать полностью » Невролог Суворинова: ранняя забывчивость может указывать на старение мозга сегодня в 17:59
Мозг подаёт сигналы раньше, чем тело: вот что означают внезапная рассеянность и забывчивость

Лёгкая забывчивость и усталость могут быть первыми признаками старения мозга. Как их распознать и что делать, чтобы не потерять ясность ума.

Читать полностью » Исследователи выяснили: ультрафиолет меняет структуру аллергенов, делая их безопасными для иммунитета сегодня в 17:42
Без таблеток и уборки: новый способ очистить дом от аллергенов

Ультрафиолетовые лампы могут помочь справиться с аллергией за считанные минуты, меняя структуру аллергенных белков. Откройте для себя новое решение.

Читать полностью » Тыква поддерживает здоровье глаз: высокое содержание бета-каротина помогает предотвратить старение клеток сегодня в 17:24
Тыква, которую вы зря игнорировали: она может сделать вас моложе и здоровее — вот как

Тыква — это больше, чем просто осенний продукт. Узнайте, как она помогает поддерживать здоровье глаз, сердца и иммунной системы, а также улучшает состояние кожи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Безопасная замена свечей зажигания требует динамометрического ключа — инженер-двигателист
Садоводство
Проверка дачи перед зимой: слив воды, очистка бани и защита от грызунов
Красота и здоровье
По данным Гарвардской медицины, папайя и ананас облегчают вздутие после еды
Дом
Эксперты назвали безопасные средства для очистки индукционных панелей — уксус и микрофибра
Наука
В Германии археологи обнаружили 100 древних металлургических печей
Технологии
AliExpress СНГ назвал самые популярные планшеты 2025 года
Спорт и фитнес
После пандемии офисные сотрудники стали тренироваться чаще, чем на удалёнке
Туризм
Юристы напомнили: загранпаспорт теряет силу через 6 месяцев после смены фамилии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet